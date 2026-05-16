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¿Le interesa aún Canelo Álvarez al negocio de Las Vegas?
La pasión de los mexicanos afincados en el Oeste de Estados Unidos por el que fuera el púgil más taquillero durante años decayó; a la par, su carrera va entrando en el ocaso y su rumbo boxístico apunta a Medio Oriente
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El anuncio de la reaparición del mexicano Saúl Canelo Álvarez, de 35 años, excuádruple campeón mundial y aún máxima atracción de este deporte, concitó muy poca atención en el ambiente. Su alejamiento del día a día de los corrillos de Las Vegas –en donde fue abucheado el 2 de mayo pasado mientras presenciaba el combate entre David Benavidez y Gilberto Ramírez- lo fue apartando paulatinamente de la pasión y fidelidad que los aficionados latinos del Oeste estadounidense y muchos compatriotas le brindaron desde hace más de una década.
Quizás todo esto y su pobrísima última pelea perdida con el norteamericano Terrence Crawford, el 13 de septiembre pasado, determinó su regreso a Riad, Arabia Saudita, un mercado primordial para engrosar su incalculable fortuna, pero al mismo tiempo insípido y poco pasional para encender su corazón cuando transcurren las peleas.
Otra vez, inmerso a los deseos del jeque local Turki Alalshik, quién lo amarró en un contrato cuya fecha de vencimiento se desconoce, volverá a boxear en el desierto. Ahora, en rol de retador al mundial supermediano (CMB), se medirá el 12 de septiembre venidero con el poseedor de la corona, el camerunés Christian Mbilli, de 31 años y un récord de 29 victorias (24 KO) y un empate, cuyas últimas tres buenas peleas, frente a Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki y Lester Martínez, lo convirtieron en un púgil creíble. Después de lo visto ante Crawford, nadie se animaría a abrir un pronostico terminante en favor de Canelo.
¿Por qué ya no es el pilar de Las Vegas? Hay tres razones decisivas:
1°) La resistencia del turismo mexicano –interno y externo- para acrecentar las semanas tradicionales en los calendarios de esa ciudad. Los célebres Cinco de Mayo o el 13 de septiembre, íconos del nacionalismo azteca, ya no lo tienen como prioridad. Y Canelo tampoco los apetece como en otros tiempos, como cuando tomó la posta de Julio César Chávez y Oscar de la Hoya, desgastados por el tiempo.
2°) La necesidad de recambio de campeones en estos lares es inminente. Si bien David Benavidez pisó muy fuerte aquí semanas atrás y el japonés Naoya Inoue, tras batir a Junto Nakatani, amenaza con apoderarse de los estadios de la Ciudad del pecado, para los casinos, todavía no tienen patente de líderes del negocio como Álvarez, y ello los condiciona por completo.
3°) El cambio de la fecha del combate oficial entre las sombras que representan Floyd Mayweather, de 49 años, y el filipino Manny Pacquiao, de 47, para el 25 de septiembre próximo en el T-Mobile Arena de esta ciudad, intentará convertirse en una opción tardía al match Canelo vs. Mbilli en Riad. Todos los condicionantes que, por el paso de los años, tendrá el duelo Mayweather-Pacquiao serán impedimento para que sea un suceso o algo parecido. Sin embargo, no deja de ser una tentadora curiosidad potenciada por la plataforma Netflix –que emitirá el combate-, pero sin acercarse a lo que demandaría competir con la última gran oportunidad de Canelo en el desierto de Nevada.
La reposición de nombres para remplazarlo de las luminarias de los casinos surge constantemente; el retiro sospechoso de Terrence Crawford –su último vencedor- se mantiene vigente y los interrogantes se suceden a cada momento. ¿Interesa todavía Canelo o todavía y pese a su tuteo con el ocaso sigue siendo un campeón irremplazable para las grandes jornadas en los cuadriláteros cercanos al Cañón del Colorado? ¿Quién es su sustituto en Las Vegas? Por las dudas, el estadounidense Jake Paul, una especie de boxeador, financista y exitoso hombre de redes sociales, acaba de ofrecerle 200 millones de dólares para pelear algún día. A doce rounds o “tres puestas de espaldas”…
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