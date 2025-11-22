El “Pumita” Martínez va por todo: ante un gran campeón “Bam” Rodríguez y en un ámbito oscuro y difícil

Desde aquellos duelos del matancero Brian Castaño con el estadounidense Jermell Charlo (2021-2022), un combate mundialista no provocaba para los argentinos el interés, la curiosidad popular y la connotación histórica como éste, el que sostendrán hoy el bonaerense Fernando “Pumita” Martínez (51.300 kg –un kilaje muy bajo - y el norteamericano Jesse “Bam” Rodríguez (51.980 kg), por la unificación de los títulos supermoscas (CMB-AMB-OMB), en la madrugada del domingo de Riad, Arabia Saudita, que comenzará a las 21 de esta noche en nuestro país, y será emitido por la aplicación DAZN al costo de 25 dólares por abonado.

Martínez, de 34 años y un récord legítimo de 28 victorias (11 KO) y 6 derrotas, más allá de su “presentación comercial” como invicto ganador de 18 cotejos consecutivos, deberá doblegar un sin fin de adversidades que van más allá de la gran oposición que significa “Bam” Rodríguez, una de las construcciones más cuidadas del pugilismo del Oeste americano de los últimos tiempos. Asumió todo esto en base a un acuerdo económico suculento que sólo superaron tres púgiles argentinos en toda la historia. Y quizás esto determine las conveniencias del bolsillo y la gloria deportiva.

Martínez se preparó en modo impecable, como siempre, y ello quedó reflejado en todos sus combates mundialistas desde 2022: en las duplas de triunfos ante el filipino Jerwin Ancajas, en la sangrienta defensa con otro asiático, Jade Bornea, y en sus dos últimas notables victorias en Tokio ante el ídolo local Kazuto Ioka. Logros épicos que desplazaron del tercer lugar de preponderancia y conquistas de argentinos en Japón a la hazaña del notable Horacio Accavallo sobre Katsuyoshi Takayama, en 1966.

Bam Rodríguez y el Pumita Martínez, cara a cara en el pesaje en Arabia Saudita.

La contienda de doce rounds se llevará a cabo en el ANB arena, con capacidad para 8000 personas. Si bién: “Martínez vs. Rodríguez” es el match más competitivo de la velada, toda la presión la asumirán los protagonistas del pleito central: el norteamericano David Benavídez, campeón semipesado (CMB) y el británico Anthony Yarde. Y esto los favorecerá para combatir algo más relajados.

Martínez: cuatro claves para ganar

1) Su experiencia y jerarquía internacional. Al cabo de toda su carrera –intercalando licencias AIBA y FAB– combatió en 17 países diferentes mientras que “Bam”, excepto tres peleas en la zona fronteriza de Tijuana, siempre compitió en su país.

2) Su mentalidad ganadora apoyado en sus últimos dos cotejos ante un púgil notable como Ioka. Más completo que Rodríguez pero “gastado” en el oficio de pelear.

3) Su temperamento y velocidad de golpes combinados aptos para tomar la iniciativa y ahogar a un boxeador al que muy pocos se animaron a atacar. Si bien no tiene una pegada de KO, suple ese límite con la cantidad de impactos que lanza.

4) El deseo creíble de hacer historia y poder pujar para intercalarse con la decena de los notables del pugilismo nacional que forjaron este camino desde 1892 a hoy. Y ese “fuego” real lo mantiene en el primer nivel.

El poder de “Bam”

1) Su juventud y la diferencia de talla; nueve años menor y seis centímetros más de altura. Aprovechó mejor el pesaje. Su pegada es más sólida y ello pesará en su condición de zurdo. Se verá mucho más grande en el ring que el “Pumita”.

2) Su gran protección política que incidirá en el desarrollo del match. Sube con ventaja. Sus representantes ingleses (Matchroom) forman parte del cuerpo de asesores del magnate organizador, Turki Alalshik. Tiene un entrenador de relieve: Robert García, quien adiestró al santafecino Marcos “Chino” Maidana en sus cotejos cumbres.

3) Su momento ganador y la desbordante campaña publicitaria que los medios dependientes y partidarios realizan sobre él. Ayer nació su segundo hijo en los Estados Unidos y ello dio armonía a su temperamento, en donde los nervios sobrepasaban a la calma. Y es totalmente entendible.

4) Su profundidad de golpes es muy peligrosa. Si encuentra al rival, fijo contra las cuerdas, allí es inexpugnable. Sabe aprovechar las desconcentraciones del oponente. Es disciplinado y vive para el boxeo.

Autoridades intrigantes

La designación del californiano Edwin Collantes, como referí no conformó a nadie. Mas allá de sus veinte años en el referato y sus 400 combates dirigidos, se aguardaba un nombramiento de mayor envergadura. Relacionado al CMB dirigió a campeones Supermoscas como el mexicano Juan Estrada y el filipino Jerwin Ancajas.

Los jurados serán Pavel Hynek -permeable a los promotores de poder-, el puertorriqueño Gerry Martínez, tildado como un juez correcto de la OMB, y el francés Jean Robert Laine, representante de la AMB. ¿Configuran un marco arbitral tranquilizador? No, en modo alguno.

La pelea

Será intensa. Martínez, el veterano, hará gran parte del gasto y en la respuesta de su “máquina boxística” estará el secreto del combate. Rodríguez, ganador de sus 22 cotejos (15 por KO), bicampeón Mosca y Supermosca; ligado a los pleitos mundialistas desde 2022 con 8 victorias oficiales, sabe que es más fuerte. Y tiene tantas herramientas como el argentino para ganar.

El golpe de Martínez sobre la cabeza de Ioka

Si consigue robarle la iniciativa y atacarlo con sus combinaciones a fondo y con puntería, corroborará en el ring la postura de favorito que la teoría le otorga. Hay un condicionante para ambos: la respuesta de sus cuerpos y el metabolismo al boxear a las 3 de la mañana. Como espectáculo en sí, el desafío está garantizado.

Martínez, en su soledad habitual, sólo con su entrenador y mentor Rodrigo Calabrese y con Marcos Maidana. Esta vez sin otro de sus compinches de equipo: “Pileta” Gómez, trágicamente desaparecido meses atrás. Como siempre, carencias que finalmente se suplen en el ring. Esta vez, todo es distinto. Es el primer nivel, que se presenta en este orden: dinero, conveniencia y deporte. De sortear todo esto, “Pumita” Martínez entrará en la gran historia. Y todos lo sabemos.