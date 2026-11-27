El encuentro se disputó el 27 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, con arbitraje de Ali Mudawi Al Qahtani. En un compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League, Al Ittihad logró imponerse por la mínima diferencia ante NEOM gracias al tanto solitario de Youssef, En-Nesyri a los 75 minutos, quien conectó tras una precisa asistencia de Houssem, Aouar.

El trámite del partido estuvo marcado por la toma de decisiones desde los bancos de suplentes. Al Ittihad salió al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que NEOM optó por un 4-4-2. En el entretiempo, el entrenador de Al Ittihad realizó una profunda reestructuración al ingresar a Youssef, En-Nesyri, Ahmed bin Mazen bin Ahmed Al Hijazi, Al Ghamdi y Georginio, Wijnaldum en lugar de George, Ilenikhena, Steven, Bergwijn y Marwan bin Saeed bin Masoud, Al Sahafi. Por su parte, la visita intentó reaccionar con el ingreso de Alexandre, Lacazette al inicio de la segunda mitad. El rigor defensivo fue notorio, con amonestaciones tempranas para Marwan bin Saeed bin Masoud, Al Sahafi (2') y Ahmed bin Mazen bin Ahmed Al Hijazi, Al Ghamdi (47') en el conjunto local.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de que NEOM mantuvo una mayor posesión del balón con un 53,3% frente al 46,7% de Al Ittihad, la efectividad estuvo del lado del equipo local. Al Ittihad demostró mayor vocación ofensiva al registrar un total de 17 tiros, 4 de ellos a puerta, mientras que la visita concretó 9 disparos, con 3 dirigidos hacia los tres palos.

Dominio territorial

La superioridad en la generación de juego por parte de Al Ittihad también se reflejó en la estadística de saques de esquina, donde el conjunto dueño de casa obtuvo 6 tiros de esquina contra 4 de NEOM. Este resultado reafirma el trabajo táctico realizado en la segunda parte, logrando capitalizar una de las pocas situaciones claras del complemento para quedarse con los tres puntos en esta jornada 13 de la liga.