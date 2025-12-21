La imagen de la doble fractura de mandíbula que sufrió Jake Paul tras la paliza que le dio Anthony Joshua

El resultado finalmente, resultó demoledor. Jake Paul no sólo perdió por nocaut en el sexto round ante el ex campeón del mundo de los pesos pesados, Anthony Joshua, en el Kaseya Center de Miami, sino que producto de los golpes recibidos reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula, por lo que fue sometido a una cirugía y compartió detalles de su recuperación en las redes sociales, agradeciendo al equipo médico y mostrando la radiografía que evidencia la magnitud de la lesión.

El desafío resultó demasiado riesgoso para Paul. Sin embargo se subió al ring y sufrió una paliza. Por eso le informó a sus seguidores sobre el proceso postoperatorio y explicó que experimenta dolor y rigidez, y que deberá consumir solo líquidos durante siete días. En su mensaje, le agradeció al personal del Hospital Universitario de Miami por la atención recibida.

Además, posteó la radiografía en la que se advierte la doble fractura de la mandíbula. Pero no le alcanzó con esta malograda experiencia, sino que Paul lanzó un mensaje desafiante al pedir un combate contra Canelo Álvarez en un plazo de 10 días, lo que generó reacciones negativas entre aficionados y especialistas del boxeo.

La lesión se produjo en el sexto asalto, cuando Joshua, tras arrinconar a Paul y conectar un golpe al cuerpo, aprovechó un derechazo directo al rostro que lo mandó a la lona para quedarse con el combate. El impacto dejó a Paul sin posibilidad de reincorporarse antes del final del conteo del árbitro.

Tras la derrota, Paul ofreció declaraciones en las que reconoció la gravedad de la lesión y el desafío que representó enfrentar a Joshua: “Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca”.

Pese a la derrota contra una de las figuras del boxeo británico de los últimos tiempos, el estadounidense manifestó su deseo de regresar a la competencia y buscar un título mundial. “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”, afirmó Paul.

Joshua, con una trayectoria de 29 victorias (25 por nocaut) y múltiples títulos mundiales, se midió ante Paul, que apenas suma trece peleas profesionales y una sola derrota previa. La pelea se pactó bajo reglas especiales, limitando el peso de Joshua a 245 libras (111 kilos), aunque la categoría de los pesos pesados no establece un máximo.

La velada reavivó el debate sobre los riesgos y la legitimidad de los combates entre figuras mediáticas y boxeadores profesionales. La imagen de la doble fractura de Paul expuso el peligro que implica este tipo de peleas que implica ser un atleta de alto rendimiento.

Para Joshua representó su regreso al cuadrilátero tras 15 meses afuera de de la actividad; su último combate había sido ante Daniel Dubois en septiembre de 2024, cuando perdió la oportunidad de ganar el Campeonato de los pesos pesados de la IFB.