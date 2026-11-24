La condición de director técnico interino lo expone a Leonardo Ponzio a una debilidad que ni siquiera su estatus de futbolista con más títulos (17) en la historia de River consigue atenuar. Tampoco lo galvanizan los ocho triunfos -más un empate- en 11 partidos (75 por ciento de efectividad) desde que aceptó el fierro caliente que dejó la salida de Eduardo Coudet. Su designación, sumada a su inexperiencia como entrenador, trae una precariedad de origen que se acentúa ni bien las respuestas futbolísticas del equipo desde la cancha dejan de ser convincentes.

El corto plazo que rige el trabajo de todos los técnicos en el caso de Ponzio se mide en minutos, horas y días. Esa es la urgencia, así de perentorios son los tiempos. Si este martes dirige la práctica es porque ante Lanús salvó un match-point y avanzó a los cuartos de final del torneo Clausura, donde lo espera Instituto, en Córdoba. De lo contrario, ya estaría en la calle, o evaluando con los dirigentes si regresa a su anónimo puesto de coordinador entre el plantel profesional y las divisiones inferiores.

“Llevo tres meses que parecen un año”, dijo Ponzio en la conferencia de prensa del domingo. En ese corto plazo, los movimientos de desestabilización fueron frecuentes y las operaciones para instalar el nombre de Ramón Díaz estuvieron a la orden del día. ¿De dónde surgen esas operaciones? Obviamente desde adentro de River, donde los factores de poder tienen sus terminales mediáticas para amplificar mensajes sin ponerle voz ni firma. Hoy, el ecosistema comunicacional es lo suficientemente amplio para colgar globos de ensayo.

Ponzio asumió como entrenador de River sin cuerpo técnico propio; lo acompaña Marcelo Escudero, que era el técnico de la Reserva Manuel Cortina

La sombra del Pelado se proyectó por primera vez sobre Ponzio tras el empate con Sarmiento en Junín. En esa situación extrema, fue el equipo el que dio la cara por su entrenador en el encuentro siguiente, con un 3-0 sobre Belgrano en Córdoba, en uno de los mejores rendimientos del ciclo. De fondo estaba la palabra oficial del presidente Stefano Di Carlo: “Ponzio es lo mejor para este momento de River. Al final de la temporada nos sentaremos a hablar y analizar. Le dijimos ‘veremos si sos vos u otro’. Esto fue hablado de manera transparente desde el día uno. Leo nos vino a ayudar en un momento complicado sin poner ningún condicionamiento”.

Al mismo tiempo, la dirigencia, afectada por el mal año futbolístico -la derrota en la Bombonera fue otro mazazo-, empezó a atender el grito de guerra del hincha por Ramón, pese a que nunca lo había tenido en sus planes y con quien nunca tuvo afinidad, más allá de reconocerle sus innegables pergaminos. El distanciamiento, como en muchos ámbitos de la vida, no obedeció a cuestiones de fondo, sino a la lucha de egos. Y hay que remontarse a más de una década atrás, en el primer semestre de 2014, cuando a principios de ese año había asumido Rodolfo D’Onofrio, que heredó a Ramón Díaz de la gestión de Daniel Passarella. El riojano obtuvo el Torneo Final 2014 y la Superfinal contra San Lorenzo. En los festejos, le molestó la exposición y los méritos que se arrogó un D’Onofrio que hacía sus primeras armas como presidente. La venganza del Pelado fue fría: el día que lo convocaron para renovar el contrato los sorprendió con que se iba; desconfiaba de la lealtad de sus superiores.

D’Onofrio fue la cabeza de la agrupación Filosofía River, que tuvo continuidad con la gestión de Jorge Brito y ahora de Di Carlo. El Pelado nunca volvió a estar cerca de River como ahora, cuando D’Onofrio, que ya no tiene cargo en la comisión directiva pero hizo apariciones mediáticas con un tono influyente, anunció la reconciliación con Ramón: “Tanto su hijo [Emiliano y mano derecha en el cuerpo técnico] como su representante me llamaron para decirme ‘Ramón se quiere reunir con vos para pedirte disculpas’. Me parece un gesto digno que alguien pida disculpas si se equivocó”.

Antes de que se consumara la debacle de Chacho Coudet, D’Onofrio decía que no lo veía a Ramón como futuro técnico de River. Pero el escenario se modificó. El riojano también aparcó antiguos recelos. A los 67 años, apoyado en los trabajos tácticos de su hijo Emiliano, considera que un cuarto ciclo como DT de River sería todo un reconocimiento a su trayectoria. Un exdirigente que integró este proceso confesó off the record que solo el título del Clausura puede evitar la llegada de Ramón.

Ramón Díaz ya tuvo tres ciclos como director técnico de River ALEJANDRO PAGNI - AFP

Todo este contexto viciado y plagado de rumores terminó de hartar el talante campechano de Ponzio, a quien D’Onofrio describió recientemente: “Ponzio tiene la suerte de no ser porteño [nació en Las Rozas, Santa Fe], es el tipo más bueno y sano con el que traté en River. Respira olor a caballo y vaca. Es un ser humano extraordinario”.

Que monte a caballo y use bombacha y boina de campo no significa que Ponzio sea inmune al manoseo. Así como su equipo lo respaldó dentro de la cancha frente a Belgrano, ahora fue el propio Ponzio el que defendió su investidura tras la victoria sobre Lanús: “Esto es River, lo conozco mucho, sé dónde estoy. No tengo la fórmula, solo tengo trabajo. Voy a seguir insistiendo porque creo que me gané el lugar. Por supuesto que quiero ser el entrenador de River, lo tengo clarísimo. Parece como que este lugar se está vendiendo u ofreciendo. Creo que no tenemos que ir por ese lado. Cuando alguien está en este cargo hay que respetarlo. Soy esto, me lo gané trabajando. ¿Cómo no voy a querer estar acá?”.

🗣️ "POR SUPUESTO QUE QUIERO SER EL ENTRENADOR DE RIVER. LO TENGO CLARÍSIMO" Leo Ponzio sobre su presente como DT de River.



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Durante el partido en el Monumental se supo de las recriminaciones de familiares cercanos a Ponzio a un periodista por entender que lo están socavando desde los micrófonos. “¿Rumores sobre los nombres? No me molesta, sé desde qué lado vienen. Los conozco a todos ustedes [por los periodistas]. Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a nuestros jugadores. ¿Qué buscamos, que nos vaya mal? Bueno, le irá mal a River. Yo solo soy una parte de este momento. Me molesta que no protejamos al club”, se despachó el Ponzio más enfático desde que asumió. Seguramente también se fortaleció con la ovación que recibió de los hinchas antes del partido. No es poco crédito para un entrenador que volvía al Monumental con una dura derrota ante Boca.

“Me gustó, fue fuerte, pero no creo que vaya a cambiar nada”, fue el análisis sobre los dichos de Ponzio que hizo un exdirigente con cargo alto que está al corriente de la vida interna de River, cuya actualidad cabe en una frase de Maquiavelo: “Quien tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra”.