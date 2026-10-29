Al Khaleej venció 4-2 a Al Hazem, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 29 de octubre de 2026 a las 11.35 en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, con arbitraje de Ahmed Mohammed Al-Rumaykhani. Al Khaleej logró una victoria contundente por 4-2 ante Al Hazem. A los 24 minutos, Musa, Barrow marcó el primer gol del partido. Luego, Sofiane, Bendebka igualó para la visita a los 39 minutos, y Afimico, Pululu dio vuelta el marcador a los 45 minutos tras asistencia de Ahmed bin Hussain bin Ali bin Hossein, Al Nakhli. Sin embargo, en la segunda mitad, Kiki, Kouyaté empató a los 47 minutos tras asistencia de Angelo, Fulgini. Posteriormente, Joshua, King puso el 3-2 a los 73 minutos y Musa, Barrow sentenció el resultado a los 75 minutos, ambos con asistencias de Angelo, Fulgini.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden en la mitad de la cancha. Ante el desarrollo adverso, los entrenadores buscaron soluciones desde el banco. A los 45 minutos, Al Khaleej realizó una sustitución táctica: ingresó Majed bin Omar bin Ali, Kanabah por Miguel, Crespo da Silva. Por su parte, Al Hazem también movió sus piezas al inicio del complemento, dando ingreso a Mory, Konaté por Aboubacar, Bah. En cuanto a la disciplina, el partido fue friccionado, acumulando varias amonestaciones como las recibidas por Kiki, Kouyaté y Fawaz bin Ali bin Marzouq Al Soqoor, Al Yami en el local, mientras que en la visita fueron amonestados Mohammed Turki, Al Hamdani, Afimico, Pululu, Bonheur, Mugisha y Mohamed Amine, Ben Hmida.

En el análisis estadístico, el dominio de la posesión fue claramente para Al Khaleej, que controló el esférico con un 61,3% frente al 38,7% de Al Hazem. El equipo ganador demostró una mayor vocación ofensiva, disparando un total de 16 veces, de las cuales 9 fueron a portería. Por el contrario, Al Hazem generó menos peligro, registrando 11 tiros totales y apenas 2 remates a puerta.

La superioridad en la generación de juego del conjunto local también se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina, donde Al Khaleej obtuvo 7 frente a los 2 de Al Hazem. El desgaste físico y la intensidad del encuentro obligaron a ambos estrategas a agotar sus variantes tácticas hacia el final del partido. Con esta victoria, Al Khaleej capitaliza su propuesta futbolística tras una jornada intensa de la Saudí Pro League, consolidando su eficacia en los metros finales ante un Al Hazem que no logró sostener la ventaja parcial obtenida en el primer tiempo.