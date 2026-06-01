Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 y tiemblan los apostadores

La super computadora de Opta Analysts, famoso por sus predicciones en el mundo del fútbol, ​​indicó que la selección española tiene las mejores posibilidades de ganar el Mundial de 2026. La tecnología le otorgó a España un 16,1% de probabilidades de ganar la competición, seguida de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%).

En 2022, la misma supercomputadora predijo que la selección brasileña era la favorita para llevarse el trofeo, con un 16% de probabilidades en aquel momento. Hoy, la tecnología ni siquiera sitúa a Brasil entre los cinco primeros países de la competición: el pentacampeón ocupa el sexto lugar con poco más del 6% de probabilidades.

Clasificación completa de Opta Analysts sobre las probabilidades de que los equipos se clasifiquen para la Copa Mundial de 2026 — Foto: Reproducción/Redes Sociales

El top cinco de Opta también incluye a la actual campeona, la Argentina de Messi, en cuarto lugar en la carrera por el Mundial, seguida por la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tienen un 10,4% y un 7% de probabilidades, respectivamente. Alemania, la némesis de la verdolaga en el Mundial de 2014, se encuentra detrás de Brasil en la clasificación, en séptimo lugar con un 5,1% de probabilidades.

Para medir la predicción, la supercomputadora ejecuta alrededor de 10 000 escenarios de simulación para obtener las cifras proporcionadas. En los distintos escenarios, en el 35,9% de los casos, un equipo se coronaría campeón por primera vez, una cifra minoritaria que refuerza el dominio de los campeones ya coronados que ocupan los primeros puestos de la clasificación.

Neymar jugará el Mundial 2026 pero, según la ciencia, Brasil no es favorita (AP Foto/Martín Mejía) Martín Mejía - AP

La tecnología de la empresa británica es famosa por predecir resultados que posteriormente se cumplen. En el Mundial de Clubes de 2025, la supercomputadora predijo que el Chelsea sería el equipo a batir, una predicción que resultó cierta, ya que los Blues ganaron el título pocas semanas después.

A pesar de sus éxitos, la “computadora psíquica” también tiene sus fallos. Su predicción del Mundial de 2022, que situaba a Brasil entre los favoritos, es un ejemplo de ello. La supercomputadora también se equivocó con respecto al campeón de la Premier League de este año, que predijo que sería el Liverpool. Al final, el título inglés fue para el Arsenal.