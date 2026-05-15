Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Roma 2026

Coco Gauff y Elina Svitolina se impusieron en sus respectivos cruces de semifinales y jugarán por el título en el Foro Itálico
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El torneo femenino del Masters 1000 de Roma que se disputa en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo tiene a sus finalistas definidas y son Coco Gauff (3ª) y Elina Svitolina (7ª), quienes se impusieron en sus respectivas semifinales y estarán a cara a cara por el título que ganó por última vez la italiana Jasmine Paolini -eliminada en esta edición en la tercera ronda por la belga Elise Mertens-.
Ambos duelos se disputaron en el Campo Centrale. En el primer turno, la estadounidense superó a Sorana Cirstea (26ª), verduga de Aryna Sabalenka (1ª) en la tercera ronda, por 6-4 y 6-3. Luego, la ucraniana venció a la polaca Iga Swiatek (4ª) en un duelo de excampeonas por 6-4, 2-6 y 6-2.
Resultados de las semifinales del Masters 1000 de Roma femenino
- Coco Gauff (3ª) a Sorana Cirstea (26ª) por 6-4 y 6-3.
- Elina Svitolina (7ª) a Iga Swiatek (4ª) por 6-4, 2-6 y 6-2.
Final del Masters 1000 de Roma femenino
Sábado 16 de mayo
- 12: Coco Gauff (3ª) vs. Elina Svitolina (7ª).
*Hora argentina.
La definición se disputará el próximo sábado a las 12 (hora argentina) en el Campo Centrale del Foro Itálico y se transmitirá en vivo a través de ESPN 4, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Gauff intentará ganar el M1000 de Roma por primera vez en su carrera mientras que Svitolina irá por su tercera corona. Anteriormente fue campeona consecutivamente en 2017 y 2018.
Últimas 10 campeonas en el Masters 1000 de Roma
- 2025: Jasmine Paolini (Italia).
- 2024: Iga Swiatek (Polonia).
- 2023: Elena Rybakina (Kazajistán).
- 2022: Iga Swiatek (Polonia).
- 2021: Iga Swiatek (Polonia).
- 2020: Simona Halep (Rumania).
- 2019: Karolina Pliskova (República Checa).
- 2018: Elina Svitolina (Ucrania).
- 2017: Elina Svitolina (Ucrania).
- 2016: Serena Williams (Estados Unidos).
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma
- Chris Evert (Estados Unidos) - 5
- Gabriela Sabatini (Argentina) / Concepción Martínez (España) / Serena Williams (Estados Unidos) - 4
- Maria Sharapova (Rusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 3
- Mónica Seles (Estados Unidos) / Martina Hingis (Suiza) / Amelie Mauresmo (Francia) / Jelena Jankovic (Serbia) / Elina Svitolina (Ucrania) - 2
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