El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 11.20 en el Al Ettifaq Club Stadium, con el arbitraje de Luís Miguel Branco Godinho. En un partido correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League, Al Hilal logró una sólida victoria por 3-1 frente a Al Ettifaq.

El marcador se abrió a los 30 minutos, cuando Ollie Watkins anotó el primer gol para Al Hilal tras una asistencia de Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari. La respuesta de Al Ettifaq llegó a los 40 minutos por intermedio de Álvaro Medrán, quien igualó las acciones antes del descanso. En la segunda mitad, la visita tomó el control: a los 61 minutos, Sergej Milinkovic-Savic puso el 2-1, y a los 74 minutos, nuevamente Ollie Watkins sentenció el 3-1 definitivo. En cuanto a las formaciones, Al Ettifaq apostó por un 3-4-1-2, mientras que Al Hilal se presentó con un 4-4-2.

El desarrollo del partido estuvo marcado por el dominio en la tenencia de la pelota de Al Hilal, que registró un 61,1% de posesión frente al 38,9% de Al Ettifaq. A pesar del esfuerzo local, la efectividad ofensiva inclinó la balanza para el equipo visitante, que contabilizó 19 tiros totales, 7 de ellos a puerta, contra los 13 disparos y 5 al arco logrados por el dueño de casa.

El aspecto disciplinario también fue protagonista en el complemento. El árbitro amonestó a Wafi Sheikh Sharif Mohamed a los 59 minutos y a Abdoulaye Kanté a los 90 minutos, ambos de Al Ettifaq, por infracciones. Los entrenadores buscaron variantes para refrescar el campo, destacando múltiples sustituciones en ambos bandos durante la segunda mitad, aunque ninguna logró alterar el resultado final que terminó confirmando la superioridad de Al Hilal en esta fecha del campeonato.