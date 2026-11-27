Ni el mismísimo pensador francés Julio Verne hubiese arriesgado en sus visiones del Siglo XIX, en sus vaticinios combinados entre el progreso técnico con la aventura y el asombro de la humanidad ante la naturaleza, que alguna vez ocurriría lo que hoy sucederá en el Merkur Spiel Arena, de Dusseldorf (Alemania), en un espectáculo de boxeo que agotó sus 60.000 localidades.

Toda esta fantasía se manifiesta en el título mundial Pesado (CMB) -probablemente una de las diademas con mayor reputación en la historia del deporte- que disputarán el local y campeón Agit Kabayel, de 34 años, descendiente de kurdos (con padres turcos), que fascina a los teutones con su modo de pelear por sus certeros golpes al cuerpo, frente al retador de Albania: Nelson Hysa, un veterano de 42 años, ferviente devoto la palabra de Dios -en un país de mayoría musulmana- y promotor de sus propias peleas: 25, todas ganadas y 23 por KO.

La posesión del cetro mundial Pesado de Kabayel en modo absoluto se produjo en noviembre último cuando el ucraniano Olexsandr Usyk decidió dejar vacantes todos los cinturones unificados ante el inglés Daniel Dubois, en 2025. Otra particularidad: este cotejo será televisado por la aplicación digital DAZN, en modo exclusivo para sus suscriptores a partir de las 15 horas.

Agit Kabayel

Una vida de película

Nació en Leverkusen, pero creció en los barrios pobres de la ciudad de Bochum. Su origen de padres inmigrantes lo llevó rápidamente a compartir el colegio con su primer trabajo: operario ferroviario. Su gran porte físico fue vital para ingresar a los gimnasios y ser referente en las porterías de las discotecas. Aprendió dos oficios: boxeador de paga y guardaespaldas. Y este último lo llevó al peor momento de su vida.

A sus 19 años, una trifulca ocasionada por su hermano mayor en un bar alemán determinó que saliera en su defensa hiriendo de gravedad a su agresor. El expediente fue caratulado como “lesiones graves” y Agit Kabayel fue condenado a tres años de prisión. Por su juventud y buena conducta, a los seis meses recuperó la libertad condicional, pero como consecuencia de ello su madre enfermó gravemente. Y convivió con esa culpa mucho tiempo. En el presidio pulió su físico, cambió su mentalidad y su conducta.

Debutó como boxeador profesional en 2011 y con una carrera muy cuidada en Alemania logró el cetro mundial interino (CMB) noqueando al chino Zhiely Zhang, en Riad, Arabia Saudita, con promoción del pomposo Turki Alalshik, en 2025.

Su primera defensa fue ante el polaco Damian Knyba, en enero último en Alemania y no combatió desde entonces. Su 1.91 metros de altura, sus 110 kilos, lo eyectan como claro favorito en la contienda de esta tarde.

El peso pesado fue noticia en los últimos días. La decepcionante baja del australiano Jai Opetaia, campeón mundial crucero, en su frustrado debut como completo ante el estadounidense Deonaty Wilder, causó estupor. Además, la preocupante revelación del inglés Tyson Fury, que confesó sus padecimientos de esquizofrenia diagnosticada tras su consagración ante Wladimir Klitschko, en 2015, pusieron un sinfín de dudas en su futuro desempeño ante Anthony Joshua, el 11 del mes próximo en Cardiff, con 80.000 entradas agotadas.

Entre todo esto, emerge el nombre de Kabayel. Hasta ahora, sin grandes méritos ni hazañas pugilísticas. Hoy, sin asumir mayores riesgos, se mostrará ante el mundo, en una categoría que no ofrece mayores garantías ante la inestabilidad e incertidumbre sobre el presente del auténtico campeón aunque ya no tenga título alguno: Olexsandr Usyk.