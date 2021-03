Cai Aimar cuestionó las declaraciones de Carlos Tevez tras el Independiente-Boca: “No lo digas”

El panelista de ESPN F90, “Cai” Aimar, cruzó este lunes al delantero de Boca Juniors, Carlos Tevez, quien luego del encuentro que su equipo empató por 1 a 1 ante Independiente en el Estadio Libertadores de América por la séptima fecha de la Copa de la Liga 2021, confesó que le “intranquiliza” no “encontrar” al equipo, al margen de la posición que ocupa en la tabla.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Carlos Tevez se lamentó por el punto en Avellaneda: "Me parece que jugamos bien, nos equivocamos una sola vez y la terminamos pagando."#INDBOCxTNTsports pic.twitter.com/ubGS5ZsNnV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2021

El conductor del programa, Sebastián Vignolo, le preguntó a su compañero Oscar Ruggeri si consideraba que las palabras de Tevez fueron dirigidas a su entrenador, Miguel Ángel Russo. El “Cabezón” respondió que se refería “a todos”, mientras que Aimar disintió con el exjugador y contestó que sí pensaba que “Carlitos” estaba hablando sobre “Palomo”.

Luego, Vignolo interpeló al “Cai” y le consultó si le gustaba lo que dijo el delantero: “No no lo digas, decilo cuando estás reunido, con el entrenador delante”. Además, el ex DT cuestionó que Carlos “mande en cana a todos”, y realizó una comparación: “A ver si nosotros salimos de acá adentro y nos paramos y decimos: el ‘Pollo’ es un desastre conduciendo. Dejate de joder”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



¿ANÁLISIS SINCERO O PALITO AL DT?



Carlitos Tevez aseguró que todavía no pueden encontrar el equipo y el panel de F90 se encendió. ¿A quién le dedicó este mensaje? pic.twitter.com/klfaUtLBSX — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 29, 2021

Cuando sus compañeros le remarcaron que Tevez no dijo que Russo “es un desastre”, Aimar también disintió: “Y cuando vos decís: no encontró el equipo, ¿cuánto hace que está? ¿está hablando bien del entrenador, o mal? No me jodan, porque ustedes pareciera como que esconden todas las cosas. Yo vengo acá y digo: qué bien el ‘pollo’, ‘pollito’ querido. Salgo acá y digo: no, el ‘pollo’ es un desastre, dejate de joder”,

“¿Él piensa eso? ¿Por qué piensa eso? ¿Quién tiene que corregir eso? Coincido que no está jugando bien Boca, pero está hablando mal del entrenador”, puntualizó Aimar. Después, Ruggeri se plegó a su colega y coincidió en que Tevez le dio “un mensaje al entrenador”: “Es una bomba, está preocupado”, concluyó.

LA NACION