Shakur Stevenson y Brandon Figueroa, las dos grandes figuras del boxeo que reivindican la técnica y la estrategia

Los cuarenta y cinco días consumidos por el nuevo año pugilístico diferenciaron a dos boxeadores de todos los demás: los norteamericanos Shakur Stevenson y Brandon Figueroa, quienes reivindicaron dos cualidades básicas en el cada vez más ignorado arte del boxeo: la técnica y la estrategia, aristas cumbres para la sobrevivencia y el éxito de un atleta en el cuadrilátero.

En tiempos desinteresados en los conceptos generales que rodean el contorno de este deporte, la eficacia y el buen gusto expuestos por estos deportistas reivindicó todo aquello que resulta menester para la gestación de una figura del ring; es decir, un boxeador de consumo.

Stevenson, la pureza de un estilo

Su madre lo bautizó con los mismos nombres de su referente: Ash-Shakur Nafi-Shahid, en honor a Tupac Shakur, el rapero asesinado en el mismo año de su nacimiento: 1997. En sus memorias, Stevenson destaca: “Aprendí a pelear antes que a leer y a los cinco años mi abuelo me dictaba las primeras clases de boxeo en Newark”, la dura ciudad portuaria de Nueva Jersey que mira hacia Manhattan.

Shakur Stevenson domina a Teófimo López, en el enfrentamiento en el que conquistó el título welter junior de la OMB Ishika Samant - Getty Images North America

Hace dos semanas, le ganó todos los rounds a su compatriota Teófimo López y se adjudicó la cuarta corona mundial en pesos diferentes, la welter junior (OMB), consolidando su invicto en 25 victorias (11 KO).

Es prolijo y ordenado; sabe imponer su dominio en base a concentración y aplicabilidad de sus golpes en las zonas justas: corta, media y larga distancia. Se esfuerza lo necesario. No más que ello. Entendió que las entrañables formulas ejecutadas por Floyd Mayweather –hace años- siempre fueron productivas. Y cuando lanza sus combinaciones a fondo, rompiendo su esquema inalterable, marca la diferencia. Con poco, consigue ser admirado.

Su frialdad litiga con su temperamento, y aquel pecado mortal de haber perdido frente al cubano Robeisy Ramírez la final olímpica en los Juegos de 2016 siempre será un foco de objeción. Tiene clase, técnica y seguridad en todo lo que hace. Hay que saber verlo y valorarlo en una época de cascoteadores y tirapiedras.

Figueroa, la estrategia y el momento justo

Brandon Figueroa es texano, tiene 29 años y 27 combates ganados (20 KO), 2 perdidos y uno empatado. Se lo conoce como El Rompecorazones; su rostro se asemeja al de un galán americano con expresión viril de los años 50 y su cuerpo es imponente para un peso de 57 kg. Detesta las redes sociales y aconseja no consumirlas.

Hijo y hermano de boxeador, su padre Omar lo formó y dirigió en gran parte de su carrera; así conquistó dos títulos mundiales en pesos diferentes desde 2019. Sin embargo, en algún momento entendieron que el ciclo padre-hijo, en el ring y en el rincón, había culminado. Entonces, prosiguió su carrera con un muy buen estratega, Manny Robles, en Los Ángeles.

Con esta izquierda, Brandon Figueroa demolió a Nick Ball en el último round de la pelea realizada en Liverpool Peter Byrne - PA Images - PA Images

Pese a sus 18 cm de ventaja, en altura y alcance, sobre el inglés Nick Ball, escogió una extraña manera para destituirlo del título mundial pluma (AMB) en su propia casa: Liverpool, el sábado pasado. Utilizó una estrategia fundamentada en la pelea estrecha, cuerpo a cuerpo, acumulando golpes cortos que causaron una demolición paulatina sobre su rival en un match de puntaje parejo. Sin embargo, la orden de Robles fue “noquear al enemigo” en los seis minutos finales ante su palpable agotamiento. Y todo terminó con un espléndido nocaut en el último round.

La exitosa formula consistió en un sistema sostenido de presión, alterando las zonas lógicas de combate –algo que también practica con certeza el gigante Sebastián Fundora, campeón mundial mediano junior- y sorprender allí en base a resto físico y anímico. Y así fue. Esto es una gran estrategia y un muy buen trabajo previo. Poco visible en estos tiempos; recomendables para copiar y aplicar en todo momento.