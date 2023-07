A qué hora es la presentación de Edinson Cavani en Boca

escuchar

La incorporación de Edinson Cavani a Boca Juniors es una de las más trascendentes de la historia del fútbol argentino teniendo en cuenta solo a jugadores extranjeros y hay una enorme expectativa sobre lo que puede aportarle al equipo de Jorge Almirón. El uruguayo, de último paso por Valencia de España, arriba este lunes al país y es presentado en sociedad en Casa Amarilla con el objetivo de que el martes se incorpore a los entrenamientos con el plantel.

El club que preside Jorge Amor Ameal anunció la presentación de la estrella internacional para las 18 y con apertura de la Bombonera en un evento similar al de la bienvenida a Carlos Tévez en julio de 2015. Pueden concurrir socios activos, vitalicios y adherentes y el acceso es libre y gratuito. Previamente, hay una conferencia de prensa en la que el delantero charrúa mostrará la camiseta con el número ‘10′ que utilizará en su estadía en la institución por los próximos 18 meses hasta diciembre de 2024.

Edinson Cavani arribó este lunes a Uruguay, escala previa antes de llegar a la Argentina JOSE JORDAN - AFP

“Estoy muy feliz por este nuevo desafío de sumarme a un equipo como Boca y acercarme a casa. Ojalá pueda estar lo más pronto posible corriendo detrás de la pelota y adentro de la cancha. Veremos cuándo será el momento de debutar”, manifestó el goleador en su llegada a Montevideo a medios de comunicación de Uruguay en una escala previa a su desembarco en la Argentina. Sobre su nueva institución, sostuvo: “Boca es uno de los más grandes de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como esos siempre te motiva. Las circunstancias me llevaron por distintos caminos pero siempre hubo contacto. Gracias a Román, que estuvo presente en varias oportunidades. Llegó un momento en que varias cosas se reunieron a la vez. Y por eso tomé la decisión”.

Sobre la responsabilidad de portar la camiseta número ‘10′ que dejó vacante Oscar Romero al rescindir su contrato, admitió que es “algo lindo” porque la utilizaron “ídolos del club”. Aunque aclaró: “El número no me va a hacer jugar más o menos, pero sé que es muy lindo y que la gente lo adora por quienes lo usaron. Y eso me da la responsabilidad de cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto”.

Concluida la Liga Profesional 2023 en el séptimo puesto, el elenco del barrio porteño de la Boca tiene como anhelo ganar la Copa Libertadores y la incorporación de Cavani es en post de ese objetivo. Este miércoles el xeneize visitará a Nacional de Uruguay en el partido de ida de octavos de final probablemente sin su refuerzo estrella, quien se estima se quedará en la Ciudad de Buenos Aires preparándose para la revancha de una semana después en el Alberto J. Armando.

El último club de Cavani fue Valencia de España, donde jugó 28 partidos y marcó siete goles. De ellos, apenas dos fueron 2023 y los sufrió Sporting Gijón en la Copa del Rey. Entre clubes y la selección de Uruguay, acumula 808 partidos oficiales disputados (58.829 minutos) con 437 goles, una media de 0,54 por cotejo. La mayoría -282- fueron con la pierna derecha, 67 con la izquierda y 72 de cabeza. De los remates que ejecutó en toda su carrera, 916 fueron al arco. Fue amonestado 100 veces y expulsado, cuatro.

La carrera de Cavani, club por club

En siete temporadas en PSG Edinson Cavani disputó 308 juegos y aportó 203 goles CHARLES PLATIAU - Reuters

Danubio (2005-2006) : el club en el que debutó profesionalmente lo tuvo dos temporadas, la 2005/06 y un puñado de encuentros en la 2006/07. Entre ligas y copas de Uruguay disputó 30 partidos (1854 minutos) en los que marcó 12 goles y dio cuatro asistencias. Su media de tantos fue de 0,4.

: el club en el que debutó profesionalmente lo tuvo dos temporadas, la 2005/06 y un puñado de encuentros en la 2006/07. Su media de tantos fue de 0,4. Palermo (2006-2010) : su primera experiencia en Europa fue buena, aunque bajó su promedio de anotación. Jugó, en cuatro temporadas, 116 cotejos (7979 minutos) -la mayoría por torneos nacionales de Italia- y anotó 37 veces (0,32 cada 90 minutos). Dio cinco pases gol.

: su primera experiencia en Europa fue buena, aunque bajó su promedio de anotación. Napoli (2010-2013): en el sur de la península itálica descolló con 104 goles y 17 asistencias en 138 encuentros (11.551 minutos) en tres años con una media de conversión de 0,75 por cada uno. Solo en la temporada 2012/13 tuvo un promedio de 0,95 tantos cada 90 minutos (anotó 38 en 43 juegos).

en el sur de la península itálica Solo en la temporada 2012/13 tuvo un promedio de 0,95 tantos cada 90 minutos (anotó 38 en 43 juegos). PSG (2013-2020): de Italia ascendió a Francia, donde recaló en uno de los clubes más importantes y poderosos de ese país. En siete temporadas disputó 308 juegos (23.065 minutos) y aportó 203 festejos (0,66 de promedio) más 43 pases gol. En la 2016/17 tuvo números de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo : 49 gritos en 50 encuentros (0,98 por cada ingreso a una cancha).

de Italia ascendió a Francia, donde recaló en uno de los clubes más importantes y poderosos de ese país. En la 2016/17 tuvo números de : 49 gritos en 50 encuentros (0,98 por cada ingreso a una cancha). Manchester United (2020-2022): sus últimos dos años los jugó en Inglaterra con cifras similares a las de sus inicios en Danubio y su primera incursión en el Viejo Continente. 59 partidos (910 minutos) con 19 goles para una media de 0,32 más siete asistencias. La temporada pasada, la última antes de recalar en Boca, fue una de las más flojas de su carrera: un par de tantos y otras tantas asistencias en 20 cotejos.

sus últimos dos años los jugó en Inglaterra con cifras similares a las de sus inicios en Danubio y su primera incursión en el Viejo Continente. La temporada pasada, la última antes de recalar en Boca, Valencia (2022-2023): Estuvo en el club español apenas una temporada y rescindió su contrato tras 28 partidos en LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España con siete goles y dos asistencias. En total sumó 1.694 minutos de juego y lo amonestaron siete veces.

Las cifras de Cavani en la selección de Uruguay

Edinson Cavani jugó el Mundial Qatar 2022 con la selección de Uruguay Stu Forster - Getty Images Europe

Edinson Cavani debutó en el combinado mayor charrúa el 6 de febrero de 2008 en un encuentro frente a Colombia. Desde entonces y hasta la actualidad, jugó 136 encuentros (9.924 minutos) con 67 triunfos, 31 empates y 38 derrotas. Marcó 58 goles, una media de 0,42 por duelo (uno cada 171 minutos).

En su palmarés la única estrella es el título de la Copa América 2011 que se desarrolló en la Argentina. Sin embargo, para una selección como la de Uruguay no son menores el cuarto puesto en el Mundial Sudáfrica 2010 ni los octavos de final en Brasil 2014 y Rusia 2018. También estuvo en Qatar 2022 y, en consiguiente, disputó cuatro citas ecuménicas consecutivas. En los cuatro torneos jugó 21 encuentros con ocho goles y tres asistencias.

