Para que haya un 2016 glorioso para el tenis argentino, hubo un 2014 de movimientos de piezas y decisiones osadas. Y también un 2015 laborioso y de ratificaciones, dentro y fuera de los courts, de un método distinto.

Para que Juan Martín del Potro, que no participaba de la Copa Davis desde septiembre de 2012, se disfrazara de superhéroe con raqueta hace justo una década, hubo fuertes acciones para que se sintiera arropado emocional y deportivamente.

Para que Daniel Orsanic, un protagonista de perfil bajo en el mundo del tenis nacional [y hasta subestimado por algunos, con malicia], fuera designado capitán por encima de otros apellidos ilustres, hubo una búsqueda diferente a las concretadas por la Asociación Argentina de Tenis.

Pese a su perfil bajo y a que había otros candidatos más ilustres para el cargo, Daniel Orsanic fue anunciado como capitán de Copa Davis en diciembre de 2014 DyN

“Estoy cansado de que se me invite por mail o mensajes y al mismo tiempo me presionen a través de cierta prensa sacando notas sobre si juego o no la Copa Davis, intentando dejarme mal parado frente a la opinión pública, me parece un doble discurso hipócrita”. El extracto, durísimo, pertenece a una carta publicada por Del Potro en noviembre de 2013. Estaba totalmente enfrentado con Martín Jaite y Mariano Zabaleta, capitán y subcapitán de la Copa Davis, respectivamente, y distanciado de la AAT, que tenía a un director ejecutivo, Héctor Bicho Romani, como interlocutor habitual y crítico público de las decisiones del tandilense. “No entiendo que no juegue la Davis. Es como si Usain Bolt no quisiera correr la posta”, llegó a descargar Romani. Incluso se sospechó que el dirigente había impulsado a un conocido grupo de hinchas a que silbaran a Del Potro en, al menos, dos series en el país.

A mediados de septiembre de 2014, después de que el equipo nacional –todavía conducido por Jaite y Zabaleta- esquivara el descenso al vencer en el repechaje a Israel en Sunrise (EE.UU.), el por entonces presidente de la AAT, Arturo Grimaldi, que estaba muy débil al padecer una severa enfermedad, le pidió a uno de los vicepresidentes, Daniel Palito Fidalgo, que tratara de aproximarse a Del Potro. “¿Cómo llegamos? Yo no tenía ninguna punta. Pero dije: ‘¡Franquito Davín!’. La primera vez que Franco salió del país a jugar una Copa internacional fue a la Copa Disney en Montecarlo el ‘82, donde yo fui como entrenador de Gaby (Sabatini) y la Asociación me había nombrado jefe del equipo y siempre tuve una relación fantástica”, rememora hoy Fidalgo, ante LA NACION. Y añade, sobre su charla con el por entonces coach de Del Potro: “Franco me ayudó a tener una reunión con Daniel, el papá de Juan Martín”. El primer encuentro se produjo a los dos días y duró tres horas, en la oficina del padre del tandilense, en un hotel porteño: los otros dos que participaron fueron Rafael Groppo (manager del jugador) y Diego Gutiérrez (secretario legal de la AAT). A partir de allí, muy poco a poco y con cierta tirantez ya que los Del Potro estaban afectados por los hirientes mensajes de Romani, empezaron a conocerse, a intercambiar ideas, a reconstruir una relación que estaba hecha añicos.

Diego Gutiérrez, Armando Cervone y Daniel Fidalgo, actualmente, con LA NACION: los exdirigentes de la AAT recordaron el trabajo realizado durante la campaña del título en 2016 Fabián Marelli

En noviembre de 2014, durante una reunión del consejo directivo de la AAT, en las oficinas de la calle Maipú, Romani impulsó en forma unilateral la llegada de Gastón Gaudio como capitán y les pidió a los integrantes de la mesa que votaran la aprobación del Gato, que tampoco tenía afinidad con el tandilense. Los más de quince dirigentes presentes se miraron. Uno de ellos, Gutiérrez, que (junto con Fidalgo) venía acercando posiciones y charlando con Del Potro y su padre, pidió la palabra y les preguntó a los otros miembros del consejo si estaban interesados en conocer la postura de Juan Martín. Los dirigentes respondieron que sí.

