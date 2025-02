El Chino Maidana dejó un crudo testimonio de su accidente desde el hospital en el que está internado

“Iba a 200 y agarré el auto... Imaginate. Estoy vivo de milagro”, grafica Marcos Maidana, el excampeón mundial de boxeo, en un contexto que difiere por completo de sus grandes noches en los rings. El Chino, como se lo conoce, habla a la cámara derrumbado sobre la cama de una habitación del Sanatorio Norte de Avellaneda, en General Obligado, donde quedó internado el martes luego de un impactante accidente en la Ruta Nacional 11.

“Estoy bien. Me duele un poco el lomo. Me pegué en el piso el pie cuando caí. Gracias por el aguante a todos. Estoy bien, vivo”, describe, en una serie de videos que grabó y publicó en su cuenta de Instagram, para llevarle tranquilidad a sus fanáticos. Maidana, de 41 años, chocó con un vehículo mientras se desplazaba en moto y quedó tendido a la vera del asfalto. Según detalló El Litoral, el accidente ocurrió cerca de las 13. El deportista fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona y se lo internó de urgencia.

Marcos “Chino” Maidana quedó internado luego de su accidente en la Ruta Nacional 11 el martes y subió un video a su cuenta de Instagram Captura de pantalla

“Estoy acá, recuperándome después del accidente que tuve. Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí y me mandaron saludos. También a mi señora, Mariana, que ha estado desde el primer momento”, agregó el expúgil, también desde un sillón de la habitación, ya con una bota en su pie derecho. Todo indica que es su mujer la que ofició de camarógrafa para que el Chino, en medio de exámenes múltiples y la evaluación de los médicos, comparta el crudo relato con sus seguidores.

Con tres policías del pueblo tomándole declaración y visiblemente golpeado, pero saludable y de buen ánimo, el santafesino se mostró con una contusión en el ojo izquierdo y señales de haber recibido suero. “Este es el hombre que me hizo los primeros auxilios, que me ayudó, y no se llevó ninguna plata porque no había, yo no llevaba nada, así que es mentira eso que dicen que llevaba 150.000 dólares”, sentenció, ante la mirada de los agentes de la localidad de Ardi. En el hecho interviene un fiscal, quien determinará si se le abre un proceso judicial a alguno de los protagonistas del choque.

El boxeador santafesino Marcos “Chino” Maidana estuvo involucrado este martes en un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 11. Colisionó con un vehículo mientras se desplazaba en moto y quedó tendido a la vera del asfalto. El deportista fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona y quedó internado. Captura de pantalla

Maidana circulaba en una BMW modelo 647-R1300 GS por el corredor vial cuando fue embestido por un Renault Clío RT que salía de un camino rural. El excampeón salió despedido y cayó cerca de una zanja, donde quedó tendido, con la camisa abierta, hasta que personal de Emergencias llegó al lugar con bastante agilidad. En principio, a Maidana se lo trasladó a un hospital de la ciudad de Florencia. Luego se lo derivó al hospital de Ocampo. Y, finalmente, al que se encuentra ahora, que es el que emitió el último parte.

El dos veces campeón mundial de boxeo, Marcos Maidana, chocó con un vehículo mientras se desplazaba en moto y quedó tendido cerca de una zanja el martes, en la Ruta Nacional 11.

El Sanatorio señaló que “el paciente ingresó con diagnóstico de politraumatismo, traumatismo encéfalo-craneano leve y traumatismo cerrado de tórax. Se le realizaron los estudios pertinentes. Se encuentra estable y continuará internación para control evolutivo”. La preocupación mayor está en su dolor en la segunda de esas zonas.

Como está fuera de peligro, los médicos resolvieron que la espera sea en una habitación común. Dada la clase de golpes, la violencia del choque y a la espera de la evolución que tenga, la idea es que continúe allí mientras se concreten todos los estudios.

El accidente de el "Chino" Maidana

En 2016, tras su serie con Mayweather, Maidana se retiró del boxeo con un récord de 35 victorias, 31 de ellas por nocaut, y solo 5 derrotas. Luego de su retiro, incursionó en el mundo empresarial con “Chino Maidana Promotions”, su propia promotora de boxeo. En 2019, anunció un posible regreso al ring, pero finalmente desistió y se mantuvo alejado de la competencia.

LA NACION

Temas Marcos Chino Maidana