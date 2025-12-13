Neri Muñoz y el magro final de un cuento de cenicientas: no pudo consolidar su conversión de promesa a realidad boxística

El bahiense Neri Muñoz (63.500 kg) no pudo consolidar su conversión de promesa a realidad boxística pese a su segundo puesto en el ranking mundial Welter Jr. de la AMB. Su presente, lleno de proyectos y cálculos pomposos, caducó raudamente, abortando el tiempo de gozo gestado meses atrás en cuadriláteros rusos.

Su amplísima derrota por puntos ante su otrora y conocido adversario georgiano Khariton Agrba (63.500), quien se adjudicó los doce asaltos de esta pelea efectuada en Dubai y declarada “eliminatoria” al cetro oficial en poder del estadounidense Gary Russell, representó una decepción absoluta. Sobre todo, por el fresco antecedente del rápido KO que le había proporcionado al mismísimo Agrba, meses atrás en suelo caucásico.

¿Qué pasó con Muñoz?

Perdió la mayoría de sus atributos expuestos ante este mismo adversario en modo inconcebible. Sus cualidades físicas y temperamentales se esfumaron desde el primer tañido de la campana. Tal si fuese otro boxeador.

🥊Neri El Ungido Muñóz no pudo en Dubai: en la revancha Khariton Argba lo superó por decisión unánime 🥊

⚡️Las tarjetas para el georgiano sobre el argentino fueron 120-108; 119-109, 117-111, en lo que era una eliminatoria mundialista por la @WBABoxing. pic.twitter.com/jjv1oIc7Po — Boxeo de Primera (@BoxeoDePrimera) December 12, 2025

Respaldado por su ciudad, Bahía Blanca, sobre todo en el ámbito social y afectivo, que lo acopló al recuerdo de una célebre figura local como del gran campeón de otros tiempos (Carlos María Giménez), causó una gran desilusión por su falta de respuestas en todo el combate.

Muñoz, de 28 años y un récord de 18 victorias (14 KO) y 3 reveses, cometió uno de los pecados más visibles de este oficio: subestimar a un rival -recientemente noqueado- y volverlo a enfrentar sin planteos relevantes. Ni técnicos ni estratégicos y sin reservas aeróbicas. No le salió nada y fue boxeado a la perfección por Agrba, un veterano inteligente pero repetitivo en su caminar del ring. Sin ángel ni mayores dotes para grandes epopeyas.

Neri Muñoz antes de la pelea con el georgiano Khariton Agrba

La riqueza de Dubai y la invasión rusa

La promoción simultanea de IBA (Asociación Internacional de Boxeo) -ex AIBA, entidad expulsada por corrupción del Comité Olímpico Internacional- presidida por el oscuro millonario ruso Umar Kremlev, ex asesor de seguridad del presidente Vladimir Putin, sospechado de negocios espurios nunca probados y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), conducida por el venezolano Gilberto Mendoza, quién abrió la puertas de este ente pugilístico a una grupo de dirigentes poco confiables, ratifica la expansión de los organismos tradicionales hacia nuevos mercados. Los emergentes. Y algunos boxeadores argentinos están inmersos aquí y tuvieron eco. Como Mirco Cuello, campeón Pluma interino, en Libia.

Otros tratan de remendar el gran orificio que ocasionó la derrota el bonaerense Fernando “Pumita” Martínez, el mes último en Riad, Arabia Saudita, relegando la única corona mundial en posesión del pugilismo nacional.

Hubo ganadores en exterior como Francisco Verón y Claudio Daneff, pero no alcanza para balancear las exigencias que requiere la gran historia de este deporte. Tanto el bonaerense Jeremías Ponce como el riojano José Rosa o el catamarqueño Josué Agüero, no hicieron lo suficiente para modificar una temporada deficitaria cuya última “bala de plata” estará en manos de Kevin Ramírez, el próximo sábado en tierra saudita.

Muñoz vivió un presuroso cuento de cenicientas, entre Rusia y Dubai. Todos creíamos que su final sería feliz, pero su inesperada improductividad sobre el cuadrilátero modificó el epilogo de esta aventura.