“Romani nos dijo que ya estaba el capitán designado, que sería Gaudio y nos puso a hablar por teléfono en alta voz. Nos lo quiso presentar. Y Gaudio dijo: ‘Del Potro sólo va a jugar la Davis si yo soy capitán’. Gaudio, a partir de ese día, me tomó como un enemigo personal; dijo una cantidad de cosas ridículas”, narra hoy Gutiérrez. Y Fidalgo, confirma: “Terminó esa charla, le dijimos a Romani que el consejo tenía otra idea. ‘Yo voy a tratar de hablar con Del Potro porque se lo debo a Arturo’, le dije. Me dijo que no me iba a dar bola. Yo quería intentarlo”.

Martín Jaite y Héctor Romani (dirigente de la AAT), protagonistas del mundo del tenis con los que Del Potro estuvo muy enfrentado Archivo

Para regresar al equipo una vez que estuviera sano de la muñeca izquierda, Del Potro prefería a un capitán de bajo perfil, que impulsara un proyecto deportivo coherente. Y Orsanic, que era director de Desarrollo en la AAT desde mayo, lo convencía. Indignado ante semejantes planteos, Romani pidió un cuarto intermedio para el otro día a las 10 de la mañana. El consejo directivo volvió a reunirse a esa hora y aprobó la designación de Orsanic como capitán, provocando la ira de Romani y, también, de Gaudio, que ya preparaba su desembarco, promovido por una compañía automotriz que actuaba como patrocinador de la AAT. El campeón de Roland Garros 2004 creía que, estando él como capitán, Del Potro jugaría, una idea totalmente alejada de la realidad, ya que el tandilense no compartía las formas del oriundo de Temperley.

Desde ese momento y con Armando Cervone como presidente, ya que en octubre había reemplazado a Grimaldi (fallecido), la Asociación tomó otro rumbo. Romani, cuyo cargo era rentado, pidió una licencia de tres meses, dejando todo librado al resultado de la serie de marzo de 2015 con Brasil, en Tecnópolis. Días después del primer acercamiento, se produjo otro encuentro curioso. Fue en un hotel de la localidad de San Miguel del Monte, una suerte de lugar intermedio entre la Ciudad de Buenos Aires y Tandil. Otra vez los mismos cuatro protagonistas, aunque esta vez participó, por primera vez, Orsanic, ya anunciado como capitán.

Un pedido popular para que Del Potro volviera a la Copa Davis Mauro V. Rizzi

“Nosotros, como dirigentes, les transmitimos nuestra metodología de trabajo y hacia dónde queríamos ir. Pero cuando sumamos a Orsa fue para que le preguntaran a él directamente sus métodos. Y ahí se desanudó todo”, recuerda Gutiérrez. “Nunca fue una discusión económica; para nada”, aclara Cervone. A la semana, los nuevos conductores de la AAT y el equipo de la Copa Davis se reunieron, por primera vez, cara a cara con Juan Martín. Fue en el Tenis Club Argentino, en Palermo. Hubo conexión y Del Potro le abrió la puerta a la Davis. “Me levanté de esa reunión con mucha alegría”, confiesa Cervone. Y Gutiérrez aporta: “Desde el primer día le planteamos a Juan Martín que la Asociación quería acompañarlo y que confiara en nosotros porque lo íbamos a cuidar”.

En la primera serie de Orsanic como capitán, la Argentina venció 3-2 a Brasil, resultado que torció el brazo de Romani. A fines de mayo, el dirigente renunció a su cargo: de todos modos, más de quince federaciones del interior del país habían pedido, mediante una carta, que dejara su cargo. Todos eran conscientes de que su presencia era un impedimento para que Del Potro volviera, al fin, al equipo. Ese triunfo ante Brasil fue la piedra basal de un proyecto que en 2016 alcanzaría la cima con la conquista de la Ensaladera: una caída hubiera alejado esos nuevos vientos.

