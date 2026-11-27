TOKIO (AFP).- El patinador sobre hielo estadounidense Ilia Malinin estableció este viernes un nuevo récord mundial en el programa corto con una puntuación de 114,81 puntos en el Grand Prix de patinaje de Tokio.

El triple campeón del mundo batió la anterior marca de 113,97 puntos lograda por otro estadounidense, Nathan Chen, en los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2022.

Con la música Cantata Memoria de Karl Jenkins, Malinin, de 21 años, ofreció una actuación magistral ante un público totalmente cautivado. “Al venir a esta competición, solo quería disfrutar de cada instante sobre el hielo y del ambiente que se vive allí”, declaró el patinador, apodado “Quad God” debido a sus audaces saltos cuádruples.

“En las últimas temporadas, siempre he intentado dar lo mejor de mí mismo, buscando conseguir la mejor puntuación posible. Aquí he venido simplemente a disfrutar y creo que eso me ha ayudado a mantenerme realmente sereno y a adoptar la mentalidad adecuada para patinar al máximo nivel”, añadió.

La increíble rutina del patinador Ilia Malinin en una competencia en Japón

Malinin se mostró incrédulo al anunciarse su puntuación, antes de ocultarse el rostro entre las manos. El estadounidense partía como gran favorito para la medalla de oro en su primera participación en unos Juegos Olímpicos, en Milán el pasado mes de febrero. Pero sufrió un duro fracaso en Italia al terminar en el octavo puesto tras caerse en una de las rutinas.

En Tokio, dominó ampliamente a sus rivales: el japonés Shun Sato ocupa la segunda posición con 96,78 puntos y el francés Kevin Aymoz la tercera con 94,15 puntos.

“Estoy muy sorprendido por la puntuación. No esperaba conseguir una nota tan alta. Todo este trabajo duro y todos estos años de esfuerzo han dado sus frutos para lograr este resultado”, reaccionó Malinin.

Su rutina rindió homenaje a las víctimas del accidente de un avión de línea ocurrido en Washington D.C. en enero de 2025, en el que murieron 67 personas, entre ellas numerosos jóvenes patinadores estadounidenses.

Malinin participa en su segunda prueba del Grand Prix de la temporada. Ya ganó el Skate America este mes en su primera competición. El programa libre del Grand Prix de Tokio está previsto para el sábado.

Sus actuaciones siempre sorprenden al público. Aunque obtuvo ese octavo puesto en Milán en febrero, aquella vez había hecho un salto mortal hacia atrás, movimiento conocido como backflip, que estuvo varios años prohibido por la Unión Internacional de Patinaje por ser demasiado arriesgada. Si bien técnicamente no otorga puntuación como salto, se trata de una maniobra muy valorada dentro de la secuencia coreográfica por su impacto visual y la dificultad que conlleva.

El patinador estadounidense Ilia Malinin y su salto mortal hacia atrás que sorprendió al público

El estadounidense también fue campeón mundial de patinaje artístico en 2024 y 2025 y su padre, el ruso Roman Skorniakov, fue una gran figura de ese deporte cuando representó a su país de origen.