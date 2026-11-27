Lourdes Carlé y Nadia Podoroska le regalaron al WTA 125 Argentina Open 2026 mucho de lo que el tenis femenino argentino necesita: un partidazo de tinte local. La deroense y la rosarina, que se conocen muchísimo, expusieron un tenis de alto vuelo en la cancha central del Tenis Club Argentino de Palermo, por los octavos de final, y mostraron también cómo, jugar en casa, puede potenciar el rendimiento. El cruce, que correspondió a los octavos de final se definió por 6-4 y 7-6 (7-4) en favor de Lourdes y tuvo, en el público, a un flamante campeón con Boca, Adam Bareiro, que alentó por Nadia.

El juego que cerró la jornada de este jueves fue un verdadero deleite para quienes se convocaron especialmente para este partido. Es que, la propuesta de ver cara a cara a dos de las principales tenistas argentinas de los últimos años, que son parte fundamental y necesaria de la selección (las dos pretenden volver a integrar el equipo en el corto plazo, ya que vienen de largas ausencias) era más que interesante. Con la particularidad de que durante mucho tiempo compartieron equipo, pero nunca se enfrentaron entre sí. Y no defraudaron.

Nadia Podoroska y Lourdes Carlé jugaron un partidazo que se extendió por dos horas y 12 minutos ARG Open

Si bien entre ellas hay diferencias interesantes y las variantes de juego son distintas, las dos tienen una identidad marcada que, frente a frente, regala partidos como el de estos octavos. Así, Lourdes se hizo fuerte desde lo que mejor sabe hacer: moverse con inteligencia, defender y no bajar nunca la potencia, mientras que Nadia intentó desplegando todo su repertorio técnico y capacidad de cambio, pero no le alcanzó. De las tribunas bajó desde el inicio, la admiración por ambas, que disputaron puntos largos durante todo el encuentro y expusieron también cómo el tenis es un deporte especial de estados tan cambiantes.

Esta edición del WTA 125 Argentina Open, la sexta, es a la vez la primera con jornadas nocturnas de competencia. La decisión, que obedece a intentar potenciar la presencia de público durante los partidos (habitualmente gradas muy vacías por falta de difusión y juegos en horarios laborables), mostró sus primeros signos positivos desde el miércoles, cuando se programó la primera y siguió este jueves con el partido entre Lourdes y Nadia, con un buen marco de espectadores y las hinchadas de ambas, bien marcadas.

La particularidad, el dato de color del día, fue la presencia del delantero de Boca, Adam Bareiro, en la tribuna de los amigos de Podoroska. El delantero paraguayo, flamante campeón con el xeneize en la Tabla Anual y en la Copa Sudamericana, que además volvió a jugar este miércoles tras ausencia por lesión, llegó temprano junto a su novia y estuvo en la parte privada del club compartiendo unos mates al aire con Guillermina Naya, la novia de Nadia que justamente tiene una amistad con Alan y su pareja. Hace poco Guillermina, extenista y también exintegrante de la selección argentina, festejó en el mismísimo césped de la Bombonera. Ahora intercambiaron invitaciones. Cuando empezó el partido de este jueves, el “Príncipe” fue uno más en la tribuna que mira al noroeste y le da la espalda al Planetario.

El delantero de Boca, Adam Bareiro, estuvo en el WTA 125 Argentina Open y alentó por Nadia Podoroska

Lourdes Carlé: “Le agradezco a mi cabeza”

Lourdes Carlé es una habitué del WTA 125 Argentina Open: participó en sus seis ediciones y en 2023 fue finalista de singles al caer ante la brasileña Laura Pigossi y campeona de dobles junto a la griega Despina Papamichail.

Sin embargo, este año suyo en el circuito no fue el que esperaba. Tras un prometedor despegue entre 2024 y 2025, en esta temporada todo le costó más y entre tanto, no pudo ingresar a los cuadros de Grand Slam. Llegó a Buenos Aires con un ranking lejos de sus expectativas (231°), pero consciente de que una buena actuación puede proyectarla a 2027.

Julia Riera Lourdes Carlé

“Hoy (por este jueves) le agradezco a mi cabeza. Muchas veces no se lo agradezco nada, pero hoy sí. Y a mi equipo. Porque estaba en los planes que podíamos jugar bien o mal, pero la actitud, en el año, fue una lucha. Por ahí arrancás mal parada un partido y si la actitud no está al 100%... Así que se lo agradezco a ellos que me lo dijeron y a mí que me la banqué en momentos difíciles”, dijo Lourdes tras vencer a Nadia. Y luego contó qué enseñanzas le dejó la temporada: “Aprendí a estar más tranquila conmigo y a no ponerme tanta exigencia, a tomarme las derrotas un poco mejor y estar mejor en el día a día. Porque una derrota que por ahí no se digiere bien contamina al otro día porque entrenás mal. Entonces, creo que lo primordial es eso, estar un poco más tranquila conmigo y saber que por ahí lleva más tiempo, pero que si seguís convencida y trabajando por ahí llega”.

Sobre el juego especial que tuvo con su compañera de selección, resaltó: “Este triunfo es reespecial, jugar en casa siempre es especial. Sé que acá hay factores que por ahí me dan un plus que quizás no hay en otros lugares y sabía que iba a ser un partido durísimo porque la conozco a Nadia. Siempre tengo mucho respeto por ella (...) Dos argentinas, cada una con sus hinchadas, pero traté de dejar a un lado eso para enfocarme en mí. Este es un torneo en el que me gusta hacerlo bien y por ahí si la energía está baja me apoyo mucho en mis amigos que me vienen a ver, que hacen un esfuerzo enorme y en mi gente. Este triunfo tiene un lugar importante porque es en casa, un partido difícil y me alegro que haya caído de mi lado”.

Nadia Podoroska volvió a jugar en mayo, tras una larga lesión y ya está recuperando su mejor versión ARG Open

En los cuartos de final, este viernes, Lourdes Carlé se enfrentará a la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales, a quien definió como “una amiga del circuito”. Luego, otra de las mejores jugadoras argentinas saldrá a escena para cerrar la jornada: la “Araña” Julia Riera se enfrentará a la también española Alicia Herrero Linana.

Cronograma de este viernes 27 de noviembre

Cancha Central

15: Carole Monnet (FRA) vs. [8] Veronika Erjavec (SLO) – Cuartos de final.

No antes de las 16:30: [6] Guiomar Maristany Zuleta de Reales (ESP) vs. Lourdes Carlé (ARG) – Cuartos de final.

No antes de las 18: Alicia Herrero Linana (ESP) vs. [5] Julia Riera (ARG) – Cuartos de final.

Cancha 3

15:Varvara Lepchenko (USA) vs. Laura Samson (CZE) – Cuartos de final.

No antes de las 18: después del descanso correspondiente: N. Brancaccio (ITA) / I. Oz (ISR) vs. Tenika McGiffin (AUS) / Alexandra Osborne (AUS) – Semifinal de dobles.

Las entradas para el torneo pueden adquirirse mediante la web oficial con un costo desde los 10 mil pesos.