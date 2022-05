Brian Castaño y un volver a empezar: ¿cómo recomponer su carrera tras una derrota trascendental?

A Brian Castaño (69.513 kg) le dolió –física y moralmente– perder el campeonato mundial de los medianos juniors (OMB). Lo afectó, pero no lo destruyó. Mantuvo la convicción de aquellos que saben que cayendo con gallardía en este oficio se pueden conservar algunos privilegios. Y él, probablemente, los mantenga. Aunque sabe también que no pudo repetir su notable desempeño alcanzado en el combate anterior ante este mismo rival.

Su derrota ante el norteamericano Jermell Charlo (69.399 kg), por KO técnico en el décimo round, en el Dignity Health de Carson, California, ante 7406 espectadores, constituyó un freno rotundo a su conversión en una estrella del boxeo moderno y sepultó el sueño de ser el primer campeón mundial mediano junior unificado con los cuatro cinturones disponibles (CMB-FIB-AMB-OMB).

Castaño dio combate hasta el sexto asalto; después, fue todo de Charlo Showtime

Su brazo derecho lesionado en un entrenamiento, en febrero último, era un gran interrogante. Se extinguió al final del sexto round. Y por momentos, dudó en trabar o palanquear para no forzarlo. Castaño prolongó las acciones del match y cedió la iniciativa ante un campeón hábil para boxear, con tiempo para pensar y puntería para dañar, y que consolidó una demolición perfecta. A esta altura, no hay otras razones que exponer para justificar la legítima victoria de Charlo, en una contienda muy buena y cambiante. Cercana en espectacularidad y contenido a lo expuesto en el empate del 17 de julio pasado en San Antonio, Texas.

El argentino, de 32 años, perdió su invicto en su 23er. cotejo. Sin saberlo, se transformó en un foco rebelde para la industria del boxeo –promotores, organizaciones y televisoras– por hacer valer sus derechos de campeón más allá de lo aconsejable. Sin mucho apoyo de su entidad, la Organización Mundial de Boxeo que preside Francisco Valcarcel, y sin ser el “púgil preferido” de Premier Boxing Champions (PBC), fue azotado por los jueces con guarismos parciales adversos e incomprensibles hasta el instante de la definición: 89-82, 88-83 y 87-84. La tarjeta de LA NACION puntuó: 86-85 para el estadounidense (que para nosotros se impuso en los asaltos 2, 3, 7, 8 y 9, mientras que el matancero obtuvo el 1°, 4°, 5° y 6°).

El resumen del combate

Bloque HTML de muestra

¿Qué hubiese pasado en caso de una reacción de Castaño con la decisión final? Otro escándalo posiblemente. El argentino no dramatizó el traspié. Deberá darle un buen descanso a su cuerpo, su máquina de pelea, supuestamente averiada en los últimos meses. El match fue duro pero no dejó secuelas terminantes para su futuro. Fue dos veces al tapiz por impactos imperfectos de Charlo y por su agotamiento absoluto, causante -también- del final de las acciones.

Una derrota trascendental provoca desconciertos e invita a formular un sinfín de preguntas que todavía no admiten respuestas muy creíbles. ¿Cuál será su motivación para reaparecer en veladas promocionales con bolsas mucho más bajas? ¿Cómo pesó en la interna de su equipo este traspié? ¿Con madurez o litigios? ¿Cómo se vuelve acomodar en los rankings en una categoría que estará a merced de Charlo con sus cuatro cinturones por mucho tiempo? ¿Es todavía un top ten o comienza a ser escalón del pelotón de las promesas?

Las declaraciones post pelea

Castaño amerita una nueva oportunidad en el primer nivel. Jamás decepcionó. Ni ante el francés Michel Soro ni frente al mismísimo cubano Erislany Lara o ante Charlo, en las dos ocasiones. Puede ser un buen oponente del gigante californiano Sebastián Fundora, campeón interino del CMB (apodado La Torre del Infierno, por su 1,98. de estatura) o dirimir finalmente con el invicto australiano Tim Tszyu, que lo persiguió a través de las redes sociales por doquier en los últimos meses y anoche estuvo presente en el ring side.

Rescatamos de sus declaraciones lo siguiente: “Fallé en una maniobra, me pescó y perdí. Esto sigue y no se acaba aquí. Se terminó la guerra de palabras con los Charlo. Lo reconozco como a un gran campeón y él termino respetándome. Los dos hicimos lo correcto en el ring para llevarnos un dinero que servirá para cuidar a nuestras familias. ¡Esto no terminó!

Nadie le quitará Castaño su liderazgo en el último lustro del boxeo nacional. Y todos lo invitarán a recuperarlo rápidamente. Tiene aún herramientas para intentarlo, aunque, ahora, corriendo desde atrás. Desde abajo y con una derrota por K.O en su haber. Es el momento cumbre en las campañas de todos los campeones: saber cómo levantarse después de perder la competencia más importante y cómo volver a ganar para recuperar sus jinetas . No hay otro camino a seguir y su fortaleza mental será clave para entender todo esto.