La TV del Mundial: qué canales pasan los partidos y cómo se puede seguir en vivo online

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el más grande de la historia por la participación de 48 seleccionados, lo que derivó en un mayor interés en el planeta porque hay más países involucrados en el evento deportivo más trascendente del año y ello impactó en la cantidad de opciones que hay para ver los partidos en vivo.

En la Argentina, hay varios canales que emiten encuentros. DSports es el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los cotejos.

TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y , extraoficialmente, emitirá 52 partidos. Telefé, por su parte, tendrá 32 duelos y la TV Pública, solo 10. Esta última, de hecho, retransmitirá la producción de DSports. Las tres, en tanto, tendrá los juegos de la selección argentina.

ESPN se sumó a la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Serán, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.

Dónde ver los partidos de la selección argentina

TV

DSports.

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

Para tener un parámetro, la final del Mundial Qatar 2022 en la que la selección argentina se coronó campeón sobre Francia en el estadio de Lusail alcanzó la mayor audiencia de la historia con 1420 millones de espectadores. En nuestro país, el partido que consagró a Lionel Messi tuvo picos históricos de rating de 63 puntos solo entre la TV Pública y TyC Sports.

Tabla histórica de campeones del mundo

Brasil - 5

Alemania / Italia - 4

Argentina - 3

Francia / Uruguay - 2

Inglaterra / España - 1

La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, se consagró en el Mundial de Qatar ante la vista de millones de espectadores ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

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