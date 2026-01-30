La increíble historia de un entrenador de fútbol, ​​un trabajo inexistente en Arabia Saudí y el secuestro que le cambió la vida

Mientras conducía por el extremo norte de Marruecos, Adrian Heath no podía evitar pensar en los lugares a los que el fútbol lo había llevado.

El fútbol lo sacó de Newcastle-under-Lyme, Inglaterra, y lo llevó al Stoke City FC, luego al Everton FC, donde en 1982 se convirtió en el fichaje más caro del equipo.

Se convirtió en uno de los primeros futbolistas ingleses en llegar a La Liga española, firmando con el Espanyol en 1988. Y al final de su carrera como jugador, el fútbol lo llevó a Estados Unidos para entrenar en Austin Aztex, Orlando City y Minnesota United.

Heathtambién recaló en la MSL, en este caso como entrenador del Minnesota United Omar Vega - Getty Images North America

El viaje a Marruecos se suponía que sería otra aventura: una entrevista para un puesto de entrenador en Arabia Saudita. Cualquier otra noche, habría sido hermoso mientras las luces de la ciudad se desvanecían tras él. Pero esa noche, Heath pensó en lo que el partido le había dado. Entonces se giró para mirar a su secuestrador al volante del sedán y se preguntó si sería el fútbol lo que acabaría con su vida.

Una demanda de dinero

Esta no era una historia que Heath planeaba compartir.

Durante más de un año, mantuvo en secreto su secuestro, salvo contárselo a amigos cercanos y alertar a la Asociación de Entrenadores de la Liga, el sindicato que representa a los entrenadores del fútbol inglés. Entonces, recibió una llamada del agente del FBI a cargo de su caso. Le había sucedido a otro entrenador.

“Cuando recibimos esa llamada del FBI diciendo que había sucedido de nuevo, me derrumbé al instante”, dijo Jane Heath. “Uno piensa que se acabó, pero nunca va a desaparecer… la idea de que otra familia pase por algo así”.

Escuchó que podría haber habido dos casos antes del suyo. Ahora, otro después. Los Heath decidieron que guardar silencio abría la puerta a que otros se enfrentaran al mismo tipo de amenaza de la que Adrian escapó.

Adrian Heath en sus tiempos de futbolista en Everton

En una entrevista el mes pasado, los Heath relataron sus tres angustiosos días de noviembre de 2024. Accedieron a contar la historia con la condición de no revelar nombres ni ubicaciones específicas, ni ningún detalle que pudiera poner en peligro lo que sigue siendo una investigación abierta en Estados Unidos e Inglaterra.

El FBI respondió a un correo electrónico indicando que su política es no confirmar ni negar la existencia de ninguna investigación. Sin embargo, un portavoz de la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña emitió un comunicado: “Podemos confirmar que agentes de la NCA están investigando acusaciones relacionadas con un falso consorcio de fútbol que ofrece empleo a futbolistas profesionales, lo que ha resultado en amenazas de violencia y la transferencia de dinero sin empleo ni contrato real”.

Para los Heath, relatar los detalles resulta surrealista incluso ahora.

“Es como una película o un episodio de ‘Homeland’ o algo así”, dijo Adrian Heath.

Heath, de 65 años, pasó el año posterior a su despido del Minnesota United en octubre de 2023 viajando con Jane, visitando a sus hijos, Harrison y Meg, y a sus cuatro nietos. Tras 15 años dirigiendo equipos en Estados Unidos, necesitaba un descanso.

Pero cuando en 2024 recibió una llamada de un agente en Gran Bretaña preguntándole si estaría dispuesto a trabajar en Arabia Saudí, Heath aceptó. El puesto finalmente fue cubierto por otro entrenador, pero Heath seguía de cerca al club. Las cosas no iban bien. Unos meses después, recibió otra llamada del mismo agente.

