Este lunes, comenzó Gran Hermano por la pantalla de Telefe, y cada uno de los 22 concursantes contó su historia a cámara para luego ingresar a la casa “más famosa del país”. Bajo esa modalidad, Catalina Gorostidi fue la última en ingresar con su valija y llamó poderosamente la atención por el vínculo que la une con el fútbol.

Su padre, Adrián, fue un exjugador de fútbol profesional que vistió varias camisetas a lo largo de su carrera e hizo historia en Colón de Santa Fe, donde fue protagonista del primer gol internacional del Sabalero por la Copa Conmebol del año 1997. Por ese entonces, el Loco, como lo apodan, anotó un tanto en la derrota 2-1 contra la Universidad de Chile.

“En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva”, explicó Catalina antes de ingresar a la casa para detallar cómo fue su vida acompañando a su padre, quien además de jugar en la institución santafecina desde 1996 a 2002, conformó los planteles de Sportivo Italiano, Gimnasia de Jujuy, Folgore Falerone, Tristán Suárez, Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán, Universitario de Perú y finalmente, en 2008, selló su retiro en el Espoli de Ecuador.

De posición delantero, el zurdo construyó su carrera por varios equipos del interior del país. Tras cerrar su ciclo en Colón en el año 2002, su derrotero lo llevó a viajar al continente europeo, donde dejó su huella en equipos italianos que jugaban en el ascenso y buscaban un lugar en los primeros planos del deporte de su país.

Adrián Gorostidi, Catalina y el resto de su familia en la cancha de Colón de Santa Fe

Con un extenso recorrido en el fútbol, Gorostidi coincidió en su trayecto con figuras como José “Pepe” Sand -quien se retiró este año con la camiseta de Lanús-, Hugo Ibarra, Esteban “Bichi” Fuertes y César Carignano, entre otros deportistas reconocidos en el ambiente.

Al colgar los botines, Adrián comenzó su camino del otro lado de la línea de cal como director técnico. Debido a su experiencia al transitar por varios clubes, el exfutbolista decidió trasladar todos los conceptos aprendidos a equipos como Unión de Aconquija de Catamarca y Güemes de Santiago del Estero, equipos que por entonces disputaban los torneos federales.

Adrián Gorostidi, junto a su ayudante de campo, en su último paso como DT de Juventud Antoniana de Salta

Su última experiencia fue en este año cuando comandó táctica y estratégicamente a Juventud Antoniana de la provincia de Salta, donde debió dejar su cargo en octubre debido a la pobre actualidad en cuanto a resultados de este equipo que finalmente logró salvarse del descenso.

La presentación de Catalina, su hija, quien reveló que salió con un campeón del mundo

Con historias de vida que son el puntapié para la presentación oficial, Catalina Gorostidi se presentó como médica y dejó varios comentarios al pasar que la vincularon directamente al fútbol.

Catalina Gorostidi, la última en ingresar a la casa de Gran Hermano

“Salí con un campeón del mundo”, reveló, sin vueltas, para después llevarse un dedo a la boca en señal de silencio, como una posible estrategia para revelar a los demás participantes.

En esa misma línea, siguió: “Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera, básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, destacó para agregarle más condimentos a su presentación.

Por último, antes de ingresar al estudio para saludar al conductor Santiago del Moro, Catalina contó algunos detalles de lo que podrá ser su estrategia dentro de la casa: “Lo que me molesta mucho es la injusticia. Soy una persona muy justiciera, no careteo nada. Lo que me molesta se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y te lo digo”, culminó.