Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, en vivo: horario, canales y streaming para ver la pelea en Arabia Saudita

Saúl ‘Canelo’ Álvarez buscará recuperar el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado en Arabia Saudita. El boxeador mexicano intentará la épica frente al camerunés Christian Mbilli, a las 18 de la Argentina, en una pelea que cerrará la velada “México vs. El Resto del Mundo”. La velada tendrá varios combates destacados, entre los que resaltan Jaime Munguía vs. Nikita Zon por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Álvarez, de 36 años, inactivo desde su última derrota con el estadounidense Terrence Crawford el 13 de septiembre de 2025, asumirá un rol poco habitual en él: subirse al ring en condición de retador, aunque respaldado por un récord de 63 victorias (39 KO), tres derrotas y dos empates, números determinantes para obtener cuatro coronas en pesos diferentes, desde mediano junior (69,850 kg.) hasta semipesado (79,378 kg.).

Saúl 'Canelo' Álvarez buscará recuperar uno de sus títulos mundiales este sábado en Arabia Saudita FAYEZ NURELDINE - AFP

Mbilli, por su parte, quiere seguir haciendo historia en el boxeo internacional. Llegó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y tras ello, decidió marcharse de Camerún con rumbo a Quebec, Canadá, donde gestó una exitosa carrera profesional de 32 victorias (26 KO) y un empate. Se consagró campeón interino ante el polaco Maciej Sulecki, noqueándolo en el primer asalto, y le empató con Steve Martínez en una pelea para el recuerdo. Fue su primera defensa, el 13 de septiembre de 2025.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: cómo ver online

La transmisión de toda la velada “México vs. El Resto del Mundo”, que se extiende aproximadamente entre las 13.30 y las 20 (horario argentino), se podrá seguir en vivo únicamente por streaming a través de DAZN, de manera exclusiva para suscriptores y con un cargo extra de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés Pay Per View), según confirmó la plataforma. No hay televisión.

"Quiero añadir más títulos a mi legado" 🔥



Canelo quiere ser todavía más grande ✨



El #CaneloMbilli, este sábado en DAZN 🔗 https://t.co/7m09s1TvK3 pic.twitter.com/2gPw3KiVot — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Saúl ‘Canelo’ Álvarez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, para recuperar el título mundial supermediano de la CMB, en el combate de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.28 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Christian Mbilli.

Cartelera completa

Estelares

Christian Mbilli vs. Canelo Álvarez: título supermediano del CMB, 12 rounds.

Jaime Munguía (46-2) vs. Nikita Zon (12-0-1): título supermediano de la AMB.

Rafael Espinoza (28-0) vs. Lorenzo Parra (24-1-1): título pluma de la OMB.

David Picasso (32-1-1) vs. Carl Martin (28-0): supergallo.

Raymundo Rojas García (16-2) vs. Reito Tsutsumi (5-0): superpluma.

Preliminares

Marcos Vázquez Rodríguez vs. Bek Nurmaganbet

Carlos Emiliano Rojo Vázquez vs. Flavius Biea

Héctor Aguirre vs. Brayan León

Erick Jahir Villegas vs. Sultan Almohammed