Adrian Heath fue tentado en 2024 para dirigir en Arabia Saudí: nunca imaginó todo lo que le tocaría experimentar

“Adrian, este trabajo va a volver a surgir, y la última vez estuviste muy cerca”, le dijo el agente. “¿Quieres retomarlo?”. Heath aceptó. Durante los días siguientes, hablaron de detalles: salario, presupuesto, alojamiento en Arabia Saudí, atención médica.

Contacto en Marruecos...

Adrian Heath llamó a contactos que trabajaban en Arabia Saudí, incluyendo a Steven Gerrard. Todos tenían buenas opiniones sobre el club y su trabajo en las ligas saudíes. Al poco tiempo, el agente le dijo que el dueño del club quería reunirse con él. Le preguntó si Heath podía reunirse en Marruecos, donde el jeque tenía hoteles y otros negocios.

“Si tenemos todo listo para el martes, te llevaremos a Arabia Saudí para el anuncio”, dijo el agente. Se envió un billete de avión para el 17 de noviembre y se hizo una reserva en un hotel de cinco estrellas en el Mediterráneo.

“Todo este proceso no es diferente a lo que ocurrió cuando él viajó de Inglaterra a Estados Unidos o de Orlando a Minnesota”, dijo Jane Heath. “No hubo ninguna señal de alerta porque habían tenido horas de conversación”.

Adrian Heath tomó un vuelo a Tánger vía Manchester. Al aterrizar en Marruecos el 18 de noviembre, dos hombres lo recibieron en el aeropuerto. Le entregaron flores, lo acompañaron a un sedán y se dirigieron al hotel. Pero después de unos 40 minutos, se desviaron de la carretera principal.

“A los 20 minutos, empecé a entrar en pánico porque los carriles estaban bajando y oscureciendo”, dijo Heath. “Terminamos conduciendo hacia un pequeño pueblo portuario y entramos en un barrio peligroso. Se suponía que me estaba alojando en un hotel de playa”.

“Durante la primera hora, no me hablaron”, expresó Heath sobre sus tres secuestradores. Luego lo sentaron en el sofá. “Obviamente te das cuenta de que esto no es lo que esperabas”, le dijo el hombre de unos 30 años a Heath. “Así es como va a funcionar: nos vas a enviar dinero”. Heath dijo que la cifra rondaba las seis cifras, pero se negó a compartir la cantidad. “Y si no lo haces, no volverás a ver a tu esposa. No verás a tus dos hijos ni a tus nietos”.

El coche giró por un callejón y se detuvo. Los hombres lo guiaron a un pequeño edificio de apartamentos y luego a una habitación escasamente amueblada y llena de humo. Había tres hombres en la habitación: uno de unos 55 años, otro de unos 30 y el tercero, de entre 19 y 20 años, parecía el hermano menor del treintañero.

“Durante la primera hora, no me hablaron”, dijo Heath. Luego lo sentaron en el sofá.

“Obviamente te das cuenta de que esto no es lo que esperabas”, le dijo el hombre de unos 30 años a Heath. “Así es como va a funcionar: nos vas a enviar dinero”. Heath dijo que la cifra rondaba las seis cifras, pero se negó a compartir la cantidad.

“Y si no lo haces, no volverás a ver a tu esposa. No verás a tus dos hijos ni a tus nietos”.

Era evidente que los hombres habían investigado. Le quitaron la cartera y el teléfono.

Liverpool vs. Everton, final de la Copa de la Liga inglesa, en 1984, en Wembley: Adrian Heath supera la marca de Mark Lawrenson Getty Images - Hulton Archive

Por el momento, necesitaba ganar tiempo. Aprovechó la diferencia horaria de siete horas. Era tarde en Marruecos, lo que también significaba que ya había pasado el fin de la jornada laboral en Estados Unidos, dijo. “Solo estaba pensando en maneras de intentar alargar el tiempo”, dijo Heath.

