Jarrell Big Baby Miller perdió su peluca en medio de su pelea en el Madison Square Garden

El universo del deporte nunca deja de sorprender. En el Madison Square Garden, de Nueva York, el nombre de Jarrell Big Baby Miller quedará grabado para la historia. Pero lejos estará el recuerdo de su talento sobre un cuadrilátero, porque si bien ganó su pelea ante Kingsley Ibeh, sino que su figura será parte del cuadro del boxeo porque, de un golpe, se le voló el peluquín.

El peso pesado se llevó una victoria por decisión dividida, pero pocos se acordarán de esta victoria, sino que el relato estará vinculado a la imagen más surrealista del año del boxeo. Es que en los primeros rounds, Ibeh, zurdo y con mayor alcance, arrancó mejor de lo esperado y conectó varios contragolpes sobre Miller. Uno de esos golpes, un uppercut limpio, descolocó cabello postizo del Big Baby, que quedó suelto e inmediatamente explotaron las redes sociales.

Big Baby Jarrell Miller got his WIG punched off last night 🤣 pic.twitter.com/UZ9X2kkVHl — LiveFight (@LiveFight) February 1, 2026

Lejos de perder la compostura, Miller reaccionó de inmediato. Al levantarse del banco de su rincón, sacó la lengua, se llevó la mano a la cabeza y, ante la mirada de miles de espectadores, se arrancó la peluca por completo. Acto seguido, la sostuvo unos segundos y la arrojó a la tribuna, provocando una mezcla de risas, aplausos y desconcierto en el Madison Square Garden.

La escena no afectó a su concentración, fue a partir de esta situación increíble que empezó a imponer su experiencia y su físico. Tras el combate, Miller explicó el origen del incidente capilar. Según relató, perdió el pelo dos días antes del combate tras usar por error un producto con amoníaco en la ducha de la casa de su madre.

Con el paso de los rounds, Miller fue creciendo. A partir del sexto, su trabajo constante al cuerpo comenzó a pasarle factura a Ibeh, que nunca había disputado más de seis rounds como profesional. El desgaste resultó demasiado para Ibeh y el control del combate empezó a inclinarse hacia el lado del boxeador veterano.

"He slapped that s*** off."



Jarrell Miller reacts to losing his hair during his win over Kingsley Ibeh 🤣



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yM7Ix8zOQK — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Un gancho de izquierda en el noveno terminó de inclinar una pelea. Las tarjetas reflejaron esa igualdad: dos jueces vieron ganar a Miller por 97-93, mientras que el tercero dio vencedor a Ibeh por 96-94.

El combate formó parte de la cartelera encabezada por la pelea por el título entre Teófimo López y Shakur Stevenson, y marcó la primera presentación de Miller en el Madison Square Garden. El boxeador de 36 años regresaba tras el empate firmado ante Andy Ruiz en agosto de 2024 y ya piensa en volver a pelear pronto. Su intención es reaparecer en el ring en aproximadamente un mes.