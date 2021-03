La preocupación de Carlos Tevez: “Me intranquiliza no encontrar el equipo”

Carlos Tevez se mostró preocupado por la actuación de Boca ante Independiente en Avellaneda, donde igualó 1 a 1 y sigue afuera de la zona de clasificación a la siguiente etapa de la Copa de la Liga.

“Me intranquiliza no encontrar el equipo, la facilidad para poder jugar, para andar bien”, compartió el Apache, en las declaraciones post partido. Aunque consideró: ”Me parece que jugamos bien. Nos equivocamos una sola vez y la venimos pagando. Creo que hicimos un gran partido. Sabemos que ellos se defienden bien, lo tuvimos en la última y no pudo ser.”

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Carlos Tevez se lamentó por el punto en Avellaneda: "Me parece que jugamos bien, nos equivocamos una sola vez y la terminamos pagando."#INDBOCxTNTsports pic.twitter.com/ubGS5ZsNnV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2021

Tevez consideró que Boca “está pagando muy caro los errores” y que “se hace difícil siempre venir de abajo y tratando de remontar los resultados”.

Tevez bancó a Villa, que erró el penal que le hubiera dado el triunfo a Boca sobre la hora ALFIERI MAURO

El ídolo minimizó el hecho de que Boca aparezca fuera de la zona de clasificación a la siguiente etapa de la Copa de la Liga. “No es grave la situación en la tabla. Ganás un par de partidos y te acomodás.”, dijo.

Por último, bancó a su compañero Sebastián Villa, que malogró el penal sobre la hora. “Sebas venia con confianza en los penales y por eso lo dejé. Sosa estuvo muy bien. Pero son cosas que pasan. Erra el que patea. Lo que hizo Sosa es para felicitarlo, porque se llevan dos puntos más”.

LA NACION