El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City, con arbitraje de Khalid Saleh Al Turais. En un compromiso vibrante, Al Ahli logró imponerse por 3-1 ante Al Taawoun. La cuenta la abrió Nedim Bajrami para la visita a los 39 minutos, pero la reacción del local llegó rápidamente: a los 47 minutos, Ivan Toney marcó el primer gol tras asistencia de Eduard Spertsyan. Ya en la segunda mitad, el propio Ivan Toney amplió la ventaja mediante un gol de penal a los 72 minutos, y finalmente, a los 89 minutos, Matheus Gonçalves Martins sentenció el resultado tras un pase de Ivan Toney.

Desarrollo y variantes tácticas

Ambos equipos saltaron al campo con propuestas diferenciadas: Al Ahli se paró con un sistema 4-3-3, mientras que Al Taawoun optó por un 4-4-2. El trámite del partido se vio condicionado por las sustituciones tácticas, buscando refrescar las líneas. A los 65 y 66 minutos, el estratega de Al Ahli decidió el ingreso de Feras Al Brikan y Matheus Gonçalves Martins para darle mayor profundidad al ataque, una apuesta que terminó siendo determinante en el cierre del encuentro. Por el lado de la visita, las variantes desde los 61 minutos con la entrada de Mustapha Samb buscaron sin éxito equilibrar el marcador.

Análisis estadístico del dominio

El dominio de Al Ahli quedó reflejado en los números finales, demostrando una superioridad clara en la generación de peligro. El equipo local registró un 54,6% de posesión frente al 45,4% de Al Taawoun. La diferencia en la eficacia ofensiva fue notable: Al Ahli ejecutó un total de 20 tiros, de los cuales 8 fueron a puerta, mientras que la visita apenas logró 12 remates con 4 al arco. Además, el local capitalizó mejor sus oportunidades desde la esquina, acumulando 10 corners a favor contra los 4 que dispuso su rival.

Disciplina en el campo

El rigor del arbitraje de Khalid Saleh Al Turais se hizo presente durante el transcurso del juego. En el primer tiempo, Saad Balobaid fue amonestado a los 23 minutos por una infracción. Ya en la segunda mitad, el partido se tornó más tenso, derivando en una doble amonestación a los 52 minutos para Ziyad Al Johani (de Al Ahli) y Zineddine Belaïd (de Al Taawoun) debido a protestas tras una discusión, dejando en evidencia la intensidad emocional con la que se vivió el cruce por la jornada 13 del certamen.