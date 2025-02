Dmitry Bivol se tomó desquite en otro peleón con Artur Beterbiev y demostró que también sabe bastante... de Argentina

El ruso Dmitry Bivol (78.970 kg) consolidó su imagen de boxeador fino, pulido y efectivo para poder rever la historia adversa que lo frustró el año último en Riad, Arabia Saudita. Ahora, en el mismo escenario y ante la misma gente, se consagró campeón mundial unificado semipesado al vencer por puntos en 12 rounds y decisión mayoritaria a su compatriota Artur Beterbiev (79.378 kg), en una pelea de alta escuela. Casi tan excelsa como aquella primera edición disputada el 12 de octubre de 2024 ganada por Beterbiev en modo polémico, ameritando ser distinguida como " Mejor combate del año”.

Esta vez, la concentración de Bivol, de una puntería impecable y una estrategia óptima – sobre todo cuando tomó la iniciativa con golpes directos– fue decisiva para otorgarle claras ventajas. Los jurados dictaminaron igualdad en 114, 116-112 y 115-113 a su favor. La tarjeta LA NACION señaló 116-112 para de Bibol, en base a ganar los rounds 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°. Beterbiev, a nuestro criterio, se adjudicó los asaltos 4°, 5°, 6° y 12°.

¿Por qué ganó Bivol? Quizá porque entendió cuáles fueron sus descuidos en el cotejo anterior que lo llevaron a perder teniendo todo para ganar. Esta vez fue temperamentalmente frío y seguro a la vez para sortear, durante casi toda la pelea, la furia de su rival.

Bivol con los cinturones: una revancha muy esperada Richard Pelham - Getty Images Europe

El kirguizo, de 34 años y 25 victorias (12 KO) y sólo un revés, se dio a sí mismo un premio y un reconocimiento que el público nunca le quitó.

¿Por qué perdió Beterbiev? Careció de la frescura y la convicción de ataque del match anterior. Esta vez, tras ganar tres rounds consecutivos e igualar la pelea en su primera mitad, no tuvo reflejos ni oportunidades para colocar su mano de KO. Afloraron sus 40 años y perdió su invicto en su 22a presentación.

Fue una gran pelea. No alcanzó los ribetes excepcionales de la anterior, pero su voltaje y elaboración estratégica la ubicará como una de las mejores de 2025.

Hace unos días, desde la cuenta de Instagram “Secretos del ring”, entrevistamos a Bivol. Y por curiosidad le preguntamos qué sabía de Argentina. Resultó que bastante...: “Tienen muy buenos churrascos, grandes jugadores de fútbol y en Rusia seguimos mucho los shows de Argentina. Por ejemplo, los de Natalia Oreiro. Ella es muy famosa en Rusia, me gusta mucho, y solíamos en los años 90 ver sus shows reunidos en familia. También sabemos que es un país un poco peligroso, sobre todo para andar solo por las calles”, destacó el campeeón mundial de los semipesados. Con la salvedad de que Oreiro en realidad es uruguaya, pero desarrolló su carrera en nuestro país, Bivol está informado sobre las particularidades de una nación que está a unos 13.000 kilómetros de distancia de la suya.

Diez horas de acción...

El jeque e inversionista de este espectáculo, Turki Alalshik, fue el más inquieto en un ring side mucho más popular y menos elitista que en otros combates clásicos disputados aquí. Estuvo casi diez horas al “pie del cañón”. Con boxeadores afamados como Olexsandr Usyk, campeón pesado unificado, y estrellas de otros tiempos, como Oscar de la Hoya y Bernard Hopkins. Siempre rodeado por asesores ingleses: Eddie Hearn y Frank Warren, junto a los directivos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con el mexicano Mauricio Sulaimán, su presidente, supervisando todos los detalles e intercalando vestimentas occidentales con turbantes albirrojos.

El directo de Bivol llega pleno al rostro de Beterbiev Richard Pelham - Getty Images Europe

“The Ring”, la mítica revista pugilística fundada y editada por Nat Fleischer en 1922, traspasada a la empresa “Golden Boy Promotions” en la apertura del siglo XXI y comprada por Alalshik el año último, fue parte de la principal publicidad exhibida en el ring.

Hubo un total de siete títulos mundiales: sólo tres absolutos y cuatro interinos. Estadísticas insuficientes como para quebrar las marcas históricas –en primerísimo nivel– gestadas en promociones de Don King, en Monterrey, México, en 1994 promoviendo cinco coronas absolutas. Allí, el santacruceño Jorge “Locomotora” Castro noqueó a John David Jackson. También el empresario Bob Arum organizó el célebre “Carnaval de Campeones” en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1978, con cuatro mundiales legítimos y completos. Muhammad Alí reconquistó el mundial ante León Spinks en esa oportunidad y el argentino Víctor Galíndez cayó ante Mike Rossman, por el cetro semicompleto.

El fallo y la victoria

Se incluyó en la transmisión internacional las victorias del veterano británico Callum Smith, que superó al africano Joshua Buatsi, conquistando el mundial interino sempesado del CMB; el invicto alemán Agit Kbayel capturó el cetro pesado interino (CMB) al noquear en seis rounds al veterano gigante chino Zhilei Zhang; el invicto estadounidense Vergil Ortiz mantuvo el mundial interino mediano jr (CMB) superando por puntos al ruso Israil Madrimov. El dominicano Carlos Adames retuvo su corona mediano (CMB) al empatar –pese a ser perjudicado en el veredicto– con el inglés Hamzah Sheeraz; el invicto norteamericano Shakur Stevenson, conservó el mundial liviano (CMB) ante el inglés Josh Padley y el neozelandés Joseph Parker, ratificó su condición de campeón mundial –interino– pesado (OMB) con un KOT en el segundo asalto sobre el congoleño Martin Bakole.

¿Ahora con Benavídez?

Bivol, que pasa mucho tiempo del año en indio, California, con un inglés cada vez más elemental, dijo: “Soñé esta noche durante mucho tiempo y no me lamenté polemizando si perdí o no la primera pelea. Trabajé duro para este triunfo con mucha gente valiosa que tiene mi equipo y eso lo quiero resaltar. Debo agradecer a Beterbiev que me dio la revancha, pudo haber elegido a cualquier otro…”

El peculiar Turki Alalshik, no fue mezquino para las entrevistas y en una de ellas anticipó: “Estoy preparando dos eventos. Uno será en la cárcel de Alcatraz y el restante será promoviendo al gran campeón norteamericano David Benavidez con el ganador de este match”.

La consecuencia de estas declaraciones se apoderan el cierre de este comentario: Bivol se llevó una gran victoria y una noticia increíble, como el armando de su combate con el rival que “Canelo” Alvarez jamás quiso enfrentar.

Osvaldo Principi Por