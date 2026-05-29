Fórmula 1: los dos campeones que reanimaron las batallas del pasado, unidos en las críticas al reglamento

Protagonistas de la última gran rivalidad en la Fórmula 1, actores de una definición espectacular y polémica de campeonato, pilotos que corrieron los límites y en la impaciencia representaron fortísimos accidentes. El duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en 2021 resultó una cadena de múltiples episodios en los que el neerlandés y el británico animaron una disputa feroz por la corona. La rispidez en la pista, con los espeluznantes choques en Silverstone y en Monza, mutó a una convivencia reposada con MadMax ejerciendo como rey hasta la pasada temporada y el séptuple campeón desorientado al igual que Mercedes. El nuevo reglamento técnico y de motores, que entró en vigor en el actual calendario, los devolvió a una batalla en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal, aunque la adrenalina y el espectáculo que ofrecieron no los convenció: juntos son dos de los exponentes con peso propio en las críticas al Gran Circo.

La victoria cómoda de Andrea Kimi Antonelli se despejó con el abandono de George Russell, su compañero en Mercedes. La ausencia de una pulseada por el triunfo abrió la ventana para observar quiénes y en qué orden completarían el podio, y ahí Verstappen y Hamilton entretuvieron al público con las maniobras de sobrepaso. Podría presentarse como un duelo entre Ferrari y Ford –participa en la motorización de Red Bull Racing–, aunque el éxito le correspondió al auto de Maranello, a diferencia de lo que sucedió en la película que revive la carrera en Le Mans, en 1966, donde festejó la marca estadounidense. El saludo cordial, amistoso, antes del pesaje, le dio espacio a la charla en la sala de descanso antes de ir al podio.

La cordial conversación entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la antesala del podio en el Gran Premio de Canadá; los campeones rememoraron las mejores batallas del pasado

“¡No podía despegarme de ti. Fue una locura!”, exclamó con una sonrisa Hamilton, sentado en un confortable sillón a un metro del smart TV que replicaba imágenes del gran premio. “En las chicanas del medio me sacabas una diferencia de tres décimas, pero las recuperaba en las rectas”, reflexionó Verstappen, que se rindió cuando el británico lo superó en la Curva 1 en el giro 62. “Fue muy bueno. Lo disfruté mucho. Creo que, además, cuando estás a menos de un segundo en este circuito la energía es muy escasa y puedes gastar un poco más, así que en las rectas ganas algo de velocidad y para este circuito eso es muy eficiente”, profundizó el tetracampeón neerlandés. La respuesta de Hamilton no se hizo esperar: “Fue duro el último año y poder encontrar el punto y tener un buen fin de semana fue increíble. Estar en el podio y luchar con Max estuvo genial. Fue emocionante”.

Lewis Hamilton y Max Verstappen compartieron 61 podios en la Fórmula 1; los dos campeones completaron el escenario de premiación en el Gran Premio de Canadá, donde triunfo Andrea Kimi Antonelli SONA MALETEROVA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No compartían un podio desde el Gran Premio de Gran Bretaña 2024 y se trató de la 61a vez que coincidieron en el espacio. En la premiación fueron los encargados de empapar con champagne al joven Antonelli, mientras que Hamilton, junto con el ingeniero Dean Hale, de Mercedes, levantó en andas al italiano para que recibiera la ovación del público. Compartir el momento y las sonrisas, cinco años después del trato tirante del pasado, provocó un impacto positivo en las redes sociales entre los fanáticos. Pero los dos hombres que en conjunto suman 11 títulos mundiales también apuntaron al reglamento.

La pérdida de velocidad de los autos por el superclipping, el efecto de la batería que comienza a recargarse aun con el piloto acelerando en una recta genera el descontento. La Federación Internacional del Automóvil ensayó modificaciones en el Gran Premio de Miami para que la desaceleración no sea estrepitosa, como sucedió con Franco Colapinto, acción que derivó en el despiste y accidente de Oliver Bearman (Haas). “Desde luego, no es algo que ocurra de forma natural, eso está claro. Pero sigue siendo una sensación extraña. Reduces la potencia, activas el “modo recta” y, de repente, la potencia se agota en medio de la recta y las revoluciones empiezan a caer”, expuso Hamilton, que no demoró en expresar su disconformidad: “No se parece a cómo debería ser el automovilismo. El motor debería rugir a todo volumen hasta el final de la recta y seguir acelerando sin parar. Eso es lo que hacían en la época de los V8 o los V10. Simplemente aceleraban sin parar”.

El espectacular accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen en 2021 en el autódromo de Monza; el Gran Premio de Italia fue un capítulo de la feroz batalla por la corona ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La observación que hizo Hamilton la ratificó Verstappen, aunque el neerlandés fue un tono más crítico. “No es lo que debería ser la F.1. Es demasiado complejo. La mayoría de las reglas son tan incomprensibles que ni siquiera los aficionados saben a qué nos enfrentamos al volante, o qué está permitido cuando vas detrás o delante de otro auto, qué tenemos que hacer en la vuelta de formación o en la de salida o cuánta batería podemos cargar. Es una lástima que tengamos que lidiar con todo esto. La F.1, para mí, necesita ser más pura y espero que lo intenten el año que viene, para que todo salga adelante. Creo que es necesario para que sea un poco más natural y se vuelva a la normalidad o, al menos, a una competición más pura”, aseveró MadMax, que desde hace un tiempo se enseña contrariado con las medidas que incorporó la F.1 para sus reglamentos.

First Max takes Lewis, then Lewis gets past Max 🔀



Brilliant action at Turn 1 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/517ipEIdFO — Formula 1 (@F1) May 25, 2026

La incorporación al campeonato de resistencia NLS (Nürburgring Langstrecken-Series), que tiene a las 24 Horas de Nürburgring como carrera estrella, acentúa las diferencias que advierte Verstappen entre los autos de la F.1 y el GT3. “Esta temporada manejé diferentes tipos de coches y eso me recordó la pureza del automovilismo y la grandeza de las carreras. Así que cuando regreso a la F.1, la cuestión es que aquí, sobre todo la mayoría de los pilotos, somos los mejores del mundo. Incluso si nos dieran un auto de alquiler les daríamos un buen espectáculo y competiríamos con mucha intensidad y profesionalidad. La gente dice: ‘Oh, peor mira, el espectáculo es genial, los autos luchaban’, pero eso no tiene nada que ver con el auto”.

Juntos a la par, Max Verstappen y Lewis Hamilton apuntan contra la Fórmula 1 por los motores de la nueva era

En la primera semana de junio, la F.1 comenzará la gira de nueve grandes premios por los circuitos europeos: el legendario trazado de Mónaco será el escenario del inicio de la aventura y ahí, donde Hamilton venció en tres oportunidades y Verstappen, en dos, los dos máximos campeones en actividad intentarán protagonizar otro espectáculo para animar al público, aunque el descontento por no disfrutar de un automovilismo puro.