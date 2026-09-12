Al Khaleej empató 1-1 con Al Nassr, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro entre Al Khaleej y Al Nassr, disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 15.00 en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, finalizó con una igualdad 1-1. El compromiso contó con el arbitraje de Faisal Sulaiman Al-Balawi.

En cuanto al desarrollo del juego, el marcador se abrió a los 46 minutos, cuando Omar Mascarell marcó el primer gol para Al Khaleej tras una asistencia de Angelo Fulgini. Posteriormente, a los 72 minutos, Abdullah Al Hamddan logró la igualdad definitiva para Al Nassr luego de conectar un pase de Iñigo Martínez. En el aspecto táctico, ambos equipos presentaron esquemas diferentes, con Al Khaleej apostando a un 4-3-3 mientras que Al Nassr dispuso un 4-4-2.

Durante el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes para romper la paridad. Por el lado de Al Nassr, resultó clave el ingreso de Mohamed Simakan por Abdullah Al Khaibari a los 45 minutos y el de Abdullah Al Hamddan por Saad Al Nasser a los 70. Por su parte, Al Khaleej debió realizar modificaciones forzadas, como el ingreso de Fawaz Al Yami por la lesión de Saeed Al Hamsal a los 74 minutos.

En el análisis estadístico, Al Nassr dominó la tenencia del balón con un 61,9% frente al 38,1% de Al Khaleej, además de imponerse en el rubro de los remates con 14 intentos contra 5 de su rival. A pesar de la mayor vocación ofensiva de la visita, ambos conjuntos registraron 2 tiros a puerta, reflejando la paridad en la efectividad. El encuentro también se caracterizó por la intensidad en la marca, resultando en un total de ocho amonestaciones repartidas entre ambos planteles.