El boxeador británico Tyson Fury, excampeón del mundo de los peso pesados, reveló que padece esquizofrenia y trastorno bipolar, que le fueron diagnosticados luego de conquistar su título mundial ante Wladimir Klitschko, en 2015.

Luego de su victoria contra el ucraniano, Fury, conocido romo el Gypsi King (Rey Gitano), engordó y luchó contra la adicción al alcohol y a las drogas. “Se había vuelto tan grave que escuchaba voces en mi cabeza que amenazaban con matarme a mí y a mi familia”, afirmó. El británico relató haber sentido que la radio le hablaba, y haber suplicado a su esposa Paris que lo sacara del hospital porque “los Illuminati” lo querían. “La radio me decía: ‘Nadie es intocable; podemos ir por ti en cualquier momento. Si no te portas bien, mataremos a tu padre’. Me han drogado con ántrax... ¿acaso no estoy realmente aquí? Debo de estar muerto".

Fue después de su salida del hospital cuando se confirmó un diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar. “Las palabras no pueden explicar la oscuridad en la que me encontraba”, confesó el gigante de 38 años en un documental que será difundido por Netflix desde el viernes próximo. “Pensé que acabaría en una habitación acolchada, con la puerta cerrada con llave, y eso me asustaba muchísimo. Vivía en lo más profundo del infierno”, agregó. Su esposa Paris recordó: “Llegué al hospital y Tyson me miraba, tenía cables conectados por todas partes. Se le veía realmente aterrorizado. Me dice: ‘Sácame de aquí. Los Illuminati están todos metidos en esto. Como no pueden obligarme a guardar silencio, van a matarme’”.

“La ansiedad me estaba paralizando. Simplemente no podía superarla, y fue entonces cuando fui a ver al psiquiatra en Londres”, contó el campeón británico. “Cuando la vi, la psiquiatra me hizo un sinfín de preguntas. Cumplía con todos los requisitos: depresión, ansiedad, trastorno bipolar”, recordó el boxeador de 38 años.

La revelación llega menos de tres semanas antes del combate que sostendrá con su compatriota Anthony Joshua el 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, en Gales; una reunión que se concretó tras más de una década de negociaciones y varios intentos fallidos.

Fury cuenta que un punto de inflexión en su vida llegó durante una noche de Halloween de 2017. “Miré a mi alrededor, veía a todos esos jóvenes y me dije: ‘Tenía el mundo en mis manos, lo arruiné todo, y ahora soy una ruina’”. Pero asegura haber transformado esa angustia en el impulso que lo llevó de nuevo al entrenamiento, a centrarse más en su familia y a conquistar un nuevo título mundial cuando derrotó a Deontay Wilder en 2020.

Tyson Fury afrontará su 40° combate como profesional en menos de tres semanas

La pelea a realizarse en Cardiff llega con ambos protagonistas lejos de sus días de apogeo y en la recta final de sus respectivas carreras. Ambos fueron campeones mundiales, pero también sufrieron duras derrotas en los últimos años. Fury, con un récord profesional de 36 triunfos (25 por KO), 2 derrotas y un empate, volvió del retiro tras caer dos veces ante el ucranio Oleksander Usyk, y sumó victorias frente a Arslanbek Makhmudov y Mariusz Wach.

Por su parte Joshua, que sufrió un grave accidente de tráfico en Nigeria a finales de 2025 en el que fallecieron dos amigos, volvió a pelear el 25 de julio de 2026 frente al albanés Kristian Prenga, al que dejó fuera de combate en una pelea disputada en el Superdomo de Yedá. Con una foja de 30 victorias (27 KO), y 4 derrotas, y medallista olímpico en Londres 2012, el nacido en Watford, de 37 años, desafió en varias ocasiones a Fury, pero el reto recién se hará realidad el 11 del mes próximo.