Transcurrieron seis años de inactividad y dos de su vuelta a los entrenamientos. Finalmente, se confirmó una esperada noticia en el mundo del boxeo argentino. Sergio Martínez volverá a calzarse los guantes y a subirse al ring: Maravilla lo hará el 22 de agosto en Torrelavega, España, con rival a confirmar en el peso medio, división en la que consiguió sus mayores éxitos.

El argentino quería regresar con un combate pautado para el 6 de junio contra Julio César Chávez Jr, a quien venció en 2012 por el título mundial, pero la pandemia de coronavirus cambió los planes y lo hará en tierras españolas en una velada de su promotora 'Maravillabox'.

Con Sergio García, Kiko Martínez y Jon Fernández completando el cartel, su combate no cerrará la noche, pese a ser uno de los más esperados. Pero es algo a lo que Martínez resta importancia. "No me importa no ser cabeza de cartel, necesito hacer el combate de regreso ya mismo, el tiempo corre en mi contra", destacó en declaraciones distribuidas por su promotora.

El quilmeño de 45 años no pelea desde el 7 de junio de 2014, cuando perdió por KO técnico en el décimo round ante el puertorriqueño Miguel Cotto, en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. A lo largo de toda su carrera, tiene un récord de 51 victorias (28 por KO), dos empates y tres derrotas (dos por KO).

Ahora, el excampeón del mundo súperwelter (OIB y CMB) y mediano (OMB y CMB) podrá culminar el trabajo que lleva haciendo hace más de dos años con su nuevo equipo de trabajo, encabezado por el entrenador madrileño Tinín Rodríguez. Y, dependiendo sus sensaciones en el combate que se aproxima, se planteará su futuro tras decidir regresar seis años después de su retiro.

