Maximiliano Robledo y Mirco Cuello, dos argentinos con la mira en el título mundial pluma

La sofisticada carpa circense del multifacético Flavio Mendoza, reluciente en el playón central del Casino Buenos Aires, será sede este sábado de la mejor velada boxística producida durante esta temporada en nuestro país. Mas allá de las disputas internacionales en juego, con participación de ocho países diferentes, potenciadas y solventadas por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), hay un interés absoluto relacionado con el futuro de dos púgiles argentinos directamente ligados a la corona mundial pluma: el chubutense Maximiliano Robledo, protagonista estelar de este festival, y el santafesino Mirco Cuello, excampeón mundial interino, que trata de rehacer su carrera en los Estados Unidos.

Robledo vs. John Laryea, pelea central

Maxi Robledo, tiene 28 años. Es un boxeador fino, de línea y especulador. Boxea en larga distancia y lanza con puntería. No tiene remate y tampoco gran experiencia internacional. Ganó 13 peleas (6 KO) y perdió una con Brian Argüello. No está clasificado entre los primeros 15 del ranking AMB –al igual que su rival-; sin embargo, el match, previsto a doce rounds, fue presentado como “eliminatorio a la corona del estadounidense Brandon Figueroa”. Y agrega, además, la disputa del cetro norteamericano de los 57,125 kg; algo absurdo, considerando las nacionalidades de los contendientes: el rival de Robledo, John Laryea, es ghanés.

Maximiliano Robledo, boxeador argentino de peso pluma

¿Quién es Laryea? Un púgil que vive y se entrena en Accra, Ghana. Los pagos del inolvidable campeón Azumah Nelson, quien ganó la admiración del mundo en los años 80. Tiene 17 victorias (13 KO) en un nivel secundario africano y un empate. Peleó sólo una vez en Estados Unidos y ganó por puntos al nicaragüense Alexander Mejía, en un combate preliminar.

Por primera vez, habrá apuestas oficiales en Buenos Aires. Las mismas otorgan postura de favorito al argentino 5-1. El pleito comenzará a las 23.20 y será televisado en directo por TyC Sports.

¿Dónde está Mirco Cuello?

El púgil de Arroyo Seco trabaja en silencio en Los Ángeles con su nuevo entrenador, Bob Santos. Cuello, de 26 años, excampeón interino (AMB) y retador oficial-obligatorio al titulo mundial, cumplió un año de inactividad. Desde aquel deslucido logro ante el mexicano Sergio Ríos, en Libia, su carrera entró en un peligroso estancamiento. No sólo por la falta de interés que arrojó su peculiar consagración, sino por la depresión anímica que debió sobrellevar, llegando a pesar 75 kg –sobre los 57,125 kg- de su categoría.

Mirco Cuello, con el cinturón interino pluma AMB

En declaraciones a LA NACION, el promotor Sampson Lewkowicz nos dijo desde Las Vegas: “Mirco decidió disolver su equipo técnico anterior. Y comenzó una nueva etapa. No queremos apurarlo en la recuperación de su kilaje habitual. Hará dos peleas y entonces, sí, hará valer su condición de desafiante oficial ante el ganador del combate que sostendrán el campeón Brandon Figueroa y el japonés Tomoki Kameda, en octubre próximo. No hay nada más que decir”.

Gilberto Mendoza, en el ring-side

El venezolano Gilberto Mendoza (h.), presidente de la AMB, supervisará el espectáculo. Al igual que Mauricio Sulaimán, máxima autoridad del CMB, quién estuvo en el país el mes último, aclarará distintos enfoques de su organización en torno al tiempo político del boxeo internacional. Lo más importante estará relacionado con el desempeño de los pesos plumas; el valor de estos combates selectivos y el cumplimiento de los mismos. Algo que desde hace décadas se convirtió en una quimera cada vez que estuvo en juego. ¿Será esta vez la excepción?