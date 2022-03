Noche de Luna Park, con aroma a buen boxeo y la ilusión del “Eléctrico” Lemos de llegar a una chance mundialista

En la empinada y frágil escalera que conduce a la gloria, el bonaerense Gustavo Lemos afrontará este sábado el primer gran paso de su promisoria carrera. En un combate de carácter eliminatorio, con el objetivo de acceder a una chance mundialista con el australiano George Kambosos, campeón mundial liviano de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrentará al galés Lee Selby en una reunión que se desarrollará, nada más y nada menos, que en el mítico estadio Luna Park.

Si bien, se habla desde hace mucho tiempo de Tito Lemos dentro del ámbito boxístico nacional y hay cifradas expectativas con sus condiciones, la pelea que sostendrá contra el galés Selby se encuadra entre los compromisos que pueden representar un punto de inflexión en su carrera profesional. Con 26 años y un récord invicto de 27 triunfos (17KO), deberá revalidar ante las 15.000 personas que asistirán al Madison de Sudamérica las condiciones que lo ubican actualmente número 1 en el ranking de la FIB.

Dueño de un estilo vistoso y una pegada contundente, la humilde personalidad de Lemos contrasta notablemente con la arrogancia que acumula triunfos sobre el ring. Poco amigo de las notas y la exposición pública, realizó toda la preparación de este trascendental choque en su ciudad natal, Tres Arroyos, bajo las órdenes de su técnico y papá del corazón, Pedro Alen. “Sé que trabaja bien en la distancia, por eso la idea es acortarla y meter las manos fuertes. Estoy muy preparado” comentó el Eléctrico Lemos, después de haber cumplido con la balanza.

"El Eléctrico" Gustavo Lemos, invicto en 27 combates @planetaboxing

El galés Selby, aún sin ser campeón, representa un rival de jerarquía, con un gran récord de 28 triunfos (9 KO) y tres derrotas. Más allá de sus 35 años y los pergaminos de ex monarca pluma FIB, su prestigio de otrora excede las condiciones y el tiempo en que le toca enfrentar este combate eliminatorio. Sabe más que nunca que ser visitante le representará un esfuerzo extra a su boxeo mecanizado y que el fervor de las tribunas puede incidir en la decisión de los jurados. Tendré que estar atento y contagiarme del aliento de los argentinos. Vine a ganar y dejaré todo arriba del ring”, afirmó Selby.

El combate definirá al retador obligatorio del campeón Kambosos, que en noviembre pasado dio el batacazo al arrebatarle todos los cinturones a Teófimo Lopez, en Nueva York. Sin embargo, hay chances de que el australiano, antes de la pelea mandatoria, opte por enfrentar al ucraniano Vasyl Lomachenko y que quien gane esta eliminatoria no pueda acceder a la chance mundialista dentro de los seis meses que estipula el reglamento de FIB. “Este sábado es el turno de Selby después se verá qué toca. No le tengo miedo a nadie y me voy a preparar para el que toque. Yo quiero ser campeón mundial”, cerró Tito.

Más allá del duelo entre el argentino y el galés, la reunión organizada por la empresa OR Promotions contará con la presentación de la rosarina Evelin Bermúdez (15-0-1,5 KO), quien defenderá la corona mundial minimosca de la FIB ante la venezolana Débora Rengifo. Además, harán su debut en el templo boxístico el noqueador riojano José “Sansón” Rosa (12-0,10 KO) ante Santiago Sánchez, y el invicto catamarqueño Pablo Corso (9-0,9 KO) ante el ecuatoriano Roger Guerrero.