Del Potro ensayando en Zagreb, antes de la final, seguido de cerca por Orsanic, uno de los capitanes que mejor lo arroparon, junto con Tito Vázquez Santiago Filipuzzi

En ese 2015, todavía inactivo por la lesión en la muñeca izquierda, Del Potro acompañó al equipo: en las cenas y durante los partidos en Tecnópolis. En julio de 2016, finalmente, volvió a jugar en la Copa Davis: en los cuartos de final ante Italia, como doblista, junto a Guido Pella. “Extrañaba la Davis; estar acá ya es mucho”, le dijo a LA NACION, en la ciudad de Pésaro. Fue el inicio de uno de los mayores actos de resiliencia del tenis.

“Nada pasó de casualidad. Hubo momentos difíciles. Cuando estás en la gestión tenés que tomar medidas y algunas caían simpáticas y otras no. Tuvimos piedras en el camino”, asegura Fidalgo y asienten Cervone y Gutiérrez a su lado. “Hubo trabajo y orden para que todo empezara a fluir de una manera. Muchos pusieron a prueba nuestro método y si estábamos firmes. Habíamos identificado que valía la pena tener un cambio de rumbo en la conducción de la Davis, entendíamos que el perfil de Daniel le daba valor al equipo, no a Daniel. Un perfil componedor era el ideal”, señala Gutiérrez.

“Priorizamos que la Copa Davis fuera el eslabón final de un proceso integral, que arrancaba con los juniors. Entonces, que una misma persona (Orsanic) manejara el tenis desde los inicios hasta el profesionalismo nos pareció una decisión acertada”, rememora Cervone, que había llegado a la AAT en 1998 y había “heredado” la presidencia por el fallecimiento de Grimaldi. “Lo asumí como tal, pero cuando me tuve que poner duro, lo hice”, apunta.

Gutiérrez, Cervone y Fidalgo, con el sueño cumplido: la Ensaladera de la Copa Davis ganada por la Argentina en 2016, en Croacia

“Orsa no era sólo él, además; tenía un equipo de gente que lo ayudó a llevar adelante el equilibrio de una gestión –dice Gutiérrez-. La Davis era una cápsula, quizás la última de las que componen la entidad, la de más brillo, pero teníamos muy claro dónde empezaba: en los juniors. Seguía con los profesionales, con el tenis femenino, también el Profesorado, que fue un hito que se creó en nuestra gestión. Sería injusto decir que sólo Daniel y Juan Martín ganaron la Davis: hubo un gran trabajo invisible para que todo fluyera”.

Según Cervone, vivieron “cuatro series en las que prácticamente no hubo problemas. El mayor problema era qué jugador quedaba afuera”. “Con estos chicos de la Davis nunca tuvimos problemas por plata. Nunca nadie dijo: ‘Quiero ganar esto o lo otro’. Nada. Absolutamente nadie”, destaca Fidalgo. Y Gutiérrez acredita: “Y ni bien ingresaba el dinero de la Federación Internacional a la caja de la AAT, automáticamente se les pagaba a los jugadores”.

Los dirigentes coincidieron ante LA NACION en una anécdota ocurrida tras el éxito en las semifinales con Gran Bretaña, mientras los jugadores se daban un gusto cenando hamburguesas. “En la mitad de la comida, Juan Martín y los jugadores nos separaron a Palito y a mí y nos dijeron: ‘Cuídennos. Confiamos en lo que hagan ahora. Jugué varias finales y sé los errores que se cometieron’. Nos dimos vuelta, hablamos con Armando y hubo como un blindaje de los temas incómodos para que ellos estuvieran tranquilos”, consigna Gutiérrez. Y eleva la voz: “Ese grupo merecía que le fuera bien. Se hicieron las cosas completamente distintas a las de antes. Se designó a un capitán con otro perfil. Se generó una cercanía con los jugadores como nunca antes y sin invadirlos. Se rendían las cuentas como nunca. Y nos fue como nos fue. Que un jugador de la magnitud de Del Potro venga y nos diga: ‘Cuídenme. Cuídennos’… Evidentemente algo pasó y fue extraordinario. Después no se pudo mantener, no se pudo prolongar la gestión. Pero aquel fue un logro de todos y para siempre”.

