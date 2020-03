Roger Mayweather, entrenador de su sobrino Floyd, falleció a los 58 años

Floyd Mayweather fue entrenado por su tío Roger durante su exitosa carrera Fuente: AFP

Roger Mayweather , tío del boxeador Floyd Mayweather, falleció a los 58 años , según informa TMZ Sports. Roger fue pieza importante del equipo de Floyd y lo entrenó para que se convirtiera en una de las estrellas del boxeo mundial.

Como boxeador, Roger Mayweather llegó a alcanzar la gloria y ser campeón mundial superpluma y superligero. Recordado por sus peleas ante figuras como Julio César Chávez, Pernell Whitaker, Vinnie Pazienza y Kostya Tszyu. En su historial tuvo 72 peleas, con 59 triunfos (35 por KO) y 13 derrotas.

Se hizo bautizar la "Mamba Negra" . Cuando un día le preguntaron por ese apodo, Roger confesaba: "Es curioso, porque quería un apodo que no fuera común. Un día estaban mostrando la mamba negra, uno de las serpientes más peligrosas del mundo. Me encantó la forma en la que ataca de forma muy silenciosa, pero cuando te muerde, apenas con un ataque el veneno está en ti. Y eso me recordaba a mí mismo".

Las causas de su muerte todavía no fueron informadas. Se conocía que su estado de salud no era el ideal a causa de una diabetes, que incluso lo había obligado a abandonar su actividad como entrenador desde 2017.

Sobre su tío, Floyd Mayweather reconocía hace un tiempo: "Perdió mucha memoria por culpa de los golpes que tuvo en el boxeo. Solo tiene 50 años, pero parece que un hombre mayor de 80 años".

Son días muy duros en la vida de Floyd Mayweather, hace semanas falleció su exmujer Josie Harris, con quien tuvo tres hijos.