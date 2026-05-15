Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Roma 2026

El torneo femenino del Masters 1000 de Roma que se disputa en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo tiene a sus finalistas definidas y son Coco Gauff (3ª) y Elina Svitolina (7ª), quienes se impusieron en sus respectivas semifinales y estarán a cara a cara por el título que ganó por última vez la italiana Jasmine Paolini -eliminada en esta edición en la tercera ronda por la belga Elise Mertens-.

Ambos duelos se disputaron en el Campo Centrale. En el primer turno, la estadounidense superó a Sorana Cirstea (26ª), verduga de Aryna Sabalenka (1ª) en la tercera ronda, por 6-4 y 6-3. Luego, la ucraniana venció a la polaca Iga Swiatek (4ª) en un duelo de excampeonas por 6-4, 2-6 y 6-2.

Resultados de las semifinales del Masters 1000 de Roma femenino

Coco Gauff (3 ª ) a Sorana Cirstea (26ª) por 6-4 y 6-3.

a Sorana Cirstea (26ª) por 6-4 y 6-3. Elina Svitolina (7ª) a Iga Swiatek (4ª) por 6-4, 2-6 y 6-2.

Final del Masters 1000 de Roma femenino

Sábado 16 de mayo

12: Coco Gauff (3ª) vs. Elina Svitolina (7ª).

*Hora argentina.

El cuadro del Masters 1000 de Roma, con las finalistas definidas

La definición se disputará el próximo sábado a las 12 (hora argentina) en el Campo Centrale del Foro Itálico y se transmitirá en vivo a través de ESPN 4, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Gauff intentará ganar el M1000 de Roma por primera vez en su carrera mientras que Svitolina irá por su tercera corona. Anteriormente fue campeona consecutivamente en 2017 y 2018.

Últimas 10 campeonas en el Masters 1000 de Roma

2025: Jasmine Paolini (Italia).

Jasmine Paolini (Italia). 2024: Iga Swiatek (Polonia).

Iga Swiatek (Polonia). 2023: Elena Rybakina (Kazajistán).

Elena Rybakina (Kazajistán). 2022: Iga Swiatek (Polonia).

Iga Swiatek (Polonia). 2021: Iga Swiatek (Polonia).

Iga Swiatek (Polonia). 2020: Simona Halep (Rumania).

Simona Halep (Rumania). 2019: Karolina Pliskova (República Checa).

Karolina Pliskova (República Checa). 2018: Elina Svitolina (Ucrania).

Elina Svitolina (Ucrania). 2017: Elina Svitolina (Ucrania).

Elina Svitolina (Ucrania). 2016: Serena Williams (Estados Unidos).

Jasmine Paolini ganó el Masters 1000 de Roma en 2025 Alessandra Tarantino - AP

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma