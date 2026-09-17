Camila Galante respondió a los rumores de infidelidad de Leandro Paredes y fue tajante: “Ningún acuerdo”

Leandro Paredes y Camila Galante son una de las parejas más conocidas de la selección argentina. Están juntos desde la adolescencia y tienen tres hijos en común: Victoria, Giovani y Lautaro, de 12, 9 y 1 año respectivamente. Sin embargo, recientemente volvieron a surgir versiones sobre lo que ocurriría en su matrimonio puertas adentro, desde supuestas infidelidades hasta acuerdos, conflictos con el resto de los jugadores de la albiceleste y hasta una disputa económica con el padre de él. En medio de estas especulaciones, la influencer rompió el silencio y se dedicó personalmente a dejar en claro las cosas.

“Paredes tiene un acuerdo con su señora, donde él banca a toda la familia de ella y ella no tiene problema de que él haga de las suyas”, dijo Santiago Riva Roy en la emisión del martes 15 de septiembre de El ejército de la mañana (Bondi Live). Insistió en que son “una pareja abierta solo del lado de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”.

Camila Galante y Leandro Paredes están juntos desde la adolescencia Instagram Leandro Paredes

En este sentido, insistió en que el jugador de Boca Juniors tendría conflictos con su padre, Daniel Paredes, por presuntamente no ayudarlo económicamente. “Vos bancás a toda la familia de tu señora y a mí no me pasás un peso”, le habría dicho, según detalló el panelista.

La supuesta interna entre Leandro Paredes y Camila Galante (Video: Bondi Live)

Por otro lado, insistió en que las mujeres de la selección argentina “se enojan con Camila porque lo deja hacer cualquier cosa a su marido” y temen que, durante la ventana internacional de “La Scaloneta” que tendrá lugar del 21 de septiembre al 6 de octubre, “él los arrastre a sus maridos a asados donde invitan chicas”. En este sentido, insistió en que en la casa de Francisco Stoessel, el hermano de Tini, se realizarían dichos encuentros.

Camila Galante decidió hacerles frente a las especulaciones. En la emisión del miércoles del programa, Riva Roy aseguró que ella se comunicó con él y lo autorizó a hacer públicos los mensajes. “Me escribe Camila y me dice: ‘¿Qué problema tenés conmigo, con Leandro? ¿Pasó algo?’. Porque la verdad no sé de dónde sacás la información. Es todo falso lo que estás diciendo. Yo no tengo ningún acuerdo. Leandro no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la selección, como quisiste dar a entender varias veces", leyó el panelista.

Leandro Paredes y Camila Galantes son padres de Victoria, Giovani y Lautaro Instagram @leoparedes

“Me parece que es una falta de respeto hablar así de alguien de quien no tenés idea de su vida, y siempre ensañado con las mismas personas. Por eso te pregunto si tenés algún problema porque te estás metiendo con mi familia, diciendo mentiras y ya cansa un poco. Yo no soy de salir a hablar ni desmentir, pero ya son varias veces las que veo que hablás de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo, que no existe. Tengo hijos grandes”, expresó Galante.

Por su parte, el panelista le aseguró que no tenía nada personal contra ellos, solo informa. “Si él hace algo y mucha gente se entera, quien no se cuida o no te cuida a vos es él, no el periodismo”, insistió Riva Roy. “Quedate tranquilo, que con tantos años juntos sabemos cómo cuidarnos, no necesitamos que lo haga el periodismo”, cerró Galante.