Los Heath tenían una rutina cuando Adrian viajaba por trabajo. Enviaba un mensaje de texto al aterrizar en el aeropuerto y luego iniciaba una videollamada al llegar al hotel. Como esta vez no llamó, ella lo llamó. Cuando él dijo que todo estaba bien y que sólo estaba ocupado, se encendieron las alarmas en su cabeza.

Poco después, uno de los hombres en la habitación le puso una cuchilla de entre 38 y 45 cm en la garganta a Adrian Heath. “Escucha”, dijo el hombre. “Tienes unas horas para pensarlo”.

Heath permaneció sentado en el sofá toda la noche, con los ojos cerrados, mientras quienes lo rodeaban bebían y fumaban. Fingió dormir, pero solo intentaba asimilar lo que probablemente le iba a pasar.

Decidió que no tenía buenas opciones. Si les daba el dinero, le pedirían más, pensó. Pero si no lo hacía, la cuchilla podría volver a salir. Estaba decidido a no dar dinero. Cuando salió el sol en Minneapolis, sus captores le dijeron a Heath que llamara a su esposa.

Un descubrimiento afortunado

Jane Heath estaba en la cama cuando recibió la llamada. Eran las 6.30 a. m., pero estaba despierta. Apenas recuerda haberlo oído decirle que necesitaba que le transfiriera dinero.

“Escúchame”, dijo Adrian Heath. “Necesito que me transfieras dinero”.

En un instante, tomó una decisión. “Adrian, cambiamos de cuenta bancaria hace menos de 12 meses”, le dijo. “Eres el nombre principal. No puedo transferir dinero sin ti”.

Tras una breve discusión, sus captores colgaron el teléfono. Un minuto después, volvieron a llamar. Esta vez, pidió menos dinero, pero seguía siendo una cifra de seis cifras. Jane, entre lágrimas, se mantuvo firme en su historia. No podía transferir nada.

“Escucha, cariño, no te preocupes”, respondió Adrian Heath. “Hablo contigo en un momento”. Colgó. Jane Heath llamó inmediatamente a Harrison Heath, ex centrocampista de la MLS, para contarle lo que estaba pasando con su padre.

Fue la esposa de Harrison, Kaylyn Kyle, analista de televisión y ex jugadora de la selección femenina de fútbol de Canadá, quien tomó las riendas de la situación. Le indicó a su suegra que revisara la aplicación Buscar a mis amigos.

Increíblemente, los secuestradores de Heath le habían quitado el teléfono, pero se olvidaron de desactivar la localización.

Jane Heath hizo una captura de pantalla y se la envió a Harrison, quien llamó al agente deportivo que había concertado la reunión. Harrison exigió saber qué estaba pasando. Le envió al agente la captura de pantalla de dónde estaba su padre. Casualmente, el padre de un niño del equipo de fútbol juvenil que Harrison entrenaba en Nueva Jersey era funcionario de una oficina del FBI en Nueva York. Harrison lo llamó.

En Marruecos, Adrian Heath se inclinó para negociar con los secuestradores. “Escuchen, no sé cómo va a terminar esto, pero en resumen, no van a recibir dinero”, les dijo Heath. “Pueden ver que la única posibilidad que tienen de obtener dinero es que yo vaya a casa y se lo transfiera. A partir de ahí, tendrán que confiar en mí, pero ahí estamos”.

Heath dijo que el cuchillo volvió a salir mientras discutían. Sin que el entrenador lo supiera, su familia había enviado la captura de pantalla. En cuestión de minutos, las cosas cambiaron de repente. “Como si hubieran encendido un interruptor”, dijo Heath.

El secuestrador, de unos 30 años, entró en la habitación. “Tomen sus cosas”, dijo. “Los llevo al aeropuerto”. Le dijo a Heath que subiera al sedán. Salieron corriendo hacia la autopista. Con el teléfono de vuelta en la mano, le envió un mensaje de texto a Jane de cuatro palabras: “Estoy en un auto”.

