Al Ittihad venció 4-1 a Al Ettifaq, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 20 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Al Ettifaq Club Stadium, con arbitraje de Mohammed Khaled Al Hoaish. En un despliegue de superioridad ofensiva, Al Ittihad se llevó los tres puntos al superar a Al Ettifaq con un contundente 4-1.

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando George Ilenikhena marcó el primer gol tras asistencia de Richard Ríos. Aunque Al Ettifaq logró igualar transitoriamente a los 34 minutos mediante Sultan Ali Isa Harun, tras asistencia de Radhi bin Meshaal Al Otaibi, la visita impuso condiciones en la segunda mitad. Houssem Aouar volvió a poner en ventaja a su equipo a los 53 minutos tras pase de George Ilenikhena. El entrenador de la visita movió el banco a los 73 minutos para cerrar el resultado: ingresó Youssef En-Nesyri por George Ilenikhena, quien terminó siendo clave al anotar por duplicado. A los 80 minutos, Youssef En-Nesyri marcó el tercero tras asistencia de Muhannad Al Shanqiti, y a los 85 minutos selló el 4-1 final luego de recibir un pase de Ahmed Al Ghamdi. Ambos equipos presentaron esquemas distintos: Al Ettifaq se paró con un 5-3-2, mientras que Al Ittihad optó por un 4-2-3-1.

El trámite del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos incidentes disciplinarios. El árbitro mostró tarjetas amarillas a Abdullah Khateeb y Abdoulaye Kanté en el local, y a George Ilenikhena en la visita, todos por reclamos o infracciones durante el primer tiempo. Además, el local sufrió la baja por lesión de Radhi bin Meshaal Al Otaibi a los 42 minutos, lo que obligó al ingreso de Madallah Al Olayan.

En el análisis estadístico, el dominio de Al Ittihad fue evidente tanto en la posesión como en la agresividad ofensiva: