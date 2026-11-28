“Hola presi, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, vamos con todo, vamos con todo. Decime cuántas botellitas... Y bueno, te comento que lo tengo ahí al asistente al costado también, así lo incluimos en el combo, en el McCombo. Avisame eso”.

El audio es tremendo y fue presentado este viernes a la noche en el programa Wifi, conducido por el periodista Nicolás Wiñazki, que se emite en A24 y en el que está acompañado por su colega Santiago Fioriti. El audio, de acuerdo con el informe, habría sido enviado por el referí Luis Lobo Medina al presidente de un club y se entiende que cada “botellita” representaría 1000 dólares. En cuanto al “asistente” mencionado, el árbitro habría pedido que se incluya en el “paquete” a uno de los jueces de línea que lo acompañarían en el partido.

"Luis Lobo Medina"



Porque se filtró un audio del árbitro pidiendo coimas a un dirigente del fútbol argentino. pic.twitter.com/sIZCwijs26 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 28, 2026

La difusión del audio por parte de A24, propiedad de Daniel Vila, el presidente de Independiente Rivadavia, se produjo 48 horas después de que Lobo Medina tuviera un polémico desempeño en el partido en la Bombonera jugado por Boca y el club mendocino por los octavos de final del torneo Clausura. En ese encuentro, ganado por Boca por 2-0, Lobo Medina sancionó un penal controvertido en favor del conjunto xeneize a los 15 minutos (terminó en gol de Leandro Paredes) y más tarde no expulsó al defensor Leandro Lozano tras un planchazo aplicado a Matías Fernández. El tucumano no fue convocado desde el VAR.

⚽ ¡HAY PENAL PARA BOCA!



Lobo Medina fue a ver la jugada al VAR y decidió cobrar una mano de Bonifacio ante Independiente Rivadavia.



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Lobo Medina es uno de los referís más cuestionados del fútbol argentino y tiene en su haber muchos fallos controvertidos, entre ellos, varios en partidos de Barracas Central, el club de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de AFA, y Riestra.

TODO INDEPENDIENTE RIVADAVIA PIDIÓ ROJA PARA LEANDRO LOZANO POR ESTA FALTA SOBRE MATÍAS FERNÁNDEZ. El uruguayo fue amonestado por Lobo Medina... ¿Qué te parece?



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Más allá de la difusión del audio y de la atribución que realiza A24 a Lobo Medina como el árbitro que dialoga con un presidente de un club, el citado referí estuvo involucrado en otro escándalo que tomó estado público en marzo de este año. Fue revelado por la señal TN, que difundió supuestas conversaciones de WhatsApp con Juan Pablo Beacon, que lo habría contactado en nombre de Pablo Toviggino (tesorero de AFA y mano derecha de Tapia) para, hipotéticamente, favorecer a Tigre en un enfrentamiento con Mitre, de Santiago del Estero, en 2021. El hombre fuerte del Matador de Victoria era Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados.

“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, dice supuestamente Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado un pago de $400 mil. “Dejaste todo, hmno. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo [por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro] está muy conforme”, le responde Beacon. En aquel encuentro, del 12 de octubre de 2021 en el estadio José Dellagiovanna por la primera Nacional, Lobo Medina expulsó por segunda tarjeta amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos. Y a los 28 de la segunda parte le dio al Matador un penal por una infración inexistente. Pablo Magnín lo transformó en gol y ese fue el tanto definitivo del 3-3.

La supuesta conversación entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, allegado a Pablo Toviggino, el tesorero de AFA, en alusión a un Tigre vs. Mitre, de Santiago del Estero, de 2021. Captura TV

¿Quién es Lobo Medina? De 41 años, el árbitro tucumano siempre soñó con llegar a la máxima categoría del fútbol argentino. Escaló en la pirámide desde el Torneo Federal -cuyos dirigentes responden políticamente a Toviggino–, llegó a la Liga Profesional en 2022 y exportó sus servicios al resto del continente en 2025: dirige partidos de la Conmebol desde ese año. Quienes lo conocen hablan de un referí “altanero” y que “se cree mucho más que lo que es”.

A lo largo de sus más de 16 años de carrera -está en relación de dependencia con la AFA desde 2010-, Lobo Medina cosechó enemigos. Quienes no lo quieren refieren que pertenecía al Sadra, el sindicato que encabezaba Guillermo Marconi, y que pegó el volantazo -con la luz verde de la AFA, que pretendía desarmar al gremialista- hacia la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), cuyos líderes son Sergio Pezzotta y Juan Pablo Pompei. Ambos tienen muy buena relación con Tapia y Toviggino. El secretario gremial es Andrés Merlos, otro árbitro de polémicas actuaciones en los últimos años.