Afortunado de estar vivo

A medida que se acercaban al aeropuerto, Heath empezó a creer que podría salir con vida de la situación. Al acercarse al aeropuerto de Tánger Ibn Batouta, el coche redujo la velocidad en una esquina cerca de la entrada. El hombre le dijo a Heath que abriera la puerta, lo agarró y lo empujó fuera del coche.

“Antes de que pudiera recoger mi maleta, el coche ya había salido a toda velocidad”, dijo Heath.

Sin embargo, Heath tenía su pasaporte, su maleta y su cartera, sin los 600 dólares en efectivo que llevaba al principio del viaje. Dadas las circunstancias, que fuera lo único que perdiera fue un milagro. Corrió al aeropuerto y al primer mostrador de venta de billetes que vio. Había un vuelo a Madrid en 30 minutos al que podía subir.

“Me siento afortunado de estar vivo. A veces parece surrealista”. Fueron los tres días más largos y rápidos de mi vida. Les da a todos la oportunidad de reevaluar su vida y lo que realmente importa. Y lo único importante es la familia. Todo lo demás es secundario”.

No preguntó el precio. Pasó el control de seguridad a toda velocidad, sin saber dónde podría volver a sentirse seguro. Habló con Jane por FaceTime desde la puerta de embarque.

En total, había pasado unas 24 horas en el apartamento de Morocco. Cuando aterrizó en Minnesota, Jane y el FBI lo estaban esperando. “Literalmente me desplomé en sus brazos”, recordó.

El FBI proporcionó seguridad a los Heath durante los siguientes 28 días. La mayor parte de las semanas posteriores las pasaron en su casa.

“Parece una locura, pero voy a usar la palabra ‘suerte’”, dijo Adrian Heath. “Qué suerte tuvimos. Porque, al escuchar al FBI, simplemente decían: ‘Tienen muchísima suerte de estar de vuelta’”.

Heath alertó al sindicato de managers para que pudiera prevenir un incidente similar. Creó un nuevo protocolo, dijo Heath, para que la organización pudiera confirmar el interés y las entrevistas a través de la federación correspondiente.

Richard Bevan, director ejecutivo de la Asociación de Managers de la Liga, emitió una breve declaración por correo electrónico, confirmando que estaba al tanto de la investigación de la NCA, pero no hizo más comentarios porque el caso seguía en curso.

Heath dijo que esperaba que el incidente ayudara a los entrenadores de Estados Unidos a crear un grupo como la LMA. Su objetivo al hablar de lo ocurrido en Marruecos, dijo, era advertir a otros entrenadores.

Y se siente afortunado de estar vivo. “A veces parece surrealista”, dijo. “Fueron los tres días más largos y rápidos de mi vida. Les da a todos la oportunidad de reevaluar su vida y lo que realmente importa. Y lo único importante es la familia. Todo lo demás es secundario”.

Más allá de la familia, Heath se dio cuenta de lo mucho que el fútbol todavía significa para él. Quiere volver a trabajar, aunque sólo sea para que el fútbol le aporte algo positivo, como lo ha hecho durante tanto tiempo.

“He adquirido un nuevo respeto por lo buena que es nuestra vida y por lo bien que la he tenido”, dijo. “He trabajado duro, pero he tenido una vida maravillosa. Hablamos de hace un año, prácticamente ahora, y esa noche estaba sentado pensando: ‘Esto es todo, y todavía tengo mucho que hacer’. Así que todavía quiero entrenar. Todavía quiero volver a las canchas. Todavía tengo el entusiasmo. Sé que suena estúpido, pienso que esto es todo, que es el fin de todo. Pero lo siguiente es hablar de ello y luego retomarlo”.

Para Heath, es una misión reforzar lo que sintió esa noche cuando imaginó lo peor: que aún no había terminado.