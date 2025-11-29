El ocaso del mérito: la permanencia de Jake Paul en el boxeo

El efecto que produce cada aparición del multifacético estadounidense Jake Paul -que entre tantas ocupaciones ejerce también el oficio de boxeador profesional en un contorno sospechoso- renueva una vez más, con toda intensidad, la permanente resistencia que ocasionan los anuncios sobre sus peleas.

La confirmación de su combate oficial ante el peso pesado británico Anthony Joshua, previsto para el 19 del mes próximo en Miami, entusiasmó a muy poca gente y adosó un gran acertijo: ¿tiene sentido y será creíble en el cuadrilátero?

Paul, de 28 años, 1.85 metros de altura y un peso ideal de 90 kg., emergente de las redes sociales, que lo eyectaron a diversas actividades, dejó siempre sombras y dudas. Ahora, volvió a causar zozobras en este ámbito al confirmarse, bajo la organización de su empresa, Most Valuable Promotions, su combate ante Joshua, excampeón mundial de 36 años y una estructura gigantesca de 1.98 metros y 115 kg.

Jake Paul y Anthony Joshua pelearán el 19 de diciembre en Miami

¿Qué puede aportar esto al boxeo? Nada, sólo inmiscuirlo en una nueva zona de riesgo y objeciones. Joshua tiene un pedigrí imponente: exmonarca olímpico de Londres 2012 y con clásicos del ring desde 2017, cuando se consagró campeón ante el ucraniano Wladimir Klitschko. Su récord es muy bueno: 28 éxitos (24 KO) y 4 reveses. Le sobra jerarquía, aunque a su manera de boxear siempre le faltó temperamento. Podría terminar al youtuber con su primer golpe a fondo, si quisiera.

¿Qué puede demostrar Paul ante todo esto? Sólo incertidumbre. Su campaña de 12 victorias (8 KO) y una derrota no es confiable. Se exhibió ante un viejo Mike Tyson y utilizó el apellido del mexicano Julio Cesar Chávez (h.) para brindar un espectáculo soporífero.

Las entidades internacionales de boxeo le dieron una bienvenida pomposa, indicando que su participación en este deporte renovaría y sumaría un público masivo con nuevas ideas en cada una de sus peleas. Sólo consiguieron recaudar altas tasas de aranceles aprobando sus espectáculos, que resultaron altamente dañinos. Pero es un buen aportante; un buen pagador a la industria pugilística.

Afiche de la pelea: televisará Netflix

Cuatro actos decepcionantes

Su empresa MVP logró el apoyo y la difusión de sus eventos por parte de Netflix , una de las aplicaciones de espectáculos más poderosas del mundo. Y el nivel opaco de sus veladas pondrá en riesgo -a corto plazo- el criterio de Netflix de seguir emitiendo boxeo más allá de los récords de visualizaciones que esto produce.

Su poder económico pulverizó los méritos deportivos. Esto está relacionado con su clasificación como 14° en el ranking crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que posee el mexicano Gilberto Ramírez. Indignante.

que posee el mexicano Gilberto Ramírez. Indignante. Su entrometimiento en la modificación de las reglas del boxeo femenino resulta intolerable. Mas allá de los congresos médicos y las opiniones de los pocos expertos que sostienen a las damas boxeando un máximo de 10 rounds de 2 minutos de pelea cada uno; Paul y su sequito insisten con una experiencia ya experimentada en peleas pasadas: 12 asaltos de 3 minutos de combate, como los hombres. En su próxima cartelera de Miami, la estadounidense Alycia Baumgardner, campeona de los livianos juniors (OMB, AMB y FIB), peleará bajo esta modalidad frente a la canadiense Leila Beaudoin. Sólo el CMB, que también reconoce a Baumgardner, no sancionará este match resignando un jugoso ingreso por fiscalización.

En su próxima cartelera de Miami, la estadounidense Alycia Baumgardner, campeona de los livianos juniors (OMB, AMB y FIB), peleará bajo esta modalidad frente a la canadiense Leila Beaudoin. Sólo el CMB, que también reconoce a Baumgardner, no sancionará este match resignando un jugoso ingreso por fiscalización. El daño causado en la imagen de Mike Tyson, de 58 años, convaleciente de problemas gástricos, fue impiadoso y eso le valió una condena popular en este ambiente. Lo humilló y se jactó de vencerlo.

Paul prospera en la difusión de las noticias pugilísticas, pero decrece vertiginosamente en una serie de valores de la vida muy poco considerados en estos días: la credibilidad y el mérito.