El encuentro se disputó el 29 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Al-Awwal Park, con el arbitraje de Khalid Saleh Al Turais. En un compromiso lleno de emociones, Al Nassr logró imponerse frente a Al Kholood con un marcador final de 5-3.

El desarrollo del encuentro contó con numerosas acciones destacadas:

A los 16 minutos, Julien Domingues marcó el primer gol para Al Kholood tras asistencia de Abdulrahman Al Dosari .

marcó el primer gol para tras asistencia de . A los 24 minutos, Ângelo Gabriel marcó el segundo gol tras asistencia de João Félix .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 38 minutos, Sadio Mané marcó el tercer gol tras asistencia de João Félix .

marcó el tercer gol tras asistencia de . A los 47 minutos, Antoin Essomba marcó el cuarto gol tras asistencia de Julien Domingues .

marcó el cuarto gol tras asistencia de . A los 66 minutos, Cristiano Ronaldo marcó el quinto gol tras asistencia de João Félix .

marcó el quinto gol tras asistencia de . A los 72 minutos, Cristiano Ronaldo marcó el sexto gol tras asistencia de João Félix .

marcó el sexto gol tras asistencia de . A los 81 minutos, Cristiano Ronaldo marcó el séptimo gol tras asistencia de Sadio Mané .

marcó el séptimo gol tras asistencia de . A los 94 minutos, Julien Domingues marcó el octavo gol mediante un penal.

Desde el plano táctico, Al Nassr saltó al campo con un esquema 442, mientras que Al Kholood optó por una formación 4231.

Análisis estadístico

El dominio de Al Nassr se reflejó en la posesión de balón, donde alcanzó un 54,1% frente al 45,9% de Al Kholood. En cuanto a la eficacia ofensiva, el conjunto ganador concretó 16 remates, de los cuales 9 fueron a puerta, mientras que la visita realizó 7 disparos, con 5 al arco. Asimismo, Al Nassr ejecutó 6 tiros de esquina durante el partido.

Gestión del partido

El juego estuvo marcado por la disciplina y los cambios estratégicos. En cuanto a las tarjetas, recibieron amonestaciones Ângelo Gabriel y João Félix en Al Nassr, mientras que John Buckley fue amonestado en Al Kholood. Por el lado de las sustituciones, a los 54 minutos, Al Kholood se vio obligado a realizar una variante por lesión, ingresando Abdulrahman Al Obaid por Shaquille Pinas. Por su parte, Al Nassr refrescó sus líneas en la última parte del encuentro, destacando los ingresos de Abdulrahman Ghareeb, Awad Aman y Sami Al Naji para sellar la victoria en casa.