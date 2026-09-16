“El Último Tango”: el emotivo video que compartió la AFA por el partido de despedida de Messi en el Monumental

“El último tango”. Así llamó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la despedida de Lionel Messi en el Monumental. El martes 15 de septiembre se confirmó que el 10 se quitará oficialmente la cinta de capitán de la selección argentina el martes 6 de octubre en el amistoso frente a Benín, equipo de la Confederación Africana de Fútbol que ocupa el puesto 93 en el ranking FIFA. Ahora, para palpitar el final del ciclo, compartieron un emotivo video que erizó la piel de los hinchas.

A través de sus redes sociales, durante la mañana de este miércoles, la AFA publicó un video musicalizado con un tango que incluyó un compilado de imágenes de Lionel Messi, desde su infancia con la camiseta de Newell’s Old Boys hasta sus inicios con la camiseta de la selección argentina, sus abrazos con Juan Román Riquelme y Javier Mascherano en la cancha y sus hazañas con La Scaloneta: desde la victoria en la Copa América 2021, pasando por la Finalissima frente a Italia en el estadio de Wembley, la Copa del Mundo de 2022, el bicampeonato de América y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La AFA compartió un emotivo video por la despedida de Messi de la selección y la reacción de los hinchas no se hizo esperar (Foto: Instagram @afaseleccion)

“El último tango tenía que ser en la Argentina porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa”, escribieron en el video que rápidamente comenzó a acumular reproducciones. Los fanáticos no tardaron en reaccionar y expresaron sus sentimientos de cara al final de una era. “La despedida más grande de la historia, para el mejor de toda la historia”; “La primera vez en mi vida que no quiero que un partido de Leo llegue rápido. Cuanto nos va a costar soltarte, enano; gracias por todo. ¡Te amamos!”; “Nuestro héroe” y “Lloro por anticipado, lo difícil que va a ser estar ahí”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

El anuncio de Tapia sobre la despedida de Messi en el Monumental

El posteo llegó horas después de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anunciara que, tras su renuncia a la selección, el capitán tendrá su despedida en el Monumental. “A todos los hinchas de la selección, los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre, acá, en la Argentina”, expresó.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, [queremos] invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en un partido inolvidable: el último tango del mejor jugador del mundo”, sentenció.

Lionel Messi fue convocado para el último amistoso de la selección el 6 de octubre en el Monumental (Foto: Instagram @afaseleccion)

El partido de despedida se dará en el marco de la ventana internacional que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre. El miércoles 30 de septiembre el conjunto de Lionel Scaloni se enfrentará a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, y el sábado 3 de octubre recibirá a en la cancha de River. El martes 6 de octubre se medirán en el estadio de Núñez ante Benín, en el que será el único partido de la triple fecha en el que participará Messi y el que culminará, con broche de oro, su paso por la selección argentina.