Brian Castaño, a horas de la pelea con Jermell Charlo: cómo convivir con el dolor y mantener la calma para entrar en la historia

El desquite que sostendrán el invicto bonaerense Brian Castaño, campeón de la OMB y el estadounidense Jermell Charlo, portador de las coronas CMB, FIB, AMB, por la unificación del cetro mediano junior (69,850 kg), mañana sábado en Carson, California, agotó toda su verborragia agresiva instalándose – ya- en una cuenta regresiva que reserva dos actos salientes: el pesaje y el combate.

“Castaño vs Charlo II” constituye un suceso del deporte argentino en las disciplinas individuales. Un hecho cercano, pese a las distancias en popularidad, consumo y jerarquías, a los duelos de Floyd Mayweather con el santafecino Marcos “Chino” Maidana en 2014. Sin un volumen histórico tan trascendente, pero de una valía pugilística absoluta.

Una imagen del primer combate, en el que Brian Castaño fue claro ganador, aunque en las tarjetas eso no se vio reflejado

¿Qué hace importante a la revancha de Castaño y Charlo? El gran relieve que tuvo el primer cotejo que Castaño ganó sobre el ring y los jurados “dibujaron” con un salomónico empate protegiendo la carrera de Charlo, un niño mimado de esta industria. En aquella confrontación del 17 de julio pasado en San Antonio, Texas, hubo una indignante tarjeta del puertorriqueño Nelson Vázquez: 117 – 111 beneficiando llamativamente al texano y dando lugar a una inquietante objeción llena de sospechas. Y esto, salvaguardará a Castaño en el duelo de mañana, aunque muy pocos se animen a pensarlo.

Jermell Charlo, de 31 años, con 34 victorias (18 K.O) y una derrota, exteriorizó toda su rabia y odio sobre Castaño, en la puesta en escena de este desquite. No toleró las distintas postergaciones dispuestas por el matancero para este match y sobre todo –aunque no lo exteriorizó- haber perdido la localía y boxear ahora en Carson, en las afueras de Los Angeles, en donde Brian se entrena desde hace años, con el apoyo de la colectividad latinoamericana.

Hoy se realizará el pesaje de la segunda pelea entre Brian Castaño y Jermell Charlo

En la conferencia de prensa de ayer agitó a los presentes con un nacionalista grito de: “USA,USA” buscando adhesión en los californianos. Automáticamente, los matanceros que acompañan a Castaño, respondieron con un fogoso “¡ Argentina, Argentina…”

El estadio Dignity Heath Sport Park es muy particular, y al respecto, Hugo Basilotta, ex sponsor de Marcos Maidana, le dijo a LA NACION: “Acompañé a los integrantes del rincón del Chino en su pelea con Josesito López, que era casi local ahí. Es un recinto abierto, muy aireado, pero la presión del publico se mete en el cuadrilátero en modo increíble. Achica o agranda a cualquiera, y a Maidana le llevó un tiempito adaptarse a ello”. Esta es una de las causantes de la ira de Charlo, quien subirá al ring acompañado del peor consejero: el enojo.

Charlo intentará cambiar la imagen que dio en su anterior duelo con Castaño

¿Como se encuentra Castaño? Esta cerrado en sí mismo, en la pelea y en todos los misterios que concentra su cuerpo. ¿Como está de su desgarro muscular en el brazo derecho, acaecido en febrero pasado? Hubo también algún problema renal minimizado en su momento y se lo ve en fotografías con el rostro fino y sus pómulos filosos. Tuvo escaso contacto personal con la prensa y subrayó, constantemente, el mal gusto de Charlo en todos los aspectos. “En la primera pelea yo me sentí ganador y esto me motiva para salir victorioso en la revancha. Esta vez, no lo quiero dejar en manos de los jueces”, subrayó el argentino en la conferencia de prensa previa en Los Angeles.

A los 31 años y con una carrera invicta de 20 éxitos (13 KO) y dos empates, Castaño entró en las grandes ligas del pugilismo. Con pagas excepcionales en carteleras difundidas a los cinco continentes. Argentina estará otra vez a su merced en una confrontación que será transmitida por ESPN y TyC Sports, conjuntamente.

Brian Castaño buscará estirar su invicto en la noche del sábado en Carson

Deberá esforzarse en más de un 100 por ciento para mantenerse en esta elite. Hoy, a las 16.30, se realizará el pesaje oficial en el The Westin LAX Hotel de Los Angeles. Se pronostica de todo. Desde un angustioso forcejeo con la báscula para poder alcanzar los 69.850 kg de la categoría, hasta una potencial gresca entre los Charlo y los Castaño – allegados, familias, fanáticos o quién sea-, tal como acaeció en el vodevil gestado la última vez que se vieron las caras.

A partir de este viernes, Castaño absorberá las más celosas comparaciones para poder entrar en la marquesina de los notables del boxeo argentino. Asumirá semejanzas con los inmortales del ring. Esta vez, convivirá con el dolor de sus lesiones y la huella dejada – anteriormente- por la pegada del rival. Vivencias éstas siempre superadas por el gran Victor Galíndez, inolvidable ex campeón mundial semipesado (1974–1979). Brian debería inspirarse en el temple del “Leopardo de Morón” cuando comience la pelea más esperada de su carrera y aparezcan todos estos fantasmas. Uno detrás del otro.