Orsanic y Del Potro festejando con el resto del equipo tras la victoria del tandilense ante Murray, en el primer punto de las semifinales de 2016 LA NACION

Cervone, Fidalgo y Gutiérrez no eran parte de los dos clubes más emblemáticos del tenis nacional (el Tenis Club Argentino y el Buenos Aires Lawn Tennis Club). Estaban vinculados al Urquiza Tenis Club, River Plate y Arquitectura, respectivamente. Eso los diferenció y, también, los distanció de algunos actores del tenis local.

Tras el título en Zagreb, en febrero de 2017, el equipo argentino encaró la primera ronda ante Italia, en Parque Sarmiento. Sin los campeones Del Potro y Federico Delbonis (sí con Guido Pella y Leonardo Mayer), cayó 3-2. En septiembre, diez meses después de ganar la Ensaladera, la Argentina jugó el repechaje ante Kazajistán de visitante (con Pella, Diego Schwartzman, Andrés Molteni y Máximo González) y perdió 3-2. Bajó a la zona americana por primera vez en quince años. Ese resultado fue un golpe deportivo.

Diez meses después del título en la Davis, Argentina descendió al perder con Kazajistán, en Astana: Orsanic y los convocados, Schwartzman, Pella, González y Molteni Kazakhstan Tennis Federation

“Aún hoy hay respuestas a preguntas que pueden sonar como críticas. Y hay autocrítica, sí. Pero ganamos la Copa Davis y a los treinta días teníamos que decidir una sede y económicamente Argentina no tenía una propuesta como la que la después nosotros mismos conseguimos en San Juan, para el 2018. Por eso, en 2017, surgió Parque Sarmiento y se decidió hacerlo allí”, reconoce Gutiérrez.

Más allá de lo generado entre 2014 y 2018, en mayo de ese último año se produjo un cambio de rumbo dirigencial. La lista encabezada por Agustín Calleri (aún hoy en el poder, con Zabaleta como vicepresidente) venció en las elecciones a la oficialista que tenía a Gutiérrez, Fidalgo y, como candidato a presidente, a José Luis Clerc (Cervone había decidido no continuar). La diferencia fueron 34 votos (aunque la cifra no representa esa cantidad de clubes, ya que hay algunos que tienen más de un voto).

Fue una de las elecciones más discutidas de la historia de la AAT, con activa participación de la política nacional, provincial y porteña. Es más: según confirmaría LA NACION en ese momento, tras un armado estratégico, clubes que tienen al fútbol como principal actividad votaron en favor del espacio de Calleri y Zabaleta. Eduardo Spinosa (Banfield), Matías Lammens (San Lorenzo), Nicolás Russo (Lanús), Sergio Rapisarda (Vélez) e Ignacio Villarroel (River) fueron algunos de los que estuvieron aquella tarde de mayo en GEBA.

¿Por qué el oficialismo no logró continuar en la gestión? “Había una fuerza política muy grande extra tenis que quería que no continuáramos. Perder una elección donde la mayoría de los clubes te votan, menos los de fútbol, habla de algo”, expresa Fidalgo. “Cuando entra la política partidaria en una entidad deportiva, se pierde la esencia de la gestión. Ellos buscaron los votos de clubes de futbol que funcionaban corporativamente en ese momento. Y para nosotros, con las herramientas que teníamos, fue una gran campaña”, agregó Gutiérrez.

Palito Fidalgo, Cervone y Gutiérrez junto con uno de sus grandes aciertos: Orsanic como capitán

El tiempo pasó, pero hay un punto de aquellos días de campaña política salvaje que los tres exdirigentes no olvidan. “Se han dicho muchas cosas, hasta que hubo corrupción. Todavía estamos esperan

do que muestren la auditoría que prometieron...”, se molesta Fidalgo. A su lado, Cervone, reacciona: “¡La auditoría se hizo! Pero no salió nada malo, obviamente. Que algún día la muestren”. Condimentos de momentos que no pasaron inadvertidos.