Jake Paul, el youtuber que sorprende al mundo del boxeo con otro éxito: demolió a Anderson Silva, leyenda del UFC

escuchar

Apareció en la escena del mundo del boxeo y las miradas de recelo sólo consideraban que se trataba de una simple show. No más que ruido, nada de destreza, muchas luces y poca seriedad. Sin embargo, la ecuación parece estar torciendo el rumbo de esa desconfianza. Si bien siempre se trata de una espectáculo para captar la atención la apuesta del YouTuber Jake Paul va cada vez más en alza y en esta oportunidad, superó por decisión unánime al brasileño Anderson Silva, ex leyenda de la UFC. Con esta victoria el muchacho que trascendió en la redes sociales y que tomó la determinación de incursionar en el mundo del boxeo, continúa invicto y cosecha mayor credibilidad entre los especialistas de la disciplina.

La pelea se desarrolló en el Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona. Ambos llegaron de pie al último de los ocho asaltos y en ese momento lo más intenso del combate apareció, porque Paul (6-0) envió a Silva a la lona con un potente derechazo. Aunque el sudamericano pudo continuar e incluso respondió con buenos golpes en el último minuto, sus intentos por sobreponerse no alcanzaron para inclinar a su favor el fallo de los jueces.

Los dos intercambiaron provocaciones al comienzo, uno de los condimentos fundamentales de los combates que protagonizó Paul. Sin embargo, se mostraron más concentrados cuando se dieron cuenta de que la pelea sería larga. Paul lució mejor en los episodios intermedios, en los que Silva comenzó a padecer una hemorragia nasal.

El espectáculo frente a más de 14.000 personas combinó boxeo y celebridades. Pero lo que más llamó la atención de los que más entienden de la disciplina, es que Paul, de 25 años, sigue mostrando talento sobre el ring. El hermano de Logan Paul, que peleó con Floyd Mayweather en junio del año pasado, también es un especialista en promoverse a sí mismo.

Jake Paul mandó a la lona a Anderson Silva en el último de los ocho rounds Christian Petersen - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre sus particularidades, durante la semana el norteamericano llegó montado a caballo hasta un entrenamiento con público. El sábado, en tanto, ingresó en la Arena Desert Diamond con otras dos personas que lo escoltaban, vestidas con disfraces gigantescos, semejantes a los de un Transformer.

Cabe destacar que Anderson Silva (3-2) era el favorito de los espectadores, que lo aclamaron cuando llegó al cuadrilátero. El brasileño de 47 años saltó a la fama en la UFC, pero comenzó en el boxeo, al que regresó en 2020.

“El trabajo duro vale la pena”, dijo el boxeador, que se deshizo en halagos hacia su rival. Y agregó: “Quiero darle las gracias a Anderson, me inspiró a ser genial. Sin él, no tendríamos una pelea este año. No tengo más que respeto por él. Empecé a boxear hace dos años y medio y acabo de vencer a uno de los mejores”.

Thank you Anderson. Obrigado.



It was an honor. pic.twitter.com/tbqe83xO9c — Jake Paul (@jakepaul) October 30, 2022

En su carrera, Paul tiene victorias sobre Nate Robinson (ex NBA), Ben Askren (ex UFC), Tyron Woodley (ex UFC) en dos ocasiones y Silva, que estaba en una racha de tres triunfos consecutivos, incluyendo una decisión dividida sobre Julio César Chávez Jr. en el Estadio Jalisco y un nocaut sobre el ex artemarcialista Tito Ortiz en septiembre del 2021

LA NACION