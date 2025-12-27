Premios Carlos Losauro 2025: Pumita Martínez y Evelin Bermúdez, las máximas distinciones

El cierre de la temporada boxística 2025 consagró a una decena de personalidades en distintas funciones. Desde este espacio, como es habitual en el cierre de cada año, se los distingue en memoria de Carlos Losauro, que fue jefe de la sección Deportes de LA NACION y el periodista que más jerarquía brindó a la cobertura pugilística en estas páginas en las últimas décadas.

1) Mejor boxeador: Fernando Pumita Martínez.

Mas allá de su última derrota categórica y decepcionante ante Jesse Bam Rodriguez, por la unificación del titulo mundial supermosca, consiguió llevar otra vez al boxeo argentino a un altísimo nivel. Su victoria sobre el japonés Kazuto Ioka, el 11 de mayo pasado, en Tokio, fue colosal y confirmó su tercer puesto en relevancia histórica de combates mundialistas entre Argentina y Japón.

2) Mejor boxeadora: Evelin Bermúdez.

La santafesina ratificó su prestigio del último lustro sumando un cinturón más a su título minimosca (AMB, OMB y FIB) con su soberbio KO técnico en el primer round sobre la canadiense Sara Bailey, en Ottawa, que la marcó como la mejor boxeadora argentina del momento. Tomó gran ventaja sobre la catamarqueña Nazarena Romero, con quien dirimió este tipo de honores en 2024.

Evelin Bermúdez, campeona argentina de boxeo

3) Mejor Pelea: Nahuel García vs. Eric Miloc.

El empate al cabo de 10 rounds entre el cordobés García y el santafesino Miloc, en peso mediano, se realizó el 12 de diciembre en Rosario. Dos púgiles ascendentes dieron vida a una pelea cambiante y titánica. Miloc tuvo una reacción épica sobre un García dominador que mereció un veredicto más justo.

4) Mejor imagen: Kevin Ramírez.

El púgil de Gerli, de 25 años, ganó cinco peleas consecutivas en Riad, Arabia Saudita, donde se adjudicó el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo en peso pesado. Dio amplias ventajas en el kilaje. Sobre todo, en la de su consagración, ante el bosnio Ahmed Krnjic, 30 kilos más pesado. Acumuló 200.000 dólares en ganancias. Clasificado 12° en el ranking crucero del CMB e invicto en 14 combates, se convirtió en un atleta prometedor para 2026.

Kevin Ramírez llevó la bandera argentina bien alto en Riad Cortesía WBC

5) Mejor KO: Ckari Cani Mansilla a Dylan Prince.

El peleador cordobés gestó una combinación impecable para terminar con el invicto del estadounidense Dylan Prince, al que venció por KO en el octavo round en Derby, Inglaterra, el 16 de mayo. Fue una de las sorpresas de la temporada. A los 33 años y con una campaña de 18 victorias y 4 reveses, Mansilla no volvió a pelear tras su consagratoria definición.

6) Mejor amateur: Tatiana Flores.

Porteña, de 26 años y competidora en 48 kg., tuvo grandes actuaciones en dos certámenes: medalla de oro en la Copa Mundial de World Boxing (WB) disputada en Brasil y plata en la Copa América en Colombia. Por falta de apoyo económico por parte de la FAB y el Comité Olímpico Argentino (COA), no pudo competir en el torneo mundial de Inglaterra.

Tatiana Flores, la revelación del boxeo argentino amateur @tatianaflxres

7) Revelación: Nahuel Espíndola.

El bonaerense, 24 años, 11 victorias consecutivas (6 KO). De ataque y buena pegada. Pertenece a River Plate Boxing team e hizo 8 combates durante 2025. Disciplinado, entrenado por el uruguayo Rodrigo Benech. Aún no combatió a 10 rounds.

8) Mejor extranjero: Nonito Donaire.

A los 42 años, el múltiple campeón filipino estuvo en Buenos Aires, donde se coronó campeón mundial gallo interino (AMB) ante el chileno Andrés Campos, el 14 de junio. Demostró un profesionalismo admirable en todo sentido. A fines de año perdió el cetro con Seiya Tsutsumi en Japón.

9) La gran decepción

La devaluación de los títulos argentinos y sudamericanos provocada por los dirigentes de la Federación Argentina de Box. El tiempo límite de seis meses como plazo máximo entre defensa y defensa de los mismos motivó a vacantes reiteradas y la pérdida de identidad de dos de los cinturones más prestigiosos en el continente.

10) Estimulo: la reorganización de las selecciones nacionales.

El intento recomponer la estructuras amateur y olímpicas por parte del entrenador principal, Daniel González. Desvinculó gran parte del equipo técnico anterior –poco productivo– y activó un sistema de entrenamientos masivos y abiertos por los principales recintos pugilísticos. Necesitará resultados para sostener sus ideas.