Lo que tiene que hacer Brian Castaño para vencer a Jermell Charlo en un desquite histórico (y los riesgos)

El bonaerense Brian Castaño (69.513 kg), campeón mundial mediano jr (OMB), afrontará hoy una pelea histórica para el boxeo nacional y decisiva para su consagración profesional. Este tipo de combates, excluyentes y excepcionales, son los que conforman un suceso deportivo que va mucho más allá de una competencia sobresaliente y popular. Constituye un acontecimiento pasional con ribetes deportivos “nacionalistas” determinantes de un consumo insospechado.

Brian Castaño, exultante tras dar el peso: todo listo Stephanie Pratt/Showtime

Su combate con el norteamericano Jermell Charlo (69,399 kg), titular CMB-AMB-FIB, por la unificación de todas las coronas de los 69,850 kg, esta medianoche en Carson, California, con televisación simultánea por TyC Sports y ESPN, será algo más que una esperada revancha del injusto empate acaecido el 17 de julio último en San Antonio, Texas, perjudicial para el pugilista de La Matanza.

“Castaño vs Charlo II” sostiene el nivel y la jerarquía de los cotejos importantes efectuados recientemente: Tyson Fury vs. Dillian Whyte, Amada Serrano vs Katie Taylor y Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol. Esto representa para la gran industria del boxeo y así lo entendió Stephen Espinoza, presidente de Showtime, cadena televisiva organizadora del evento.

Charlo y Castaño, a horas de la revancha más esperada, en el pesaje Stephanie Pratt/Showtime

El match vaticina un pronóstico incierto. Castaño, de 32 años, con 20 victorias (13 KO) y dos empates, exhibe dos ciclos con la diadema en su poder: 2016-2019, en versión AMB, y a partir de 2021 ostenta el actual reconocimiento OMB tras batir al brasileño Patrick Teixeira.

Hizo 6 peleas mundialistas. Se destaca en su campaña el empate con el cubano Erislandy Lara, su victoria ante el ucraniano Sergiy Derevyanchenco –boxeo profesional AIBA– y una victoria en el amateurismo sobre Errol Spence, figura indiscutida en el pugilismo de estos días. Y este trío de resultados positivos le otorga un alto handicap.

¿Que deberá hacer en el cuádrilatero para no dejar dudas esta vez? Lo esencial y básico constará en aprovechar sus circunstancias cercanas al remate y el KO. Algo que consiguió en la pelea anterior, pero no pudo resolver expeditivamente. Su desempeño está supeditado a la evolución de su desgarro en el bíceps derecho, acaecido en febrero último, y al modo de hidratación corporal con el que pudo llegar al límite de la categoría en el pesaje.

Deberá convivir con todo esto en pleno cotejo y con una concentración sin vacilaciones para poder anular el ataque de Charlo y sus golpes de poder. Sabe que puede noquear al norteamericano, pero además es consciente de que el texano también lo puede poner fuera de combate. Ya, mutuamente, probaron su absorción al castigo y la resistencia de sus mentones. Y ninguno fue infalible.

La primera pelea: fue empate, pero los jurados perjudicaron al argentino

La agresividad expuesta por Jermell, de 31 años, mellizo de Jermall, campeón mundial mediano, no deja de sorprender. Frustrado aún por su opaca tarea en el match anterior, intenta todavía, por todos los medios, desprestigiar a quien se cruce en su camino. Castaño es el blanco ideal y jamás admitió ni creyó en la certificación de sus lesiones que determinaron dos postergaciones de este desquite.

¿Qué es Charlo en el ring? Un boxeador técnicamente muy bien formado, con 34 triunfos (18 KO) y un revés frente a Tony Harrison, a quien noqueó recuperando la corona meses después. Fue campeón por primera vez en 2016 y efectuó 8 cotejos titulares. Sus mejores victorias: Jaison Rosario y Erickson Lubin.

Tiene un gran físico para esta división. Una ventaja de 12 cm de altura sobre Castaño (1,83 a 1,71 metros). Diferencias vitales. Es calculador y sabe buscar sus espacios para cruzar sus impactos. Contraataca muy bien y su derecha tiene veneno de KO. Es anímicamente inestable y espiritualmente crece ante la merma de sus adversarios. ¡Y olfatea muy bien estas cuestiones anímicas! Le cuesta recuperarse cada vez que siente una mano clara conectada por su rival.

Castaño es pura confianza Stephanie Pratt/Showtime

Si bien Castaño marcó diferencias en el puntaje de la contienda pasada, Charlo estuvo muy cerca de obtener el KO en dos ocasiones. Y esto rompe con todo tipo de lógicas analíticas dentro de un pronóstico reservado. Las apuestas toman a Charlo favorito: 1.5 a 1. Casi cambiando la plata.

El estadio abierto Dignity Health Sports Park, de Carson, California, sito a 90 minutos de la ciudad de Los Angeles, será la sede de la revancha. Eso irritó y afectó a Charlo, que deberá esta vez boxear fuera de su estado, Texas, donde la protección política del boxeo siempre estuvo de su lado. En especial, en el empate anterior.

Charlo confía en superar al argentino: tiene golpe de KO Stephanie Pratt/Showtime

La colectividad argentina es fuerte allí y su presencia influirá en la “térmica” del recinto. Es un factor por tener en cuenta. Desde los Juegos Olímpicos de 1932, cuando Carmelo Robledo y Alberto Lovell, ganaban las medallas olímpicas de oro, el Oeste californiano generalmente fue productivo en resultados para el boxeo nacional.

Todas las autoridades serán estadounidenses. Jerry Cantú, como referí. Como jurados, Glenn Feldman, de mucha experiencia y con una muy mala tarjeta reciente en favor de Katie Taylor sobre Amanda Serrano. Lo acompañarán Zachary Young, que trabajó con buenos guarismos en la consagración de Castaño ante Teixeira y completará la terna David Sutherland. ¿Es California un estado puro e inmaculado en cuanto a veredictos boxísticos? No definitivamente, no.

Los mejores momentos de la primera pelea

¿Quién gana…quién pierde? Los calificativos difícil, cerrado, parejo y complejo se apoderan de la opinión del comentario final. Se acercan a un término turfístico: ventaja mínima, por hocico.

¿Qué necesita Castaño para lograrla? Que su cuerpo responda a la perfección y mantener la concentración al cabo de los 12 rounds; estar atento a su momento y no dejarlo pasar. No extender el match hacia un largo aliento y no ceder la iniciativa. Y lo más complejo: tratar de ejecutar a Jermell ni bien tenga su primera chance propicia. Parece una quimera, pero sintetiza una estrategia perfecta. Y esta es la clave para diagnosticar su victoria, aunque Charlo será una amenaza hasta el último segundo del combate.