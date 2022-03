La lupa sobre el ruso Dmitry Bivol: ¿se cae su pelea con Saúl “Canelo” Álvarez?

Casi al mismo tiempo en que las tropas de Vladimir Putin ponían en marcha todos sus tanques y aviones para invadir a Ucrania recreando maniobras bélicas que parecían extinguidas en el correr de la humanidad, se producían dos noticias impactantes para la historia del deporte ruso. Su máxima estrella tenística Daniil Medvedev ascendía al primer lugar en el ranking de ATP y el boxeador Dmitry Bivol, el más importante del pugilismo de las estepas y actual campeón mundial semipesado (AMB), firmaba un contrato millonario para pelear contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas.

Sin embargo, hay acertijos que se interponen a todo esto. Sobre todo, para Bivol, expuesto en una actividad receptora de todo tipo de opiniones. Desde la más idóneas a las más absurdas.

¿Cómo influirá en la promoción de este match la exclusión comercial y política que gran parte del mundo -principalmente Estados Unidos- ejerce sobre el gobierno del Kremlin?

Con una incertidumbre absoluta. Más aún con los hechos de último momento: la crudeza de los nuevos bombardeos a Kiev y la solicitud pública, casi a modo humanitario, del alcalde de esa ciudad: Vitali Klitschko, ex campeón mundial de los pesados, de vetar a los pugilistas rusos a participar en grandes combates de boxeo. Tal petición no arrojó respuestas concretas hasta hoy. Aunque se supo -extraoficialmente- que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) propondría posponer la participación de los rusos en desafíos mundialistas oficiales. Aunque el match “Canelo vs. Bivol” será sancionado por la Asociación Mundial de boxeo (AMB).

Tanto el CMB, OMB, FIB y AMB decidieron abolir la fiscalización de cotejos por sus coronas –de primero, segundo y tercer orden- en territorio ruso . Y ello fue expedido ni bien comenzó este conflicto.

Canelo vs. Bivol

¿Quién es Dmitry Bivol? Es el campeón de los semipesados (AMB). Tiene 31 años y nació en Kyrgysthan. Creció donde vive: San Petersburgo y tiene un récord de 21 victorias consecutivas (13 KO). Obtuvo la corona en 2017. Realizó 11 peleas mundialistas con dos victorias sobresalientes: Joe Smith y Jean Pascal. Ganaría más de siete millones de dólares por este match.

¿Cómo afectaría a “Canelo” Álvarez todo esto? Rompería el orden de un nuevo contrato firmado con el promotor inglés Eddie Hearns y DAZN, la aplicación streaming premium para ver sus peleas. Dos cotejos por un total 85 millones de dólares. La primera fecha: 7 de mayo venidero ante Bivol, en Las Vegas, volviendo a competir en 79.378 kilos y la restante, ante el kazajo Gennady “GGG” Golovkin, el 17 de septiembre próximo, también en Nevada.

¿Qué piensan los representantes de los casinos de Las Vegas sobre espectáculos con la participación de atletas provenientes del gobierno de Putin? Excluirlos. Este parecer modificaría los panoramas de Bivol y “Canelo”. En relación con los espectáculos rusos montados en los casinos de esa ciudad, una fuente local informó a LA NACION. “Hoy no hay shows rusos en cartelera. Y, de haberlos, se hubiesen suspendido en el acto”.

¿Podría cambiar el rival de “Canelo” el 7 de mayo? Es una alternativa, pero nadie se anima a emitir juicio alguno en estos momentos. Y este es el gran dilema.

No hace mucho estuvimos inmersos en deducciones sanitarias en torno a la proyección del boxeo durante la pandemia universal. Ahora, tal si fuésemos expertos en política internacional, debemos deducir las reacciones sociales y empresariales ante el ascenso de un “gladiador ruso” a un cuadrilátero norteamericano en tiempos de guerra. ¡Jamás lo hubiésemos imaginado!