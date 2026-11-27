El encuentro se disputó el 27 de noviembre de 2026 a las 09.15 en el King Abdullah Sport City Stadium, con el arbitraje de Mohammed Khaled Al Hoaish. En un compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League, Al Kholood logró dar vuelta el marcador para imponerse por 2-1 ante Al Khaleej. A los 7 minutos, Joshua King puso en ventaja a la visita mediante un gol de penal. Sin embargo, la reacción del local llegó a los 36 minutos, cuando Coba da Costa marcó el empate tras una asistencia de Iker Kortajarena. Finalmente, a los 58 minutos, Julien Domingues selló el resultado definitivo a favor de Al Kholood.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, un 4-2-3-1 que buscaba el control del mediocampo. Durante el desarrollo, la disciplina fue un factor clave, registrándose tarjetas amarillas para Ramzi Solan y Coba da Costa por el lado de Al Kholood, mientras que en Al Khaleej fueron amonestados Majed Kanabah, Omar Mascarell y Kiki Kouyaté. Ante la necesidad de revertir el marcador, los entrenadores movieron sus bancos: a los 71 minutos, Al Khaleej buscó refrescar su propuesta con los ingresos de Saeed Al Hamsal y Miguel Crespo por Fawaz Al Yami y Majed Kanabah, respectivamente, aunque sin éxito para alterar el marcador.

En cuanto a las estadísticas, Al Kholood supo aprovechar mejor sus ocasiones a pesar de haber registrado una posesión de balón del 39,1% frente al 60,9% de Al Khaleej. El equipo ganador fue mucho más incisivo en ataque, acumulando 17 tiros totales, de los cuales 5 fueron a puerta. Por su parte, el elenco visitante, dirigido tácticamente bajo una posesión dominante, no logró transformar su control en peligro constante, registrando apenas 1 tiro a puerta de sus 9 intentos totales.

El juego también se vio marcado por la cantidad de sustituciones tácticas que intentaron cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por el lado del vencedor, sobre el final del encuentro, ingresaron Abdulrahman Al Dosari, Sultan Al Shehri y Yaseen Al Zubaidi para cerrar el resultado. Por su parte, Al Khaleej también apostó por los cambios de Nawaf Al Saadi, Ahmed Asiri y Thamer Al Khaibri, buscando profundidad, pero la defensa de Al Kholood se mantuvo firme para asegurar la victoria en esta fecha de la Saudí Pro League.