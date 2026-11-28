El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 09.15 en el King Abdullah Sport City Stadium, con arbitraje de Abdullah Fahad Al Owaydan. En un compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League, Al Nassr logró llevarse los tres puntos fuera de casa tras superar por 1-0 a Al Hazem. A los 26 minutos, Samuel, de Almeida Costa marcó el 1er gol del partido, el cual terminó siendo definitivo para el resultado final.

Desde el plano táctico, los entrenadores presentaron propuestas disímiles: Al Hazem se plantó con un esquema 541, mientras que Al Nassr optó por una formación 4411. Durante la segunda mitad, los técnicos buscaron modificar el rumbo del cotejo mediante variantes en los bancos. A los 66 minutos, Al Nassr realizó su primera modificación con el ingreso de Abdullah bin Abdulrahman bin Abdullah, Al Hamddan por Rakan Khalid Ahmed, Al Ghamdi. Por el lado del local, a los 68 minutos, el equipo movió el banco con los ingresos de Amir, Sayoud y Aboubacar, Diakité, buscando mayor frescura en ataque.

El trámite del partido reflejó una marcada superioridad de Al Nassr en la generación de juego. El equipo visitante registró un total de 17 tiros, de los cuales 5 fueron a puerta, frente a los 5 disparos totales de Al Hazem, que solo logró inquietar el arco rival en una oportunidad. A pesar de que Al Hazem mantuvo un orden defensivo durante gran parte del encuentro, la falta de profundidad le impidió alcanzar la igualdad.

En cuanto a la posesión, Al Nassr dominó las acciones con un 55,7% frente al 44,3% de la posesión de Al Hazem. El duelo se mantuvo disputado hasta el final, con ambos equipos repartiéndose equitativamente la cantidad de tiros de esquina (7 para los locales y 8 para los visitantes). El partido también estuvo marcado por la disciplina: Abdurahman bin Khaled, Al Dakheel y Amir, Sayoud recibieron tarjetas amarillas para el conjunto local, evidenciando la intensidad física del cierre del compromiso.