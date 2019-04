El caso Maidana y las realidades de "Maravilla" Martínez, Golovkin y Ponce

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 23:59

Aquel retiro oficial del boxeo, que el santafesino Marcos "Chino" Maidana anunció en su pago de Margarita, el 9 de agosto de 2016, quedó firme e inamovible. La inesperada vuelta del excampeón mundial al país, desterró las probabilidades de volver a calzar guantes en un tiempo prudencial.

Esta noticia mantiene, todavía, un efecto masivo y duradero, que rezaga la valía de una serie de informaciones trascendentes: el debut de Sergio " Maravilla" Martínez como analista de pugilismo internacional en la pantalla de ESPN; el contrato de un centenar de millones firmado por el kasajo Gennady Golovkin , y un desafío esperado: Ponce vs Amitrano, para esta noche, en las marquesinas del boxeo de Lanús.

Este proceso que consumió las intenciones de Maidana, con casi dos meses de entrenamiento, dieta y distintas planificaciones, culminó porque su físico, cercano a los 36 años, no tuvo las respuestas esperadas en la etapa decisiva del gimnasio, en Las Vegas. No hubo otras razones. "Chino" planificó todo esto con una inversión cercana a los 45.000 dólares y, tal como anunciamos el viernes anterior en este mismo espacio, las cosas no se dieron como esperaba y a la brevedad tomó la mejor decisión: rápida, con algunas costas económicas pero sin deterioro de imagen. Reactivará su empresa "Chino Promotion" y ello lo mantendrá ligado al boxeo.

En tanto, anoche, el exbicampeón mundial, Sergio "Maravilla" Martinez, se convirtió en un atractivo comentarista del combate mundialista entre el tailandés Sor Rungvisai y el mexicano Juan José Estrada, en el ciclo "Knock- Out", por ESPN. Su presencia jerarquiza todos los eventos en los que interviene y es muy valioso para esta disciplina "recuperarlo". A los 44 años, las especulaciones sobre un futuro desquite con el mexicano Julio César Chavez (h.) volvieron a saturar en las redes noticiosas y resultaron menos creíbles que cuando se iniciaron en los últimos días de agosto de 2018. En fin.

En tanto, en silencio y a su manera volvió a escena Gennady Golovkin, quien firmó un contrato por seis peleas con una paga de cien millones de dólares en total, con la señal de streaming DAZN, orientada por el promotor inglés Eddie Hearn. Reaparecerá ante el canadiense Steve Rolls, el 8 de junio próximo, en el Madison Square Garden , de Nueva York. Tras este anuncio, despidió a su director técnico, Abel Sánchez, con quien compartió los grandes éxitos de su carrera. Sánchez no aceptó relegar el 50% de sus ingresos, tal lo solicitado por el púgil kasajo. Cuesta creer este tipo decisiones, a los 37 años, inmerso en la opulencia y rozando la miserabilidad. No hace mucho, el filipino Manny Pacquiao licenció a Freddie Roach, su añejo DT, tras 16 años de labor conjunta, por la misma razón.

Por último, el bonaerense Jeremías Ponce, campeón argentino welter jr, deberá corroborar esta noche, todos los antecedentes que lo convirtieron en la gran esperanza del boxeo nacional, al desafiar al puntano Leonardo Amitrano, por su título sudamericano. La pelea de doce rounds se llevará a cabo en el gimnasio del Club Lanús y será televisada por TyC Sports desde las 23 horas.

Ponce, de 22 años y con 23 victorias, con 16 K.O., es un púgil de buena línea y pegada decisiva. Amitrano tiene oficio y un estilo peculiar capacitado para anular al rival más enfocado. Y esta dualidad de posibilidades es lo que garantiza el armado de un muy buen combate. Y después de mucho tiempo, es placentero palpitar un clásico local.ß