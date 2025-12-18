Párense de Manos 3: el cronograma completo de las peleas y los shows musicales

Este sábado 20 de diciembre llega la tercera edición de Párense de Manos en el estadio de Huracán, un evento que promete ser de los más grandes del año gracias a la convocatoria de grandes artistas y a las miles de personas que asistirán a ver las peleas. La producción de la velada, organizada por el conductor de Vorterix Luquitas Rodríguez, reveló el cronograma completo de actividades, combates y shows musicales. Además, se precisó cuáles serán las plataformas donde se podrá ver este hito del entretenimiento.

Párense de Manos III promete romper todos los récords nacionales de los streams en vivo, ya que convoca a reconocidas figuras de internet y del deporte. El evento será transmitido en vivo por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez y por la pantalla de Telefe, en un dúplex que subraya la expansión del formato y su alcance masivo. Para quienes prefieran la experiencia presencial, la organización informó que aún quedan entradas disponibles, que se pueden adquirir en TuEntrada.

Pepi vs Maravilla y Gero vs Mazza, son las peleas más esperadas

La jornada en el Tomás Adolfo Ducó comenzará temprano. La apertura de puertas, programada para las 16:00, exige llegar con tiempo y respetar la puerta asignada para un ingreso ordenado, explicaron desde la organización. A las 16:30, se iniciará la transmisión en streaming seguida por la tradicional alfombra roja que tendrá lugar a las 17:00 y será televisada por Telefe. La conducción estará a cargo de la China Ansa y el Chino Leunis, quienes anticiparán una noche de acción y sorpresas con entrevistas a las celebridades que llegarán al evento.

El plato fuerte llegará a las 17:45 con el inicio oficial del evento y la presentación de los hosts, quienes darán paso a los combates sobre el ring a partir de las 18:00. La cartelera, de gran expectativa, incluye cruces destacados entre figuras del mundo digital y del espectáculo. Entre las peleas esperadas figuran la de Monzón vs. Bonavena, nietos de los grandes boxeadores argentinos; la de Vigna vs. Viciconte, dos “enemigas” públicas desde la época de Combate; la de Grego Rosello vs. Goncho, dos de los streamers más importantes del país, y la de Tomás Mazza vs. Gero Arias, dos reconocidos influencers del mundo del fitness. El plato fuerte de la noche estará cuando se suban al ring Maravilla Martínez vs. Pepi, dos profesionales de los deportes de contacto.

Además de la adrenalina de los combates, la velada contará con shows musicales en vivo intercalados a lo largo de la noche, lo que asegura que ningún espectador ni televidente pueda aburrirse en ningún momento de la tarde/noche. Artistas como Lit Killah, Gaspar Benegas o los Tussiwarriors serán de los más aclamados por el público.

El cronograma completo del evento

De esta manera, el cronograma oficial para el desarrollo de la jornada quedó de la siguiente manera:

16:00 - APERTURA DE PUERTAS

16.30 - COMIENZO DE LA TRANSMISIÓN + DJ SET VICA BAH

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA