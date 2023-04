Brian Fernández habló de sus problemas de adicción: “No van a comprender mi dolor”

escuchar

No puede escapar. El consumo problemático de sustancias domina su vida. Lo habla, cuenta que está atrapado, pero no parece estar completamente dispuesto a salir. Pide ayuda, pero no sabe muy bien cómo aprovecharla. Brian Fernández a un mes del confuso episodio en el que desconocía su paradero y después se lo vinculó con un vehículo robado que apareció en el barrio Altos de Noguera en Santa Fe, tomó la determinación de contar cómo está viviendo su vida alejado del fútbol profesional.

Su último paso por Colón no resultó como pretendía, sus problemas fuera de la cancha le ganaron la pulseada y explicó qué le pasa cuando advierte que no está dentro de campo de juego: “Es lo que más extraño. Eso es lo que en mi vida personal me entristece muchísimo. Es algo que lo voy a trasladar el resto de mi vida, mucha gente no lo va a entender, no van a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo conmigo mismo . La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona. Hay circunstancias que no podés sobrepasar. Es algo que me duele mucho”, dijo en el programa Son Aviones, que se emite por el canal de YouTube Ebeplay.

Y agregó: “No lo pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas, críticas y críticas . Y no iba a entrar en esa. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad, porque es la realidad”.

Todas las determinaciones de Fernández está lejos de una cancha. Sabe bien el futbolista que necesita hacer algo para alejarse de las adicciones y por eso contó: “ Decidí no competir hasta junio, desvincularme . Obvio, cómo no voy a querer jugar, pero hoy en día trato de ver cómo realizo mi vida, como la priorizo, en el mejor estado que la puedo llegar a poner para poder estar bien con mi familia”.

Al ser consultado por la salud mental de los jugadores, y si no tenía pensado dialogar con un psicólogo, Fernández confirmó que es algo que está analizando: “ Estuve evaluando un tratamiento psicológico. La idea es empezar con eso. Mi familia me lo está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada . No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces, ¿para qué voy a ir”.

Brian Fernández llegó a Colón, pero no respondió porque sus problemas personales le ganaron la pulseada AFP

No quiere dejar de jugar al fútbol, siente que todavía tiene recorrido para ofrecer y que será una adaptación pronta al equipo que le ofrezca una oportunidad: “ Cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago . Puedo no entrenarme durante meses, pero en una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar”.

Una carrera prometedora

Brian Fernández comenzó su carrera en Defensa y Justicia e integró el gran equipo que logró el ascenso a primera división, bajo la dirección técnica de Diego Cocca, en la temporada 2013/2014. A partir de su gran rendimiento en el club de Florencio Varela y de sus goles, y recomendado por Cocca, fue comprado por Racing en 2015. Sin embargo, fue en la Academia cuando empezaron los problemas de adicción que entorpecieron su ascendente andar. A mediados de ese año dio positivo en sendos controles antidoping realizados tras encuentros ante River (por el torneo local) y ante Wanderers (por la Copa Libertadores). La Conmebol lo suspendió por un año.

Su trayectoria continuó en Sarmiento de Junín y luego tuvo un raid por el exterior: Metz (Francia), Unión La Calera (Chile), Necaxa (México, donde tuvo un muy buen rendimiento) y Portland (Estados Unidos). Pero estando en la MLS los problemas de adicción volvieron y la liga decidió cortar su contrato. A su regreso a la Argentina, todo fue cuesta abajo. Firmó con Colón, pero casi ni jugó. Luego actuó una temporada en Ferro, donde quedó a las puertas del ascenso. Pero sus pesares extrafutbolísticos eran más grandes que su pasión por el fútbol. En febrero de este año, estuvo a punto de firmar con San Luis de Quillota, de la segunda división de Chile, pero a último momento se desistió de su contratación.

